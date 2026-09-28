Satul din România care a ajuns aproape pustiu. Nea Ion e singurul locuitor: „E aer curat, frumos”. Cu câți bani trăiește pe lună

Cum tot mai mulți români preferă să se mute la oraș sau chiar să plece la muncă în străinătate, din ce în ce mai multe sate din țara noastră încep să dispară. Un astfel de exemplu se găsește și în județul Prahova, unde există un sat superb unde nu mai trăiește astăzi decât o singură persoană.

Doar Nea Ion mai trăiește în sat Foto: captură observatorenws.ro

De la distanță, satul Merdeala poate părea a fi un loc complet obișnuit, identic cu oricare alt sat din țara noastră. Însă, imediat ce vom păși pe ulițele lui, ne vom da seama că situația de aici este una cu totul atipică. Doar o singură persoană mai trăiește în acest sat din Prahova, iar cel mai apropiat magazin se află la o oră de mers pe jos.

Ion Săraru este acum singurul locuitor rămas în satul Merdeala și continuă să aibă grijă de gospodăria sa. El deține doi căței, șase găini și un cal și spune că averea sa este livada de pruni și meri.

Trăiește doar din 500 de lei pe lună

Livada îl ajută pe nea Ion să-și suplimenteze venitul. Recolta de prune din acest an este de aproximativ o tonă, iar dacă reușește să o vândă pe toată la 2,5 lei pe kilogram, săteanul va reuși să scoată aproximativ 2.500 de lei. Această sumă este echivalentul venitului său pe cinci luni, bătrânul trăind din aproximativ 500 de lei.

Atunci când a fost întrebat de ce a rămas în sat, nea Ion a mărturisit că nu s-a putut despărți de atmosfera în care a crescut.

„Pentru că e aer curat, frumos!”, a spus bătrânul, potrivit observatornews.ro.

Face o oră până la cel mai apropiat magazin

Nea Ion trebuie să meargă o oră pe jos până la primul magazin, iar de o lună are și curent electric datorită sistemului de panouri fotovoltaice montate de primărie pe bani europeni. A trebuit chiar să-și monteze o cameră de supraveghere din cauza hoților.

„Mi-a furat cazanul! Cazanul de ţuică!”, a povestit nea Ion, explicând de ce a fost nevoie de camera de luat vederi. Bătrânul a spus că s-a obișnuit cu viața din satul abandonat.

„Nu! M-am obişnuit! De 10 ani, de când a murit fiică-mea, m-am obişnuit cu lucrurile astea”, a declarat nea Ion, conform sursei citate. Însă, el își dorește să-și mai vadă nepoții

„Să vină să mă vadă, măcar! Să-mi văd şi eu nepoţii...”, spune săteanul, care nu și-a mai văzut nepoții de ani de zile.