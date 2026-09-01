 Cum arată viața românului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea
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Cum arată viața românului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea

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La 17 ani după ce a câștigat 11 milioane de euro la Loto 6/49, fostul pompier Iulian Constandachi duce o viață liniștită în localitatea 2 Mai. Bărbatul a investit o parte din bani într-un teren cu pensiune și mai multe căsuțe pe care refuză să le închirieze turiștilor.

A câștigat 11 milioane de euro acum 17 ani la 6/49
A câștigat 11 milioane de euro acum 17 ani la 6/49 Foto: Pexels

Destinul fabulos al pompierului din Galați care a rescris istoria Loteriei Române în vara anului 2009. După încasarea premiului record de 11 milioane de euro, Iulian Constandachi a ales liniștea satului dobrogean în locul opulenței, transformându-și proprietățile de la malul mării într-un refugiu dedicat exclusiv celor dragi.

De la viața de pompier la un record istoric

În vara anului 2009, biletul completat de pompierul gălățean Iulian Constandachi la tragerea Loto 6/49 i-a adus cel mai mare câștig consemnat până la acea dată în istoria Loteriei Române.

Suma de 11 milioane de euro i-a transformat complet existența de la o zi la alta, determinându-l să demisioneze din structurile de intervenție și să se retragă departe de agitația marilor orașe.

Spre deosebire de alte cazuri de câștigători care au risipit averi uriașe pe mașini de lux sau afaceri riscante, bărbatul a ales o strategie complet atipică, investind calculat în terenuri și proprietăți imobiliare la malul Mării Negre. 

 „Nu le închiriez, le țin pentru nepoți și familie”

Stabilit în localitatea 2 Mai imediat după încasarea premiului, Iulian Constandachi a ridicat o pensiune și mai multe locuințe pe un teren generos.

Deși domeniul putea funcționa ca o afacere turistică extrem de profitabilă, proprietarul a refuzat categoric ideea de a primi clienți, dorind să evite stresul comercial:

 „Eu locuiesc la 2 Mai din 2009, după ce am câștigat. Am deschis aici o pensiune, dar nu-mi place să stau să închiriez, e prea multă bătaie de cap. O las goală, stau eu în ea ca un pensionar liniștit. Am un teren unde am căsuțe, dar nu le folosesc pentru turism. Noi suntem familie mare, cine vrea să vină la mare, să stea la mine. Vin rudele mele, nepoții, nu vreau să am bătaie de cap” spune Iulian Constandachi pentru cancan

Viață simplă fără moștenitori direcți: „Nu sunt un om lacom, banii oferă liniște”

Ajuns la 17 ani distanță de la tragerea norocoasă, fostul pompier își împarte timpul între grădinărit, treburi gospodărești, călătorii ocazionale și drumuri periodice spre Galați, locul unde își păstrează rădăcinile. Fără moștenitori direcți, milionarul conduce un autoturism robust de familie și privește viața cu detașare și împăcare:

„Copii nu am. Nu regret nimic în viața asta. Eu nu sunt un om avar, nu sunt lacom, îmi place să trăiesc în liniște, fără stres. Până la urmă asta oferă banii, o viață liniștită. Nu trăim o mie de ani, cât trăim, să o facem să fie frumos. Am un Mercedes GLS 350, nu m-am aruncat la ceva extravagant. Asta merge și vara, și iarna, e de familie. Sunt cel mai cinstit dintre toți.”

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