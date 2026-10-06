Ce pijamale alegi pentru o seară de film, un weekend relaxant sau o vacanță?

Dacă îți place să porți pijamaua mai multe ore, să stai la cafea sau să lucrezi de acasă într-o ținută comodă, contează și croiala. Pentru o seară liniștită ai nevoie de materiale moi. Pentru o vacanță, ai nevoie de piese care se împachetează ușor și îți oferă discreție în spații comune. Urmează acești pași și alege mai simplu seturile care se potrivesc programului tău.

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1. Unde porți pijamaua?

Înainte să alegi culoarea sau imprimeul, gândește-te unde vei purta setul. O seară de film acasă, o dimineață lentă de weekend și o noapte la hotel au nevoi diferite.

Verifică trei lucruri: temperatura din cameră, cât timp stai în pijama și câtă acoperire preferi. Dacă în locuință este răcoare, pantalonii lungi și bluza cu mânecă lungă te ajută mai mult decât un set subțire cu pantaloni scurți. Dacă dormi într-o cameră caldă, bumbacul fin sau modalul pot fi mai confortabile.

Ia în calcul și activitățile tale. Dacă alegi pijamale damă strict pentru somn, poți opta pentru o cămașă de noapte lejeră sau un set simplu. Dacă vrei să citești, să bei cafeaua, să răspunzi la mesaje sau să faci o rutină de îngrijire, un set coordonat arată mai îngrijit.

2. Pentru seara de film, alege confort și materiale plăcute

O seară de film cere o pijama în care te poți mișca ușor. Stai pe canapea, te acoperi cu o pătură, îți schimbi poziția și poate pregătești și ceva de ronțăit. În acest scenariu, pantalonii prea strâmți, betelia rigidă sau materialele lucioase pot deveni incomode după prima oră.

Bumbacul tip jersey, modalul, viscoza și amestecurile cu puțin elastan se simt bine pe piele și urmează mișcările corpului. Dacă alegi un set cu pantaloni, caută o talie elastică mai lată sau un șnur reglabil. Aceste detalii ajută mai ales după cină, când vrei să stai relaxată.

În serile mai reci, încearcă un set cu bluză cu mânecă lungă și pantaloni drepți sau tip jogger. Flanelul, fleece-ul ușor și bumbacul mai gros sunt potrivite pentru apartamente răcoroase, cabane sau seri de toamnă. Dacă îți este cald repede, alege un tricou larg și pantaloni lungi subțiri, apoi completează ținuta cu un halat.

3. Pentru weekend acasă

În weekend, multe femei poartă pijamaua mai mult decât noaptea. O aleg pentru micul dejun, pentru cafeaua băută pe balcon, pentru citit sau pentru o dimineață fără planuri. De aceea, un set care arată bine și în afara dormitorului te poate face să te simți mai bine, chiar dacă nu ieși din casă.

Un model cu cămașă cu nasturi și pantaloni lungi este potrivit pentru diminețile mai răcoroase. Arată ordonat, se poartă ușor și oferă acoperire dacă locuiești cu familia sau dacă apare cineva la ușă. Pentru un stil casual, poți alege un tricou lejer și pantaloni largi cu talie elastică.

Dacă preferi seturi actuale, inspiră-te din croielile de loungewear: pantaloni tip jogger, bluze scurte și largi, topuri cu bretele mai late sau cămăși de noapte cu halat asortat. Aceste piese se potrivesc pentru stat prin casă și pentru zilele în care lucrezi de la distanță.

4. Pentru vacanță, alege piese ușor de împachetat

În bagaj, pijamaua trebuie să ocupe puțin spațiu, să se poarte ușor și să se potrivească destinației. Nu ai nevoie de multe seturi voluminoase dacă alegi piese care se combină între ele.

Pentru o vacanță la mare, pune în troler un set cu pantaloni scurți și tricou, o rochie de noapte lejeră sau un top cu bretele și pantaloni ușori. Bumbacul, modalul și viscoza sunt opțiuni potrivite pentru temperaturi ridicate. Un halat subțire te ajută dimineața, după duș sau în momentele în care te deplasezi prin cameră.

Pentru un city break, alege un set care se pliază compact și nu are multe elemente voluminoase. Pantalonii lungi subțiri și o bluză cu mânecă scurtă sunt utili dacă hotelul are aer condiționat. Poți lua două topuri și o singură pereche de pantaloni de pijama, pentru mai multe combinații fără să încarci bagajul.

La munte, pune pe listă pantaloni lungi, bluze cu mânecă lungă și șosete mai groase. O pijama din flanel sau bumbac mai dens se potrivește pentru pensiuni răcoroase și seri petrecute pe terasă. Dacă mergi la spa, alege un set moale, ușor de îmbrăcat, plus un halat care se usucă repede.

Înainte să închizi trolerul, verifică prognoza, tipul de cazare și durata sejurului. Apoi alege două sau trei combinații care te fac să te simți confortabil în fiecare seară.

6. Întreținerea înainte de alegerea finală

Pentru somn, multe femei preferă o mărime care lasă spațiu de mișcare, fără să fie excesiv de largă. Pantalonii prea lungi pot incomoda, iar mânecile foarte largi pot aluneca.

Citește și instrucțiunile de spălare. Bumbacul rezistă de obicei bine la utilizare frecventă, însă culorile intense își păstrează mai bine aspectul dacă le speli pe dos. Modalul, viscoza și satinul cer de regulă programe mai blânde. Evită uscarea la temperaturi foarte ridicate, mai ales la seturile cu elastan.

Explorează croielile, testează culori noi și construiește o colecție de haine de casă care te reprezintă.