După o zi lungă și obositoare, demachierea poate fi ultima chestie pe care ai chef să o faci. Probabil te gândești că o singură noapte cu fondul de ten și rimelul pe față nu îți va face nimic rău. Însă pe lângă coșuri și pori blocați, există un risc mai puțin cunoscut: particulele de machiaj pot intra sub pleoape, cauzând iritații și chiar leziuni pe suprafața ochiului.

Foto: Magnific

Ce se întâmplă dacă dormi cu machiajul pe față

În timpul zilei, pe ten se acumulează sebum, transpirație, praf, impurități și produse cosmetice. Dacă nu sunt curățate, aceste reziduuri pot bloca porii și pot favoriza apariția coșurilor, în special la persoanele cu tendință acneică.

Machiajul lăsat peste noapte poate provoca, de asemenea, iritații ale pielii, iar curățarea insuficientă poate face ca tenul să pară mai tern.

Nu doar dermatologii recomandă demachierea înainte de culcare. Medicii oftalmologi avertizează că produsele folosite în jurul ochilor pot cauza probleme mai grave decât imperfecțiunile pielii.

Particulele de mascara pot intra sub pleoape

Medicul oftalmolog Ashley Brissette, din New York, explică, într-un articol publicat de Real Simple, că dormitul cu machiaj poate afecta sănătatea ochilor.

În timpul somnului, particule mici de rimel, fard sau alte produse cosmetice se pot desprinde și pot rămâne blocate sub pleoape. Acestea pot provoca iritații și, în anumite cazuri, pot zgâria suprafața ochiului, crescând riscul unei infecții.

Problema apare mai ales atunci când machiajul este aplicat aproape de marginea pleoapelor sau când produsele încep să se fărâmițeze.

Medicul spune că, în practica sa, a întâlnit inclusiv particule de sclipici și rimel rămase sub pleoapele pacientelor.

Obiceiul poate provoca iritații

Autoarea articolului, Heather Muir Maffei, povestește că a înțeles cât de importantă este demachierea după o experiență personală.

La câteva zile după discuția cu medicul oftalmolog, a adormit în timp ce își culca fiul, fără să își mai îndepărteze machiajul.

Dimineața s-a trezit cu un ochi foarte roșu, iritat și dureros. A mers la oftalmolog, iar consultația a arătat că nu avea conjunctivită, ci o iritație provocată de machiajul rămas peste noapte.

Problema a necesitat picături medicamentoase și purtarea ochelarilor timp de o săptămână.

Deși o asemenea reacție nu apare obligatoriu după fiecare noapte în care adormi machiată, exemplul arată că produsele cosmetice pot afecta și ochii, nu doar pielea.

Cum să te demachiezi corect

Pentru a îndepărta machiajul fără să agresezi pielea sau zona sensibilă a ochilor, este important să folosești produse potrivite și să eviți frecarea excesivă.

Începe cu machiajul ochilor. Folosește un demachiant special pentru această zonă, potrivit inclusiv pentru rimelul rezistent la apă. Aplică produsul pe o dischetă moale și ține-o câteva secunde pe pleoapa închisă, apoi șterge delicat, fără să tragi de gene.

Îndepărtează fondul de ten și celelalte produse. Poți folosi apă micelară, un balsam demachiant sau un ulei de curățare, în funcție de tipul pielii.

Curăță tenul. Un gel de curățare blând poate ajuta la îndepărtarea reziduurilor, mai ales după un machiaj rezistent. Folosește apă călduță și evită produsele agresive.

Aplică o cremă hidratantă. După curățare, folosește un produs potrivit tipului tău de ten, pentru a preveni uscarea pielii.

Ce să faci dacă te trezești cu ochii iritați

Dacă ai adormit machiată și dimineața observi disconfort ocular, îndepărtează cu grijă orice urmă de produs cosmetic și evită să te freci la ochi.

Nu aplica din nou rimel, eyeliner sau fard până când iritația nu dispare. Dacă porți lentile de contact, evită utilizarea lor și solicită sfatul medicului.

Durerea oculară, sensibilitatea la lumină, vederea încețoșată sau senzația persistentă de corp străin pot indica o problemă care necesită evaluare oftalmologică promptă.

Editor: Raluca Toma