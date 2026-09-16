Niculina Stoican le critică dur pe tinerele care nu vor copii. „Niște motivații puerile”

De-a lungul timpului, mai multe vedete, printre care și cântăreața Delia, au declarat că nu se văd în rolul de mamă. Subiectul este unul extrem de controversat, având în vedere că tot mai multe tinere aleg o viață fără copii. În acest context, Niculina Stoican le-a criticat și a dezvăluit și motivul pentru care a renunțat să mai facă al doilea copil.

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Niculina Stoican a făcut o serie de declarații ce au încins internetul. În podcastul Nicoletei Luciu, cântăreața le-a criticat pe tinerele care refuză să facă copii. Artista are un fiu, Vlad, și dezvăluie motivul pentru care nu a mai dorit să aibă un al doilea copil.

Niculina Stoican, critici la adresa tinerelor care nu vor să fie mame

Artista de muzică populară a declarat că tinerele nu își mai doresc să devină mame pentru că nu vor să apară modificări asupra felului în care arată. Niculina Stoican consideră că această gândire este una greșită și că, de fapt, femeia „înflorește” după ce naște. De asemenea, cântăreața susține că împlinirea supremă pe care o poate trăi o femeie este aceea de a avea copii, nașterea fiind un atuu special, unic, pe care bărbații nu îl au.

„Acum sunt o grămadă de tinere care spun «eu nu vreau să fac copii». Și au, din punctul meu de vedere, niște motivații puerile, dacă mă întrebi. Nu vreau să fac copii pentru că nu vreau să îmi stric corpul. Dacă ai aprofunda puțin, ai vedea că după ce devii mamă, o perioadă de timp în care se schimbă corpul, tu înflorești ca femeie de 1 milion de ori mai mult. De la privire, până la gestică, până la modul în care te remodelezi, până la energia pe care o emani. Maternitatea îți da acel special pe care bărbații nu îl au”, a declarat Niculina Stoican, în podcastul Nicoletei Luciu.

În acest context, artista a afirmat că femeia devine mult mai puternică în momentul în care devine mamă și emană o energie aparte. De asemenea, Niculina Stoican consideră că cele care devin mame prind putere.

„Fiecare mamă, fiecare femeie care devine mamă, se schimbă cu totul. Devine puternică doar prin prezența ei, pentru că există acea energie pe care o emani în jurul tău fără să vrei”, a mai declarat Niculina Stoican.

De ce cântăreața nu a mai făcut un al doilea copil

Niculina Stoican a vorbit și despre motivul ce a stat în spatele deciziei de a se opri la un singur copil. Aceasta a mărturisit că și-ar fi dorit o familie numeroasă, însă atunci se gândea că poate nu va mai avea succes în carieră și lumea o va uita.

„Nu știu dacă am fost strictă ca mamă. Este o părticică din viața mea foarte vulnerabilă pentru mine pentru că mi-aș fi dorit să fiu o mamă așa ca tine, cu mulți copii, chiar dacă este foarte greu, dar n-am avut curaj și nu m-a încurajat nimeni.

Prinsesem și eu un pic de aripi în domeniul ăsta și mă gândeam că dacă mai fac un copil lumea o să mă uite. Mă rog, gândurile tinereții. Este un subiect destul de vulnerabil pentru mine pentru că pentru mine Vlad e suprem”, a mai declarat artista.