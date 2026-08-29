 A renunțat la tron pentru a cultiva varză. Povestea neobișnuită a împăratului roman Dioclețian
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A renunțat la tron pentru a cultiva varză. Povestea neobișnuită a împăratului roman Dioclețian

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În ciuda faptului că a trăit într-o perioadă dificilă, Dioclețian a reușit să devină unul dintre cei mai faimoși împărați din istoria Romei. Chiar și în ziua de astăzi, el este cunoscut datorită unui motiv de-a dreptul inedit: a fost singurul împărat roman care a ales, în mod voluntar, să se retragă din funcție.

Dioclețian s-a retras din funcție
Dioclețian s-a retras din funcție Foto: IStock

În timpul Imperiului Roman, poziția de împărat era, poate în mod paradoxal, una dintre cele mai periculoase. Chiar și cele mai mici greșeli puteau avea consecințe severe din punct de vedere politic, iar împărați precum Caligula, Domițian și Caracalla au fost asasinați chiar de către propriile lor gărzi.

Temându-se pentru viața lor, unii împărați au ales să se retragă din Roma. De exemplu, Tiberius (14-37 e.n.) a condus imperiul din insula Capri, până la moartea sa. Însă, singura persoană care a renunțat complet la tron a fost Dioclețian.

Este singurul împărat care s-a retras din funcție

Originar din Dalmația, în Croația modernă, Dioclețian provenea dintr-o familie modestă și a avansat rapid în cadrul armatei romane. În cele din urmă, în anul 284 e.n., el a fost proclamat împărat, iar în ziua de astăzi este cunoscut pentru numeroasele reforme pe care le-a implementat în administrație, economie și armată.

Poate cea mai importantă reformă a sa a fost instituirea tetrarhiei, un sistem prin care imperiul era condus de Augusti, adică împărați principali și de doi Caesari, care erau, practic, adjuncții acestora, conform The Conversation.

A refuzat să revină în politică

Mulți istorici din ziua de astăzi consideră că multe dintre aceste reforme au fost continuări ale măsurilor începute de predecesorii lui Dioclețian și nu ar fi fost reforme create de acesta.

În anul 305 e.n., Dioclețian, care deja se apropia de vârsta de 60 de ani, și-a anunțat retragerea. Cu un an în urmă, el ar fi suferit de o boală gravă, dar motivele precise ale acestei decizii sunt învăluite în mister.

După retragere, el s-a retras într-un palat din Spalatum, în orașul modern Split, Croația. După retragere, Dioclețian și-a dedicat ultimii ani din viață grădinăritului. El a murit în 313 î.en., când se apropia de vârsta de 70 de ani. Iar atunci când i s-a cerut să revină în viața politică, răspunsul său a devenit legendar.

„Dacă ați vedea la Salona varza pe care o cultiv cu mâinile mele, nu mi-ați face o asemenea propunere”, a replicat Dioclețian când i s-a cerut să revină în viața politică pentru a rezolva criza provocată de prăbușirea tetrarhiei.

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