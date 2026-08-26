Greșeala pe care o fac aproape toți românii când mănâncă pepene. De ce trebuie spălat înainte să-l tai

Vara deja se apropie de final, dar pepenele rămâne la fel de popular. Iar, dacă ne numărăm printre cei care servesc des acest fruct delicios de-a lungul verii, atunci este foarte important să știm cum trebuie să-l servim corect. Deși poate părea un detaliu minor, spălarea pepenului este mult mai importantă decât pare.

Pepenele trebuie spălat înainte de a fi tăiat Foto: Shutterstock

Pepenele este unul dintre cele mai populare fructe din țara noastră, de-a lungul verii. Iar, în ciuda faptului că luna august se apropie deja de final, mulți români continuă să consume des pepeni de orice fel. Însă, potrivit experților în siguranța alimentară, este foarte important să clătim bine coaja acestora, înainte de a-i tăia.

Potrivit informațiilor de la Southern Living, acest fruct poate intra în contact cu solul și cu diverse microorganisme, înainte de a ajunge în magazine. Din acest motiv, fructul ar trebui clătit bine, înainte de a fi tăiat.

Pepenele trebuie spălat înainte de a fi tăiat

Dacă nu spălăm pepenele, există riscul de a consuma accidental diverse bacterii periculoase.

„Dacă nu spălați coaja înainte de a tăia pepenele, există riscul ca bacteriile să fie transferate în pulpa pepenelui prin intermediul cuțitului folosit pentru a-l tăia”, spune specialistul Joan Salge Blake.

„Ar trebui să îl spălați sub jet de apă și să folosiți o perie pentru legume și fructe, pentru a ajuta la îndepărtarea eventualelor bacterii de pe coajă care pot provoca toxiinfecții alimentare”, mai spune acesta, conform sursei citate.

Pepenele trebuie spălat cu atenție

Cu toate acestea, experții atrag atenția asupra faptului că nu trebuie folosite soluții de curățenie atunci când clătim alimente. Atunci când nu spălăm pepenii, riscăm să ne confruntăm cu simptome neplăcute, care ne pot afecta serios rutina zilnică.

„Simptomele toxiinfecției sunt greață, vărsături, diaree, crampe abdominale și febră. Majoritatea adulților sănătoși se recuperează fără complicații, însă bolile transmise prin alimente pot fi mai grave în cazul copiilor mici, al vârstnicilor, al femeilor însărcinate și al persoanelor cu un sistem imunitar slăbit”, avertizează experta Jessica Brantley-Lopez.