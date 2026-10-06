 Oana Roman, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Sunt niște traume foarte mari care nu trec niciodată”
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Oana Roman, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Sunt niște traume foarte mari care nu trec niciodată”

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Oana Roman a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, despre traumele care, spune ea, nu dispar niciodată, dar și despre relația cu tatăl său, Petre Roman. Invitată în podcastul Gabrielei Cristea, Oana Roman a povestit cum anii marcați de evenimentele politice din anii ’90 i-au influențat adolescența și tinerețea.

Oana Roman.
Oana Roman. Foto: arhiva

Discuția dintre Gabriela Cristea și Oana Roman a ajuns într-o zonă profund personală atunci când prezentatoarea a întrebat-o cum a reușit să rămână întreagă după experiențele prin care a trecut.

Oana Roman, despre traumele care nu trec niciodată

Oana Roman a mărturisit că, deși a apelat la terapie timp de mai mulți ani, există răni despre care spune că nu se vindecă niciodată complet.

Eu am rămas întreagă la minte, dar sunt niște traume foarte mari care nu trec niciodată”.

Vedeta a explicat că, în timp, a încercat să înțeleagă ceea ce i s-a întâmplat și să își proceseze experiențele prin terapie. Cu toate acestea, anumite întrebări au rămas.

Una dintre cele mai apăsătoare, spune Oana Roman, este întrebarea pe care și-o punea în acei ani: „De ce eu?

În spatele acestei întrebări se află sentimentul că o parte importantă din tinerețea sa a fost pierdută.

Mi-au furat adolescența, tinerețea.”

Oana Roman a vorbit și despre sentimentul de nedreptate pe care l-a trăit, întrebându-se ce făcuse pentru a merita experiențele prin care trecea.

„Nu mă invidiați”: mesajul Oanei Roman pentru cei care îi văd doar privilegiile

Un alt moment important al conversației cu Gabriela Cristea a fost cel în care Oana Roman a vorbit despre imaginea pe care oamenii o pot avea despre viața ei din exterior.

Fiind fiica fostului premier Petre Roman, Oana spune că mulți oameni au văzut doar avantajele asociate unei astfel de familii, fără să cunoască însă realitatea de zi cu zi.

Nu mă invidiați pentru că nu știți ce a fost acolo cu adevărat”.

Potrivit relatării sale, perioada 1990-1991 a fost una extrem de dificilă pentru familie. Oana Roman a făcut diferența între acei ani și perioada ulterioară, despre care spune că a fost mai liniștită.

Ea a povestit că lucrurile s-au schimbat pentru ea după revenirea tatălui său în prim-planul politic, în 1996.

Oana Roman, despre Petre Roman și perioada de după Revoluție

Conversația a trecut apoi de la experiențele personale ale Oanei Roman la rolul pe care aceasta îl atribuie tatălui său în perioada de tranziție a României de după 1989.

Gabriela Cristea a remarcat faptul că Oana este foarte mândră de anumite lucruri pe care Petre Roman le-ar fi făcut pentru România.

Oana Roman a răspuns fără ezitare că este mândră de contribuția tatălui său și a vorbit despre schimbările legislative și sociale de după Revoluție.

„A reușit să facă multe lucruri pentru România”.

În cadrul podcastului, Oana Roman a legat această discuție de libertățile de care românii se bucură astăzi, făcând referire la rolul atribuit tatălui său în instaurarea unor schimbări legislative după 1989.

Are Oana Roman certificat de revoluționar?

Gabriela Cristea a venit apoi cu o întrebare directă: dacă Oana Roman are certificat de revoluționar.

Răspunsul a fost categoric: nu.

Oana Roman a explicat că nici ea, nici mama sa nu au avut un astfel de certificat și că nici măcar nu s-a pus problema să solicite unul. Potrivit relatării sale, doar Petre Roman a avut un astfel de certificat, iar el ar fi considerat că doar el era îndreptățit să îl primească.

Oana a povestit că a fost prezentă în stradă în acea perioadă, dar că nu s-a gândit să obțină un certificat în baza acestui lucru.

De ce spune Oana Roman că nu s-a îmbogățit niciodată

Unul dintre cele mai interesante momente ale podcastului a venit atunci când discuția s-a mutat spre bani, relații și presupusele privilegii pe care le-ar fi putut avea Oana Roman datorită poziției tatălui său.

Ea spune că Petre Roman i-ar fi interzis categoric să folosească relațiile politice ale familiei pentru a obține avantaje.

„Să nu te prind vreodată că îți permiți să dai vreun telefon la vreun colaborator de-al meu”.

Oana Roman susține că această regulă a fost foarte clară încă de la început și că a respectat-o.

Din acest motiv, spune ea, nu a făcut afaceri folosindu-se de relațiile tatălui său și nu s-a îmbogățit prin intermediul acestora.

De asta eu n-am făcut afaceri și de asta nu m-am îmbogățit.”

Oana a făcut și o comparație cu oameni din jurul său despre care spune că au folosit astfel de relații, precizând că ea nu ar fi făcut acest lucru.

Povestea avionului oficial: „Nu veniți cu mine”

În aceeași discuție despre privilegii, Oana Roman a rememorat un episod pe care spune că l-a povestit foarte rar.

Potrivit relatării sale, în 1991, când Petre Roman urma să aibă o vizită oficială în Spania, inclusiv întâlniri cu regele Spaniei și cu premierul de atunci, Felipe González, familia ar fi fost invitată să îl însoțească.

Însă Petre Roman ar fi impus o regulă clară: Oana Roman și mama ei să nu călătorească împreună cu el în avionul oficial.

Oana spune că tatăl său le-ar fi transmis foarte clar că nu trebuie să vină cu avionul oficial și că, dacă vor să îl însoțească, trebuie să își cumpere singure biletele.

Pentru Oana Roman, acest episod este unul dintre exemplele pe care le folosește pentru a explica cât de strict era tatăl său atunci când venea vorba despre privilegiile asociate funcției.

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