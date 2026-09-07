Armina, soția lui Marcel, pusă la zid după „Insula Iubirii”. Cum se apără: „Sunt cu totul altfel”

Armina și Marcel Andrei formează unul dintre cele mai în vogă cupluri de la emisiunea „Insula Iubirii”, sezonul X, însă apariția lor este aspru comentată de cei de acasă. Soția lui „Maluma de România”, porecla cu care bărbatul s-a ales după ce a participat ca ispită în sezonul trecut, oferă un răspuns celor care i-au criticat comportamentul.

Armina și Marcel Andrei. Foto: Instagram & Insula Iubirii (Instagram)

Noul sezon „Insula Iubirii” aduce în prim-plan noi cupluri, cu povești de viață și de iubire diferite, care aleg să își supună relația celui mai dificil test. Dacă vor cădea în ispită sau nu, rămâne de văzut în următoarele ediții, însă un lucru este cert: până acum, oamenii de acasă și-au format deja o părere despre majoritatea concurenților.

Ce spune Armina Andrei despre comportamentul său la „Insula Iubirii”

Nici bine nu s-au difuzat primele două ediții ale emisiunii de la Antena 1, că soția lui Marcel a primit deja o serie de critici din partea telespectatorilor. După ce a fost acuzată și judecată în mai multe rânduri că ar avea o atitudine arogantă față de ispite, atât masculine, cât și feminine, Armina a dorit să clarifice situația.

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, femeia a transmis că, în viața de zi cu zi, nu este așa cum au văzut-o cei de acasă pe micile ecrane și că atitudinea sa a fost influențată de presiunea și stresul din cadrul reality show-ului.

„Am văzut tot ce s-a spus despre mine și vreau să clarfic un singur lucru. Eu nu sunt o persoană arogantă sau rea. Ceea ce s-a văzut a fost un moment și un context anume în care eram foarte mult sub presiune. În realitate, sunt cu totul altfel decât am fost percepută din acele câteva minute”, a declarat soția lui Marcel, pe TikTok.

Răspunsul Arminei. Foto: TikTok

Cine sunt Armina și Marcel Andrei

Armina și Marcel Andrei formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din „Insula Iubirii”. Cei doi sunt căsătoriți de doi ani și există o diferență de vârstă de doi ani între ei: ea are 27 de ani, iar el, 37 de ani.

Marcel a devenit cunoscut după participarea în sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde a avut rolul de ispită. Armina a intrat ulterior în atenția publicului, după ce a devenit partenera lui.

Cei doi s-au cunoscut în mediul online, acolo unde au început să vorbească, iar relația lor s-a transformat, ulterior, într-o poveste de iubire. Marcel și Armina au devenit un cuplu în urma participării acestuia la „Insula Iubirii”, în calitate de ispită.

„Ne-am căsătorit la un an după ce ne-am cunoscut. Când ai găsit persoana care este ceea ce trebuie, nu trebuie să stai mult să te gândești și acționezi. Anul ăsta am și plănuit în luna decembrie și nunta. Am făcut căsătoria civilă și acum vrem să o facem pe cea religioasă”, a povestit Marcel.