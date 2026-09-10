Cine o ajută pe Oana Roman să le facă pe toate? Răspunsul ei când a fost întrebată cum face față: „Nimeni nu e ferit de probleme”

Oana Roman vorbește cu sinceritate despre provocările vieții de mamă singură și despre eforturile pe care le face pentru a-i oferi fiicei sale, Isabela, tot ceea ce are nevoie. Deși din exterior pare că are o viață la care mulți doar visează, vedeta recunoaște că în spatele lucrurilor frumoase se află multă muncă, oboseală, stres și momente de anxietate.

Oana Roman. Foto: Instagram

Recent, Oana Roman a povestit pe rețelele de socializare despre o întrebare pe care o primește frecvent din partea prietenilor și a persoanelor apropiate: cum reușește să le facă pe toate de una singură, în condițiile în care nu beneficiază de niciun ajutor și se ocupă exclusiv de tot ceea ce ține de viața ei și a fiicei sale, Isabela, din fosta căsnicie cu Marius Elisei.

Cum reușește Oana Roman să se descurce singură cu toate activitățile de zi cu zi

Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit publicul, vedeta a recunoscut că nu îi este întotdeauna ușor să facă față tuturor responsabilităților. Există momente în care oboseala, stresul, anxietatea și epuizarea își spun cuvântul, însă Oana Roman spune că nu se lasă doborâtă și continuă să meargă înainte.

„Primesc des mesaje de la prieteni care mă întreabă cum pot să le fac pe toate? Ei știu că nu am niciun ajutor și tot ce ține de viața mea și a Isei stă în grija mea exclusivă. Le răspund că alții duc și mai mult și eu sunt recunoscătoare că am putere și sănătate. Am și norocul să am un copil cuminte și bun”, începe mesajul publicat de vedetă pe rețelele de socializare.

„Și mai e ceva, nu mă uit cu invidie la cei care pare că o duc mai bine”

Vedeta mărturisește că cea mai mare dorință a sa este ca ea și fiica sa să fie sănătoase și să aibă oamenii dragi aproape. Oana Roman este conștientă că nimeni nu este ferit de probleme și că o viață perfectă nu există, indiferent de imaginea pe care o afișează oamenii în exterior. În loc să privească cu invidie către cei care par să o ducă mai bine, aceasta spune că preferă să lupte pentru a evolua și pentru a-și construi, pas cu pas, viața pe care și-o dorește.

„Am și eu momentele mele de oboseală și mult stres, multă anxietate și uneori epuizare. Dar nu mă plâng și nu mă las. Mă rog doar să fim sănătoase și să am prietenii aproape. Nimeni nu e ferit de probleme și nimeni nu are viața perfectă mereu.

Și mai e ceva, nu mă uit cu invidie la cei care pare că o duc mai bine. Dimpotrivă, lupt să evoluez și eu. Mereu.”

Oana Roman: „Îți lasă niște traume care nu trec niciodată”

Oana Roman, ca mulți alții, a simțit pe propria piele ce înseamnă momentele dificile și luptele duse în tăcere, însă niciodată nu a renunțat. Vedeta a vorbit, într-un interviu, despre perioadele grele prin care a trecut și despre felul în care acestea au contribuit la formarea sa, lăsând însă și răni care, după cum mărturisește, nu dispar niciodată.

„Am avut foarte multe momente dificile în viața mea, cât pentru zece vieți, și toate m-au făcut, cumva, mai puternică, dar, în același timp, au lăsat și traume. Pentru că eu cred că acest discurs care spune că, uite, o vorbă românească, «ce nu te omoară te face mai puternic», este pe jumătate adevărat. Pentru că, da, poate nu te omoară, poate îți dă o anumită putere, dar îți lasă niște traume care nu trec niciodată. Și atunci, poate ar fi bine să nu ți se întâmple toate, știi? Atât de des”, a spus vedeta, pentru Unica.ro.