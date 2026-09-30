Ce visează câinii și pisicile când dorm și cu ce se diferențiază visele necuvântătoarelor de cele ale oamenilor

Privirea unui câine sau a unei pisici ghemuită în culcuș creează o stare de liniște în orice cămin, mai ales când patrupedul își mișcă lăbuțele sau scoate sunete în somn. Deși necuvântătoarele nu ne pot povesti ce experimentează noaptea, cercetătorii din domeniul neuroștiințelor au analizat îndeaproape activitatea lor cerebrală. Rezultatele arată că prietenii noștri blănoși trec prin faze de somn foarte similare cu cele ale oamenilor.

Foto: magnific

Spre deosebire de pești sau unele mamifere marine care nu experimentează stadiul profund de somn, câinii și pisicile ajung în faza REM, etapa în care apar cele mai intense vise.

Nu toate animalele au capacitatea de a visa

Studiile arată că lumea viselor nu este accesibilă tuturor viețuitoarelor. Peștii, de exemplu, nu prezintă mișcările rapide ale ochilor caracteristice fazei REM, ceea ce înseamnă că nu au o activitate cognitivă nocturnă. De asemenea, delfinii și focile își mențin mereu o jumătate de creier trează pentru a putea respira la suprafață, eliminând astfel posibilitatea de a visa în modul în care o fac oamenii.

În schimb, mamiferele de companie au un creier care procesează amintirile din timpul zilei într-un mod complex. Experiențele lor de veghe se reflectă direct în activitatea cerebrală din timpul nopții.

Visele oamenilor vs. visele patrupedelor

Specialiștii avertizează că ar fi o greșeală să presupunem că animalele au vise identice cu ale noastre. Filosoful David Peña-Guzmán de la Universitatea de Stat din San Francisco explică faptul că fiecare specie visează în termeni senzoriali proprii. Oamenii își amintesc rareori mirosurile din vise, însă pentru un câine, având un simț olfactiv extrem de dezvoltat, lumea nocturnă este compusă dintr-un festival de arome și mirosuri familiare.

Doctorul Deirdre Barrett, cercetător la Universitatea Harvard, susține ipoteza continuității viselor la animale. Această teorie arată că scenariile din timpul somnului reflectă direct activitățile zilnice. Prin urmare, câinii și pisicile visează momentele de joacă, hrana preferată, plimbările în parc și interacțiunea cu stăpânii lor.

Pisicile visează că vânează

Un experiment realizat de cercetătorul francez Michel Jouvet a arătat că pisicile aflate în faza REM își mișcă corpul executând mișcări clare de pândă și urmărire a prăzii. Felinele retrăiesc în somn instinctul de vânătoare, dar și momentele de relaxare în care se întind la soare.

Dacă ai observat că puii de cățel sau câinii în vârstă se mișcă intens, dau din lăbuțe sau scheaună ușor în somn, există o explicație medicală clară. Psihologul Stanley Coren explică faptul că o regiune a creierului numită pons, responsabilă cu blocarea mișcărilor fizice în timpul viselor, este subdezvoltată la pui și își pierde din eficiență la exemplarele în vârstă. Din acest motiv, reacțiile lor la ceea ce visează devin vizibile în exterior.

Editor: Raluca Toma