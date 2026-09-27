 Cum să-ți păstrezi colecția de CD-uri pentru mai mult timp. Ce le distruge fără să-ți dai seama
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Cum să-ți păstrezi colecția de CD-uri pentru mai mult timp. Ce le distruge fără să-ți dai seama

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Dacă ai muzică sau amintiri salvate pe CD-uri care încă funcționează, trebuie să știi că nu sunt eterne. Materialele din care sunt fabricate se degradează în timp, iar modul de păstrare poate accelera acest proces. De asemenea, durata de viață a colecției tale pe care o ții în casă de 20-30 de ani depinde și de tehnologia folosită la fabricarea fiecărui disc.

Cât mai rezistă, de fapt, CD-urile vechi din casă.
Cât mai rezistă, de fapt, CD-urile vechi din casă. Foto: pexels.com

Trebuie să știi că un CD audio produs în fabrică nu este la fel ca un CD-R pe care ai înregistrat poze sau muzică acasă. De asemenea, un CD-RW se comportă diferit. Cu ce sfaturi vin experții în tehnologie.

Cât rezistă un CD în funcție de tipul lui

Structura fizică a discurilor determină rezistența lor la trecerea timpului. CD-urile audio originale (presate în fabrică) sunt cele mai durabile. Fiind realizate prin presare fizică, cu un strat reflectorizant din aluminiu protejat de policarbonat, acestea au o durată de viață de aproximativ 40 de ani, putând depăși chiar 100 de ani în condiții optime, scrie Materialele folosite pentru schimbarea de fază sunt mai puțin stabile pe perioade foarte lungi decât stratul metalic al unui CD presat.

CD-R-urile, discurile inscriptibile, utilizează coloranți organici pentru stocarea datelor, materiale mai vulnerabile la degradare. Longevitatea lor variază semnificativ, de la doar 10 ani până la peste 100 de ani, în funcție de calitatea fabricației și brand.

CD-RW-urile, care pot fi șterse și rescrise, au cea mai scurtă durată estimată de viață, între 20 și 50 de ani. Materialele folosite pentru schimbarea de fază sunt mai puțin stabile pe perioade foarte lungi decât stratul metalic al unui CD presat.

Ce le degradează mai repede

Dacă ai o astfel de colecție, trebuie să știi că nu ai o garanție. Un disc păstrat în condiții bune poate rezista mult peste perioada estimată, dar dacă îl expui constat la căldură, umezeală sau lumină, problemele pot începe mai repede.

Așadar, este important mediul în care le păstrezi. Temperaturile ridicate pot deforma sau crăpa policarbonatul, iar umiditatea excesivă provoacă oxidarea stratului metalic reflectorizant. În cazul CD-R-urilor, expunerea la lumină și la radiații ultraviolete distruge definitiv coloranții organici.

De asemenea, manipularea incorectă joacă un rol decisiv. Zgârieturile, murdăria și amprentele împiedică citirea corectă de către laser, ducând la erori de redare sau la imposibilitatea accesării datelor.

Cum îți păstrezi CD-urile mai mult timp

Procesul natural de deteriorare nu îl poți opri, dar poate fi încetinit considerabil prin respectarea câtorva reguli de bază. Păstrează discurile în carcasele originale sau în dosare speciale, ferite de căldură, umiditate, lumina directă a soarelui, vibrații și variații bruște de temperatură. Evită suprapunerea discurilor fără carcasă.

Atinge CD-ul doar de marginea exterioară și de orificiul central. Dacă pe suprafață apar amprente sau praf, șterge discul exclusiv prin mișcări drepte, dinspre centru spre exterior, niciodată prin mișcări circulare.

Scrie pe discuri doar în zona centrală transparentă, folosind markere speciale pentru CD/DVD sau markere cu cerneală pe bază de apă și vârf moale, pentru a nu ataca stratul reflectorizant.

Discurile de calitate superioară de la branduri cunoscute, care folosesc strat reflectorizant din aur sau argint, sunt mult mai rezistente decât cele ieftine, pe bază de aluminiu

Ce faci cu un CD spart sau deteriorat

Un CD deteriorat sau rupt nu trebuie aruncat în orice coș de gunoi. Acesta trebuie predat la un centru specializat în reciclarea deșeurilor electronice, deoarece combinația dintre plasticul policarbonat și stratul metalic poate crea probleme pentru echipamentele de sortare.

În cazul în care discul este spart și trebuie aruncat la gunoiul menajer, învelește-l obligatoriu în ziar, într-o pungă de hârtie sau într-un sac rezistent. Marginile rupte ale policarbonatului sunt extrem de ascuțite și pot provoca tăieturi grave persoanelor care manipulează deșeurile.

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