Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”

Oana Roman se mândrește cu noul ei corp, după ce a reușit să slăbească. Vedeta a dat jos 15 kilograme în șase luni și a explicat și cum a reușit acest lucru. De asemenea, vine cu recomandări extrem de utile pentru cei care vor să facă o astfel de schimbare și să aibă rezultate.

Oana Roman. Foto: Facebook

Vedeta a vorbit pe rețelele de socializare despre cum a reușit să slăbească și să ajungă la silueta visată. Oana Roman a pus „Stop” speculațiilor cu privire la modalitatea aleasă și a dezvăluit că a făcut o serie de analize și a urmat un plan alimentar, alături de niște pastile, totul sub supravegherea medicilor.

Cum a slăbit Oana Roman

Oana Roman a intrat într-un proces de slăbire în luna martie. De mână cu fiica ei, Isa, s-a prezentat la medic pentru a primi îndrumările necesare. Vedeta le-a arătat urmăritorilor săi un teanc mare de documente cu analize și recomandări, subliniind faptul că nu a fost o slăbire bruscă, ci una lentă și sănătoasă.

„Acesta este rezultatul, minus 15 kilograme din martie până acum. Deci nu o slăbire bruscă, nu o slăbire accelerată, ci una lentă, dar sănătoasă. Acesta este dosarul cu toate analizele, investigațiile, controalele și monitorizarea pe care am făcut-o în aceste luni de când am început acest proces. Am fost la doctor, asta este cel mai important de reținut”, a declarat Oana Roman.

Cel mai important pas făcut pentru a da jos kilogramele în plus

Oana Roman a explicat faptul că procesul a inclus mai multe investigații, controale și un plan alimentar personalizat. Aceasta s-a folosit și de un cântar special, care nu indică doar greutatea, ci și procentul de grăsime și masa musculară.

„Am mers la doctor și eu și Isa. Obezitatea și rezistenta la insulină sunt boli care trebuie luate în serios și tratate la doctor”, a spus vedeta. În același timp, Oana Roman a avut ca recomandare și mai multe tipuri de pastile.

„Ni s-a dat un plan personalizat pentru fiecare dintre noi. Am aflat ce avem de făcut, ce avem de mâncat, cât putem să mâncăm, cum putem să mâncăm. Am primit un tratament care a constat în mai multe feluri de suplimente și de alte pastile pe care a trebuit să le luăm”, le-a mai spus Oana Roman urmăritorilor săi.

Vedeta insistă asupra unei evaluări medicale

În același timp, Oana Roman insistă asupra faptului că nimeni nu ar trebui să intre într-un proces de slăbire „după ureche”, ci ar trebui să fie sub îndrumare medicală.

„Am făcut analize, teste și am mers la control constant. Nu se poate altfel. Nu încercați să slăbiți sau sa faceți vreun tratament după ureche. E un proces lent și greu, dar care are rezultate dacă este recomandat de specialiști. Slăbiți sănătos cerând sfatul medicului”, a afirmat aceasta.