Pisica neagră, oglinda spartă și palma care te mănâncă. Cele mai cunoscute superstiții românești și ce „prevestesc”

De ce fac unii români trei pași înapoi când o pisică neagră le trece prin față? De ce se spune că o oglindă spartă aduce șapte ani de ghinion și ce înseamnă când te mănâncă palma stângă? Sunt credințe pe care generații întregi le-au moștenit și care, chiar dacă nu au o explicație științifică, continuă să apară în viața de zi cu zi.

Pisica neagră, oglinda spartă și palma care te mănâncă. Foto: arhiva

Superstițiile românești fac parte dintr-un patrimoniu bogat de credințe și obiceiuri populare. Unele sunt legate de noroc și bani, altele de familie, sănătate sau protecție împotriva răului. Multe dintre ele au fost transmise oral și au supraviețuit până în prezent, chiar dacă oamenii le respectă astăzi mai degrabă din tradiție sau curiozitate.

De ce pisica neagră este considerată un semn de ghinion

Puține superstiții sunt atât de cunoscute precum cea a pisicii negre.

În tradiția populară, dacă o pisică neagră îți traversează drumul, momentul este considerat un semn rău și poate anunța o zi cu probleme sau ghinion. În unele variante ale credinței, persoana își schimbă traseul sau face câțiva pași înapoi pentru a îndepărta presupusul efect negativ.

Imaginea pisicii negre ca simbol al nenorocirii are legături cu vechi credințe europene. În Evul Mediu, aceste animale au fost asociate în anumite contexte cu vrăjitoria și forțele considerate malefice.

Deși astfel de asocieri nu au o bază științifică, superstiția a continuat să circule și a devenit una dintre cele mai recognoscibile credințe populare despre ghinion.

Oglinda spartă și legenda celor șapte ani de ghinion

Oglinda ocupă un loc aparte în imaginarul superstițios. Spargerea ei este asociată, în numeroase tradiții, cu o perioadă îndelungată de ghinion.

Cea mai cunoscută variantă spune că o oglindă spartă aduce șapte ani de ghinion. La baza acestei credințe se află ideea veche potrivit căreia imaginea reflectată în oglindă nu reprezintă doar chipul unei persoane, ci are legătură și cu sufletul sau cu energia acesteia.

Din această perspectivă simbolică, distrugerea oglinzii ar fi echivalentă cu afectarea echilibrului personal.

În folclor au apărut și diferite modalități prin care oamenii încercau să evite presupusa perioadă de ghinion. Printre acestea se numără evitarea privirii în cioburi și îndepărtarea lor cu grijă.

Ce înseamnă când te mănâncă palma stângă

Superstițiile legate de bani sunt și ele foarte răspândite în România.

Una dintre cele mai cunoscute spune că mâncărimea în palma stângă anunță că urmează să primești bani. În schimb, palma dreaptă care te mănâncă ar fi asociată cu pierderea banilor sau cu o cheltuială care urmează să apară.

Astfel de credințe transformă senzații obișnuite ale corpului în presupuse semne despre evenimente viitoare.

Tot în zona superstițiilor financiare se află și ideea că nu este bine să dai bani din casă în prima zi a săptămânii sau în prima zi a lunii. Potrivit tradiției, un astfel de gest ar putea însemna că vei avea cheltuieli pe tot parcursul perioadei respective.

De ce nu este bine să pui geanta pe podea

O altă credință populară spune că așezarea genții pe podea duce la pierderea banilor.

Superstiția este întâlnită în diferite forme și este asociată cu ideea că banii „se duc” atunci când portofelul sau geanta sunt lăsate într-un loc considerat nepotrivit.

În aceeași categorie intră și anumite reguli legate de mătură. În unele zone se spune că nu este bine ca aceasta să fie lăsată cu coada în jos, gestul fiind interpretat drept un semn rău pentru gospodărie sau pentru bunăstarea familiei.

Sarea vărsată pe masă, semn de ceartă

La masă există numeroase reguli nescrise moștenite din tradiția populară.

Una dintre cele mai cunoscute este legată de sarea vărsată. Dacă cineva răstoarnă din greșeală sarea, superstiția spune că în casă ar putea urma o ceartă sau un conflict.

Pentru a îndepărta presupusul ghinion, tradiția recomandă ca persoana care a vărsat sarea să ia puțin din ea și să o arunce peste umărul stâng.

Gestul este unul simbolic și face parte dintr-o categorie mai largă de ritualuri populare prin care oamenii încearcă să „anuleze” un semn considerat negativ.

Deochiul, una dintre cele mai puternice credințe populare

Printre cele mai persistente credințe din cultura populară românească se află deochiul.

Potrivit tradiției, o persoană poate ajunge să se simtă rău după ce este privită insistent, admirată sau invidiată. În trecut, deochiul era considerat o explicație pentru stări de rău care nu puteau fi înțelese sau explicate altfel.

Pentru protecție au fost folosite diferite practici populare. Una dintre cele mai cunoscute este purtarea unui fir roșu la mână, culoarea roșie fiind considerată protectoare în numeroase tradiții.

În unele familii se folosesc și rugăciuni sau descântece transmise din generație în generație.

Superstițiile românești care încă supraviețuiesc

Chiar dacă societatea s-a schimbat radical, multe dintre aceste credințe nu au dispărut. Ele pot fi întâlnite în special în familie, în conversațiile dintre generații sau în momente considerate importante.

Unele persoane le respectă cu seriozitate, în timp ce altele le privesc ca pe o formă de folclor sau ca pe niște tradiții amuzante.

În esență, superstițiile românești spun o poveste despre modul în care oamenii din trecut încercau să interpreteze lumea din jurul lor. Atunci când nu exista o explicație pentru un eveniment neplăcut, un accident sau o schimbare neașteptată, semnele și ritualurile ofereau un sentiment de control.

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De la pisica neagră și oglinda spartă până la sarea vărsată, palma care te mănâncă sau firul roșu purtat la încheietură, aceste credințe au trecut din generație în generație și continuă să facă parte din cultura populară.

Chiar dacă astăzi știm că o pisică neagră nu poate determina norocul unei persoane, iar o oglindă spartă nu poate provoca șapte ani de ghinion, poveștile din spatele acestor superstiții rămân o parte interesantă a folclorului românesc.