 Armina Andrei, furioasă după declarațiile lui Șerban Huidu: „Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo”
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Armina Andrei, furioasă după declarațiile lui Șerban Huidu: „Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo”

#Insula iubirii
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Armina Andrei, soția lui Marcel Andrei, unul dintre cuplurile participante în sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”, a fost luată în vizor de Șerban Huidu. Prezentatorul a făcut o serie de afirmații despre concurentă, susținând că ar fi găsit imagini cu aceasta pe un site de escorte din Monte Carlo. La scurt timp, Armina a reacționat și a anunțat că intenționează să își caute dreptatea în instanță.

Armina Andrei și Șerban Huidu.
Armina Andrei și Șerban Huidu. Foto: Facebook

În cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, Armina a avut un comportament care a stârnit numeroase reacții. Concurenta a vorbit în repetate rânduri despre viața luxoasă pe care ar fi dus-o în perioada în care a locuit la Monaco, iar atitudinea sa și felul în care s-a raportat la ispite au atras atenția.

Șerban Huidu: „Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo”

Printre cei care au comentat comportamentul concurentei s-a numărat și Șerban Huidu. Prezentatorul a susținut, în cadrul emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, că ar fi descoperit un profil pe o platformă de escorte din Monte Carlo despre care afirmă că i-ar aparține Arminei.

Potrivit afirmațiilor făcute de Șerban Huidu, profilul respectiv prezintă o persoană cu numele Armina, în vârstă de 22 de ani și cu o înălțime de 1,81 metri. Prezentatorul a făcut și referire la declarațiile concurentei despre experiența sa de la Monaco.

„Soția lui Maluma vrea să arate că e din altă ligă, ea a lucrat la Monaco. Hai să vedem ce a lucrat în Monaco. Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo: Armina, 22 de ani, 1,81 și are și poză. În mod normal, nu am fi arătat așa ceva, că fiecare cu meseria lui, dar să vedeți ce spune Armina despre ispitele din casa băieților”, a spus Șerban Huidu la „Cronica Cârcotașilor”.

Armina anunță că își va căuta dreptatea în instanță 

Reacția Arminei nu a întârziat să apară. La scurt timp după afirmațiile făcute de Șerban Huidu, soția lui Marcel Andrei a transmis că situația va fi tranșată în instanță. Mesajul a fost lăsat în secțiunea de comentarii a unei postări de pe Facebook.

„Ne vedem în instanță! Gunoaielor”, a scris Armina în secțiunea de comentarii a postării de pe Facebook.

Ulterior, Șerban Huidu i-a răspuns public, continuând schimbul de replici dintre cei doi.

„Avem niște izmene și ne tremură”, i-a spus prezentatorul Arminei.

Reacția Arminei.
Reacția Arminei. Foto: Facebook

Ispita Gabriella Barbu, jignită de Armina

Armina nu s-a sfiit să își spună părerile despre concurenții și ispitele de la „Insula Iubirii”, iar, la un moment dat, nici Gabriella Barbu nu a scăpat de comentariile soției lui Marcel Andrei. Armina a făcut o serie de afirmații dure la adresa ispitei, după ce aceasta ar fi avut o reacție în legătură cu situația lui Marcel.

Soția lui Marcel Andrei a vorbit despre ispita Gabriella Barbu, pe care a identificat-o drept „spanioloaica” care ar fi făcut comentarii despre soțul ei și ar fi susținut că acesta ascunde ceva.

Armina nu s-a ferit să își spună punctul de vedere și a lansat o serie de acuzații la adresa ispitei, susținând că aceasta nu ar fi în măsură să ofere sfaturi de viață.

„În legătură cu domnișoara care a zis că nu e în regulă, ea nu are ce să comenteze pentru că ea a fost întinsă de mai mulți din Spania. Nu are ea de ce să dea sfaturi de viață la nimeni. Mă refer la spanioloaica care a vorbit de Marcel că ascunde ceva”, a zis Armina despre ispită.

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