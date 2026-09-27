Vânt puternic în România: ANM a emis cod galben pentru șapte județe. Cum va fi vremea până miercuri

Vremea se schimbă în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt puternic pentru șapte județe, valabilă luni, 28 septembrie. În paralel, o informare meteorologică privind intensificările vântului rămâne în vigoare până miercuri seara, 30 septembrie.

Vânt puternic Foto: arhiva

Potrivit prognozei ANM, în următoarele zile vântul va fi principala caracteristică a vremii în mai multe zone din România. Rafalele vor fi mai puternice în sudul Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în zona Carpaților de Curbură.

Cod galben de vânt luni, în șapte județe

Atenționarea cod galben este valabilă luni, 28 septembrie, între orele 10:00 și 20:00.

Sunt vizate județele:

Vrancea

Galați

Buzău

Brăila

Ialomița

Tulcea

Constanța

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări, iar vitezele vor ajunge, în general, la 50-70 km/h.

Pentru restul perioadei, ANM menține o informare meteorologică privind intensificările vântului, valabilă până miercuri, 30 septembrie, ora 20:00.

În jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, vântul va atinge în general 45-55 km/h. În zona Carpaților de Curbură, rafalele pot ajunge la 55-75 km/h.

Cum va fi vremea în București

Și Capitala se află sub influența acestui episod de intensificări ale vântului.

Duminică, 27 septembrie, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, predominant senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei, când rafalele pot ajunge la 40 km/h.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 23 de grade, în timp ce minima va coborî la 9-11 grade.

Prognoza pentru luni

Luni, temperaturile se vor menține în limite normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar în special pe timpul nopții sunt posibile ploi slabe.

Cantitățile de apă estimate sunt în jurul valorii de 1 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul zilei și rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 22-23 de grade, iar minima va fi de 10-12 grade.

Vremea de marți

Marți, în București, cerul va fi temporar noros și există condiții pentru ploi slabe pe parcursul zilei.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40-45 km/h. Temperaturile vor ajunge la 21-22 de grade, iar noaptea vor coborî până la 9-11 grade.

Ce temperaturi sunt anunțate miercuri

Miercuri, vremea va rămâne apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze de 45-50 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Pentru municipiul București, informarea meteorologică privind intensificările vântului este valabilă în intervalul 27 septembrie, ora 10:00 – 30 septembrie, ora 20:00.

Vântul, principalul fenomen urmărit de meteorologi în următoarele zile

Potrivit informațiilor ANM, perioada următoare va fi caracterizată în special de intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Cele mai mari viteze sunt prognozate în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele pot ajunge până la 75 km/h, în timp ce șapte județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea intră luni sub cod galben.

În București, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru sfârșitul lunii septembrie, însă vântul va avea intensificări temporare până miercuri.