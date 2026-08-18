Ritualul de dimineață al Oanei Roman. Ce consumă vedeta înainte de cafea? „Beau un pahar mare”

Oana Roman se numără printre vedetele cunoscute ale showbizului românesc, de-a lungul anilor având numeroase apariții în emisiuni de televiziune. În prezent, pe lângă proiectele pe care le desfășoară, vedeta este activă și în mediul online, unde și-a construit o comunitate numeroasă de urmăritori. Aici, Oana abordează diverse subiecte și le oferă fanilor acces la momente din viața sa de zi cu zi.

Recent, vedeta a ales să le dezvăluie urmăritorilor și cum arată începutul unei zile obișnuite pentru ea. Oana Roman le-a prezentat unul dintre obiceiurile pe care și le-a format în ultima perioadă, mai exact ceea ce face dimineața, înainte de a-și bea cafeaua.

„De ceva vreme mi-am format un obicei bun”

Oana Roman le-a dezvăluit urmăritorilor săi un obicei pe care spune că îl respectă de ceva vreme, înainte de a-și savura cafeaua de dimineață. Vedeta a povestit că nu începe ziua direct cu băutura preferată, ci își acordă mai întâi câteva momente pentru rutina sa de dimineață.

Potrivit mesajului publicat de Oana Roman pe rețelele de socializare, înainte de cafea aceasta își ia suplimentele și bea un pahar mare cu apă la temperatura camerei.

„De ceva vreme mi-am format un obicei bun. Dimineața, înainte să beau cafea, îmi iau suplimentele și beau un pahar mare cu apă la temperatura camerei”, a transmis Oana Roman în mediul online.

Câtă apă ar trebui să bem, de fapt, pe parcursul unei zile?

Deși recomandarea celor doi litri de lichide pe zi este foarte des întâlnită, necesarul de hidratare diferă de la o persoană la alta și poate depinde de mai mulți factori, precum nivelul de activitate fizică, temperatura mediului sau alimentația.

Mihaela Bilic, unul dintre medicii nutriționiști cunoscuți din România, atrage atenția asupra mitului celor doi litri de apă consumați zilnic și explică de ce nu este indicat să ne forțăm să bem atunci când organismul nu ne cere acest lucru.

„Deși se spune că trebuie să bem zilnic minimum 2 litri de lichide, asta nu înseamnă că trebuie să ne forțăm să bem apă. Bineînțeles că e bine să fii hidratat, să bei suficientă apă. Dar de aici până la a te forța zilnic să înghiți 2 litri de apă ca atare, chiar dacă nu simți nevoia, e un lucru greșit înțeles.

Sunt persoane cărora nu le e niciodată sete, care nu transpiră, al căror metabolism e «zgârcit» cu pierderea de lichide. Dacă o astfel de persoană se obligă să bea 2 litri de apă zilnic se va simți umflat, infiltrat, iar rinichii trebuie să facă un efort ca să elimine un exces de lichide pe care organismul nu l-a solicitat”, explica Mihaela Bilic, potrivit informațiilor apărute în presă.

Cum a reușit să slăbească Oana Roman

Oana Roman a trecut printr-o transformare importantă în ultima perioadă, reușind să slăbească un număr considerabil de kilograme. Vedeta nu a făcut însă această schimbare de una singură, ci cu ajutorul unui medic nutriționist, sub îndrumarea căruia și-a ajustat stilul de viață și alimentația. Alături de fiica sa, Oana a decis să acorde mai multă atenție obiceiurilor alimentare, iar rezultatele au început să fie vizibile în doar câteva luni.

Recent, vedeta a dezvăluit că, în urma controalelor și a monitorizării medicale, a ajuns să cântărească cu 10 kilograme mai puțin. Și fiica sa a înregistrat o scădere în greutate, aceasta reușind să dea jos 8 kilograme în aceeași perioadă. Oana a subliniat că procesul s-a desfășurat treptat și sub supraveghere, considerând că rezultatele obținute sunt unele sănătoase.

„Astăzi am fost la control la doctor și am minus 10 kilograme. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Isa are minus 8 kilograme. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne ajută!”, a spus Oana Roman pentru spynews.ro.