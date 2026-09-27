 „Educația nu se repară la croitorie”. Elevii protestează luni împotriva uniformelor obligatorii. Vor veni la școală îmbrăcați în negru
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„Educația nu se repară la croitorie”. Elevii protestează luni împotriva uniformelor obligatorii. Vor veni la școală îmbrăcați în negru

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Elevii din România sunt chemați să poarte haine negre la școală luni, 28 septembrie, într-o acțiune de protest față de proiectul de lege care prevede introducerea uniformei obligatorii în învățământul preuniversitar. Consiliul Național al Elevilor (CNE) precizează că participarea este voluntară și îi îndeamnă pe elevi să folosească hainele pe care le au deja.

Elevii nu vor uniforme obligatorii
Elevii nu vor uniforme obligatorii Foto: arhiva

Protestul vine după ce Senatul a adoptat, pe 21 septembrie, proiectul privind obligativitatea uniformelor școlare. Propunerea nu a devenit însă lege. Următorul pas este dezbaterea și votul în Camera Deputaților, care are calitatea de for decizional.

Protestul elevilor are loc luni, 28 septembrie

Consiliul Național al Elevilor îi invită pe elevii din întreaga țară să participe la acțiune prin purtarea unor haine negre la cursuri.

Organizația subliniază că nu este necesară cumpărarea unor articole vestimentare speciale. Elevii pot purta ceea ce au deja în garderobă, inclusiv un singur obiect vestimentar de culoare neagră.

Participarea este voluntară, iar elevii sunt încurajați să meargă la ore și să transmită mesajul protestului fără să întrerupă cursurile. Aceleași aspecte au fost confirmate și de informațiile publicate de AGERPRES și TVR.

„Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați”

Reprezentanții elevilor susțin că s-au opus proiectului încă de la apariția sa și reclamă faptul că elevii nu ar fi fost consultați în procesul de elaborare a propunerii.

„Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați.

Ne-am exprimat opoziția, am explicat de ce uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii și am cerut să fim ascultați. Proiectul a trecut însă de Senat, iar acum urmează votul decisiv în Camera Deputaților.

Luni, 28 septembrie, vino în negru la școală! Protestăm împotriva uniformei obligatorii și a deciziilor luate fără consultarea elevilor.

Da, alegem să purtăm aceeași culoare. Una e să transmitem un mesaj împreună, de bunăvoie, și alta e să ni se impună cum să ne îmbrăcăm.

Participarea este voluntară: folosește hainele pe care le ai deja, chiar și un singur articol negru. Mergem la ore și ne facem vocea auzită fără să întrerupem cursurile.

Vorbește cu colegii tăi și dă mesajul mai departe. Educația nu se repară la croitorie”, este mesajul transmis de CNE.

Organizația a cerut parlamentarilor să respingă proiectul și să ia în considerare punctul de vedere al elevilor în cazul deciziilor care îi privesc.

Ce argumente aduc elevii împotriva uniformei obligatorii

Consiliul Național al Elevilor contestă ideea că introducerea unei ținute obligatorii ar putea rezolva probleme precum diferențele sociale sau bullyingul din școli.

În mesajele publice transmise de organizație, reprezentanții elevilor afirmă:

„inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever”

CNE ridică și problema costurilor pe care le-ar presupune achiziționarea uniformelor pentru un număr mare de elevi.

„Astăzi vorbim despre bani. Despre cât poate costa un set de uniformă și, mai ales, despre ce am fi putut face cu banii aceștia.

500 de lei pot părea puțini. Dar când vorbim despre sute de mii de elevi, ajungem la sute de milioane de lei.

Și atunci apare întrebarea: cât costă, cine plătește și ce am fi putut face cu acești bani? Căci atunci când finanțăm ceva, alegem implicit să nu folosim acei bani, în același timp, pentru altceva.

Pentru că educația nu înseamnă doar cum ne îmbrăcăm. Înseamnă și cum alegem să folosim resursele pe care le avem”, susțin reprezentanții elevilor.

Acestea sunt argumentele prezentate de CNE; ele reprezintă poziția organizației și nu stabilesc, prin ele însele, efectele pe care le-ar avea o eventuală introducere a uniformei obligatorii.

Ce prevede proiectul privind uniformele școlare

Proiectul adoptat de Senat modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și prevede obligativitatea prezentării elevilor la cursuri în uniformă, potrivit regulamentului unității de învățământ.

Conform formei adoptate de Senat, modelele, standardele tehnice și componentele uniformelor ar urma să fie stabilite de consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

Proiectul include și prevederi referitoare la acordarea gratuită sau subvenționarea achiziției uniformelor, potrivit documentelor parlamentare.

Uniforma obligatorie nu este încă în vigoare

Deși Senatul a adoptat proiectul, elevii nu sunt în acest moment obligați, la nivel național, să poarte uniformă ca urmare a acestei inițiative.

Propunerea trebuie să treacă de Camera Deputaților, care este forul decizional. Prin urmare, forma finală a proiectului și eventualele prevederi care ar intra în vigoare depind de parcursul legislativ care urmează.

Pentru luni, 28 septembrie, Consiliul Național al Elevilor anunță însă o acțiune simbolică: elevii care doresc să participe sunt invitați să poarte haine negre la școală și să își transmită public poziția față de proiect.

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