 Află ce tip de câine ți se potrivește în funcție de stilul de viață și de nivelul de energie!
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Află ce tip de câine ți se potrivește în funcție de stilul de viață și de nivelul de energie!

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Aducerea unui câine în casă schimbă definitiv ritmul zilnic, de la orele de trezire până la modul în care îți organizezi timpul liber și vacanțele. Tentația de a alege un patruped exclusiv după aspectul fizic sau după tendințele de pe rețelele sociale duce frecvent la frustrări de ambele părți și la probleme de comportament din partea prietenului necuvântător. 

Nivelul de energie, spațiul disponibil și timpul liber sunt factorii decisivi care determină dacă un câine se va adapta ușor în noua locuință.

Border Collie, pentru persoanele dinamice și pasionate de sport

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Foto: (c) 2024 kathrineva20/Shutterstock. No use without permission.

Persoanele care își petrec timpul liber în aer liber, practică alergarea sau merg frecvent în drumeții au nevoie de un companion capabil să țină pasul. Border Collie este recunoscut pentru inteligența sa superioară și energia ieșită din comun.

Această rasă necesită stimulare mentală și efort fizic zilnic prin jocuri de aport sau agilitate. Lipsa mișcării duce la acumularea de frustrare, iar câinele va începe să manifeste comportamente distructive în casă.

Bulldog Englez, pentru un stil de viață sedentar și relaxat

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Foto: (c) 2024 Becky Smith Flaxer/Shutterstock. No use without permission.

Persoanele care preferă activitățile statice și liniștea locuinței se adaptează excelent cu un Bulldog Englez. Această rasă are o talie medie, o constituție robustă și cerințe reduse de efort fizic.

Plimbările scurte sunt suficiente pentru menținerea stării sale de sănătate, restul timpului fiind dedicat odihnei. Este un câine devotat, calm și ideal pentru spațiile mici.

Labrador Retriever, pentru persoanele sociabile

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Foto: (c) 2017 In Green/Shutterstock. No use without permission.

Persoanele cu un program încărcat, care primesc des vizite sau merg în spații aglomerate, au nevoie de o rasă adaptabilă și prietenoasă. Labradorul Retriever este cunoscut pentru temperamentul echilibrat și sociabilitatea crescută față de oameni și alte animale.

Acest câine are nevoie de mișcare moderată, dar suportă greu izolarea prelungită, fiind potrivit pentru persoanele care îl pot include în activitățile lor sociale.

Bichon Frisé, pentru cei care lucrează de acasă

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Foto: (c) 2024 Inna Skaldutska/Shutterstock. No use without permission.

Munca la distanță sau un program flexibil oferă cadrul perfect pentru creșterea unui Bichon Frisé. Fiind o rasă de talie mică, se adaptează ușor la viața de bloc și necesită plimbări scurte, dar frecvente.

Acești câini sunt sensibili, foarte atașați de stăpân și au nevoie de prezență umană constantă pentru a preveni anxietatea de separare.

Basenji, pentru persoanele independente

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Foto: magnific

Persoanele care apreciază spațiul personal și autonomia pot găsi o opțiune interesantă în rasa Basenji. Cunoscut ca fiind câinele care nu latră, Basenji are un comportament similar pisicilor, curățându-și singur blana și menținând o anumită distanță. Este loial, dar nu necesită atenție continuă, fiind alegerea potrivită pentru cei care doresc un companion mai rezervat.

Golden Retriever pentru familiile cu copii

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Foto: magnific

Gospodăriile numeroase și familiile cu copii au nevoie de un câine răbdător, empatic și energic. Golden Retrieverul îndeplinește aceste cerințe datorită temperamentului tolerant și dorinței de a face pe plac. Are nevoie de spațiu de desfășurare, jocuri în aer liber și atenție din partea tuturor membrilor familiei.

Editor: Raluca Toma

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