 Un truc simplu și ieftin poate ține viespile la distanță. Ce obiecte trebuie să folosești pentru a scăpa de problemă
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Un truc simplu și ieftin poate ține viespile la distanță. Ce obiecte trebuie să folosești pentru a scăpa de problemă

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Chiar dacă ne apropiem deja de începutul toamnei, viespile tot vor continua să facă probleme în curte. Din fericire, există o metodă foarte simplă care poate ține la distanță aceste insecte și nici nu va fi nevoie să cheltuim bani pe produse chimice periculoase din comerț.

Un truc simplu poate ține viespile la distanță
Un truc simplu poate ține viespile la distanță Foto: IStock

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne îndreptăm cu pași repezi spre începutul toamnei. Însă, acest lucru nu înseamnă și că temperaturile vor scădea brusc, așa că insectele vor continua să ne mai provoace bătăi de cap o perioadă. Iar printre cele mai periculoase dintre acestea sunt viespile, așa că este foarte important să știm precis cum să scăpăm de ele.

Iar o metodă simplă care ar putea ține la distanță viespile implică folosirea unei forme similare cu cea a cuiburilor acestor insecte. Acest truc se bazează pe comportamentul teritorial al viespilor.

Trucul ingenios care poate ține viespile la distanță

Practic, atunci când observă că o altă colonie deja ar avea un cuib într-o curte, viespile ar evita apoi acel loc. Desigur, rezultatele pot varia, iar această metodă nu este susținută de rezultate științifice oficiale.

Însă, pentru a improviza o formă similară cu cea a cuiburilor de viespi, trebuie să folosim o pungă maro, câteva foi de hârtie cât mai vechi și, nu în ultimul rând, o bucată de sfoară.

Cum poți improviza un cuib de viespe fals

Potrivit Blic, tot ce trebuie făcut este să mototolim punga, care trebuie apoi umplută cu hârtie până când va căpăta o formă relativ rotundă. La final, partea superioară va fi legată cu sfoară, iar cuibul fals poate fi pus, apoi, în curte.

Este important ca acest cuib fals să fie pus într-un loc vizibil, dar unde nu va fi distrus de ploaie. Astfel, viespile care trec pe lângă curtea noastră ar trebui să vadă cuibul fals și să evite zona.

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