Rezultate Loto duminică, 30 august 2026.Peste jumătate de milion de euro, în joc la categoria I

Nenumărați români își încearcă norocul la Loto în fiecare săptămână, iar astăzi, 30 august, Loteria Română oferă o nouă oportunitate românilor de a pune mâna pe premii importante. În această seară vor avea loc trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Noi trageri la Loto au loc astăzi Foto: IStock

În această seară vor avea loc noi trageri la Loto, iar românii vor avea oportunitatea de a câștiga premii importante.

Rezultate LOTO duminică, 30 august 2026

Numerele câștigătoare vor fi extrase după ora 18:30!

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Reportul la Loto 6/49 este de peste trei milioane de lei

La categoria I de la Loto 6/49, norocosul câștigător care va ghici toate numerele extrase va pune mâna pe un premiu de 3,11 milioane de lei, adică undeva peste 592.000 de euro. În același timp, reportul de la Noroc este de 4,32 milioane de lei, adică aproximativ 823.100 de euro.

La categoria I de la Joker, reportul este de unul și mai consistent. Mai precis, românii au oportunitatea de a pune mâna pe un premiu de peste 5,11 milioane de lei, adică peste 972.600 de euro. Iar cei care vor câștiga premiul de la categoria II vor câștiga 499.900 de lei, adică undeva peste 95.000 de euro.

La Noroc Plus, cei care vor ghici toate numerele câștigătoare vor pune mâna pe un premiu de 733.100 de lei sau undeva în jur de 139.400 de euro. Iar la categoria I de la Loto 5/40, reportul actual este de 757.500 de lei, adică aproximativ 144.000 de euro. La categoria II de la Loto 5/40, reportul este de 47.100 de lei.

Nu în ultimul rând, la Super Noroc, românii pot pune mâna pe un premiu în valoare de 389.700 de lei, adică undeva peste 74.100 de euro.

În urma tragerilor de joi, din data de 27 august, Loteria Română a acordat nu mai puțin de 18.111 câștiguri care au avut o valoare totală de peste 1,42 milioane de lei.