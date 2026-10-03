 Ce măsură poartă acum Oana Roman la haine, după ce a slăbit 15 kilograme: „Am avut o satisfacție”
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Ce măsură poartă acum Oana Roman la haine, după ce a slăbit 15 kilograme: „Am avut o satisfacție”

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Oana Roman a bifat o nouă reușită în procesul său de transformare fizică. Vedeta a dezvăluit că a ajuns să poarte haine cu măsuri mai mici, lucru care i-a adus o satisfacție pe măsură. După ani în care s-a confruntat cu kilogramele în plus și a încercat să își schimbe stilul de viață, Oana Roman se bucură acum de rezultatele obținute.

Oana Roman.
Oana Roman. Foto: Facebook

Vedeta le-a povestit urmăritorilor săi cum și-a petrecut ziua de sâmbătă. Printre activitățile sale s-a numărat și o vizită la mall, unde Isabella urma să se întâlnească cu colegii de școală. Dacă aglomerația și agitația din centrul comercial nu au fost tocmai pe placul ei, Oana Roman a avut parte, totuși, de un motiv de bucurie.

Mai exact, în timp ce se afla la cumpărături, vedeta a observat că pantalonii pe care i-a ales, de măsura M, îi vin lejer. Astfel, Oana Roman consideră că se apropie tot mai mult de momentul în care va putea purta măsura S.

„Ce agitație și aglomerație la mall. Un vibe foarte prost. Full peste tot. Coada la cabinele de probă. Dar am avut o satisfacție că mi-am cumpărat pantaloni măsura M. Și mi vin ușor lejer. Mă îndrept spre măsura S.”

Oana Roman.
Oana Roman. Foto: Instagram

Oana Roman a slăbit 15 kilograme în șase luni

Schimbările prin care a trecut Oana Roman în ultima perioadă sunt vizibile, iar vedeta nu ezită să vorbească despre rezultatele pe care le-a obținut. Potrivit propriilor declarații, aceasta a reușit să slăbească 15 kilograme în aproximativ șase luni, punând accent pe un proces gradual și pe monitorizare constantă. 

La un moment dat, Oana Roman a explicat că nu și-a dorit să slăbească într-un timp foarte scurt și că a urmat mai multe etape. Vedeta a precizat că a mers la medic, a făcut analize și investigații și și-a monitorizat evoluția pe parcursul procesului de slăbire. 

„Acesta este rezultatul, minus 15 kilograme din martie până acum. Deci nu o slăbire bruscă, nu o slăbire accelerată, ci una lentă, dar sănătoasă. Acesta este dosarul cu toate analizele, investigațiile, controalele și monitorizarea pe care am făcut-o în aceste luni de când am început acest proces. Am fost la doctor, asta este cel mai important de reținut”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman și Isabella au primit un plan personalizat

De asemenea, Oana Roman a povestit că atât ea, cât și Isabella au beneficiat de un plan personalizat. Vedeta a explicat că au primit recomandări legate de alimentație, dar și un tratament care, potrivit spuselor sale, a inclus mai multe suplimente și alte pastile.

„Ni s-a dat un plan personalizat pentru fiecare dintre noi. Am aflat ce avem de făcut, ce avem de mâncat, cât putem să mâncăm, cum putem să mâncăm. Am primit un tratament care a constat în mai multe feluri de suplimente și de alte pastile pe care a trebuit să le luăm”, le-a mai spus Oana Roman urmăritorilor săi.

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