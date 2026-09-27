Rezultate LOTO duminică, 27 septembrie 2026. Ce premii sunt puse în joc

Duminică, 27 septembrie, vor avea lor noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Peste 1,91 milioane de euro sunt în joc la 6/49, iar la Joker reportul depășește 1,49 milioane de euro. Ce premii sunt puse în joc în acest sfârșit de săptămână.

Tragere LOTO duminică, 27 septembrie. Foto: istock

Tragere LOTO duminică, 27 septembrie

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 10,2 milioane de lei, adică peste 1,91 milioane de euro. Jucătorii trebuie să mai știe că la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,23 milioane de ei, însemnând peste 991.400 de euro.

Pentru cei care joacă la Joker, reportul la categoria I este în valoare de peste 7,91 milioane de lei, adică peste 1,49 milioane de euro. La categoria a II-a reportul este de peste 178.600 de lei, iar la categoria a III-a peste 51.900 de lei.

Pentru Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 68.600 de lei. Când vine vorba de Loto 5/40, aici, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

Care au fost numerele câștigătoare de joi, 24 septembrie

Numerele câștigătoare de joi au fost:

Loto 6/49: 8, 17, 19, 4, 30, 28

Joker: 42, 45, 3, 31, 22 + 11

Loto 5/40: 39, 14, 1, 13, 21, 12

Noroc: 1 2 1 1 0 9 8

Noroc Plus: 8 0 9 3 8 5

Super Noroc: 2 2 8 1 1 2

Pentru această tragere, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câștiguri cu o valoare totală de peste 1,66 milioane de lei. La tragerea Loto 5/49 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 176.916 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sector 4.