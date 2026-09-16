 Niculina Stoican le critică dur pe tinerele care nu vor copii. „Niște motivații puerile”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Niculina Stoican le critică dur pe tinerele care nu vor copii. „Niște motivații puerile”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De-a lungul timpului, mai multe vedete, printre care și cântăreața Delia, au declarat că nu se văd în rolul de mamă. Subiectul este unul extrem de controversat, având în vedere că tot mai multe tinere aleg o viață fără copii. În acest context, Niculina Stoican le-a criticat și a dezvăluit și motivul pentru care a renunțat să mai facă al doilea copil.

image
Foto: captură YouTube

Niculina Stoican a făcut o serie de declarații ce au încins internetul. În podcastul Nicoletei Luciu, cântăreața le-a criticat pe tinerele care refuză să facă copii. Artista are un fiu, Vlad, și dezvăluie motivul pentru care nu a mai dorit să aibă un al doilea copil.

Niculina Stoican, critici la adresa tinerelor care nu vor să fie mame

Artista de muzică populară a declarat că tinerele nu își mai doresc să devină mame pentru că nu vor să apară modificări asupra felului în care arată. Niculina Stoican consideră că această gândire este una greșită și că, de fapt, femeia „înflorește” după ce naște. De asemenea, cântăreața susține că împlinirea supremă pe care o poate trăi o femeie este aceea de a avea copii, nașterea fiind un atuu special, unic, pe care bărbații nu îl au. 

„Acum sunt o grămadă de tinere care spun «eu nu vreau să fac copii». Și au, din punctul meu de vedere, niște motivații puerile, dacă mă întrebi. Nu vreau să fac copii pentru că nu vreau să îmi stric corpul. Dacă ai aprofunda puțin, ai vedea că după ce devii mamă, o perioadă de timp în care se schimbă corpul, tu înflorești ca femeie de 1 milion de ori mai mult. De la privire, până la gestică, până la modul în care te remodelezi, până la energia pe care o emani. Maternitatea îți da acel special pe care bărbații nu îl au”, a declarat Niculina Stoican, în podcastul Nicoletei Luciu.

În acest context, artista a afirmat că femeia devine mult mai puternică în momentul în care devine mamă și emană o energie aparte. De asemenea, Niculina Stoican consideră că cele care devin mame prind putere.

„Fiecare mamă, fiecare femeie care devine mamă, se schimbă cu totul. Devine puternică doar prin prezența ei, pentru că există acea energie pe care o emani în jurul tău fără să vrei”, a mai declarat Niculina Stoican.

De ce cântăreața nu a mai făcut un al doilea copil

Niculina Stoican a vorbit și despre motivul ce a stat în spatele deciziei de a se opri la un singur copil. Aceasta a mărturisit că și-ar fi dorit o familie numeroasă, însă atunci se gândea că poate nu va mai avea succes în carieră și lumea o va uita.

„Nu știu dacă am fost strictă ca mamă. Este o părticică din viața mea foarte vulnerabilă pentru mine pentru că mi-aș fi dorit să fiu o mamă așa ca tine, cu mulți copii, chiar dacă este foarte greu, dar n-am avut curaj și nu m-a încurajat nimeni.

Prinsesem și eu un pic de aripi în domeniul ăsta și mă gândeam că dacă mai fac un copil lumea o să mă uite. Mă rog, gândurile tinereții. Este un subiect destul de vulnerabil pentru mine pentru că pentru mine Vlad e suprem”, a mai declarat artista.

Ghid de cumpărături

Dem Rădulescu Foto bunicutavirtuala com
26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu. Ce a făcut „Bibanu” pentru fiica lui, cu câteva zile înainte să moară Vedete românești
dorin ionita facebook jpg
Ce a făcut Alice, amanta, în timp ce generalul Dorin Ioniță era condus pe ultimul drum. Gestul femeii ridică semne de întrebare Național
image
Cum ajustezi mișcarea și alimentația în funcție de vârstă. Exercții de făcut la birou, în pauza de 3-5 minute adevarul.ro
image
Când prietenii ajung să conteze mai mult decât părinții. Cum poate anturajul să schimbe un adolescent adevarul.ro

Parteneri

image
Mirel Rădoi la U Cluj în locul lui Bergodi? „E agreat de toată lumea din club”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Satul în care o casă cu 2 camere se vinde cu 5.500 de euro. Preţul e negociabil cu o condiţie observatornews.ro
image
A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile www.antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu ancheta deschisă la Penitenciarul Jilava după moartea lui Ciprian Pian. Care a fost, până la urmă, cauza morții www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român cu 3 pensii susţine că Dan Şucu e mai bogat decât Gigi Becali: „Scoate 100 de milioane numai din asta” as.ro
image
Câți bani poți depune la bancă fără „probleme cu ANAF”. Ce se întâmplă, de fapt, când vii cu o sumă mare cash playtech.ro
image
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului. Firma, pierdută în condiții suspecte www.fanatik.ro
image
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul okmagazine.ro
image
Viitoarea carte de memorii a lui Charles Spencer despre sora sa, regretata Prințesă Diana, a fost furată înainte de lansare okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
loredana chivu si ana maria mocanu jpg
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, întâlnire neașteptată la „Asia Express”. Cine le-a ajutat în Uzbekistan PrimeTime
asia express cheloo facebook jpeg
#Asia Express
Asia Express, provocare neașteptată în Uzbekistan. Cheloo: „Ne-a atacat demnitatea” PrimeTime
mohannad zaid concurent masterchef jpg
Mohannad Zaid de la MasterChef a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe chefi: „Sunt virgin” PrimeTime
Burlacii Foc în Paradis jpg
Ce concurent a adus un „manual de vrăjitorie” în show-ul „Burlacii: Foc în Paradis” PrimeTime
maurice munteanu asia express facebook jpeg
#Asia Express
Surpriză la Asia Express. Maurice și Connie au dat lovitura la jocul de imunitate PrimeTime
adelina pestritu jpg
Cum arată camera nopților de amor din „Burlacii: Foc în Paradis”. Adelina Pestrițu, imagini din vila concurenților PrimeTime
maurice munteanu connie preda instagram jpg
#Asia Express
VideoMaurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat în timpul căutării unei cazări PrimeTime
Alberto Grecu jpg
Ispita Alberto de la „Insula Iubirii” reacționează după zvonurile că era căsătorit în timpul filmărilor pentru sezonul zece: „Am văzut că în jurul meu se discută” PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net