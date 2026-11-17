Îți place să ai podelele curate și speli parchetul cu mopul de mai multe ori pe săptămână? Chiar dacă pare un obicei bun, curățatul prea des, mai ales cu multă apă și detergenți puternici, poate strica suprafața lemnului. Experții explică de ce parchetul nu trebuie curățat ca gresia și ce greșeli îi pot reduce durata de viață.

Foto: Magnific

Ce riști dacă îl cureți prea des?

Parchetul din lemn natural dă căldură camerei și poate dura mulți ani, dacă este îngrijit corect. Unele obiceiuri de curățenie, care par inofensive, pot face ca parchetul să piardă luciul, să apară zgârieturi și să se strice finisajul.

Mulți proprietari folosesc mopul o dată sau de două ori pe săptămână, îl înmoaie în apă și pun mult detergent, fără să se gândească la proprietățile materialului.

Spre deosebire de gresie, lemnul este sensibil la umezeală, iar stratul său protector poate fi afectat de contactul repetat cu apa și cu produsele de curățare neadecvate.

Expertul spune că spălatul prea des, cu mopul foarte ud și cu detergenți puternici, poate uza finisajul mai repede decât un lichid vărsat din greșeală și șters repede.

După un timp, suprafața poate pierde strălucirea, iar lemnul devine mai vulnerabil la pete, zgârieturi și umezeală.

Atenție la produsele de curățat cu amoniac și la cele cu citrice!

Nu contează doar câtă apă folosești, ci și ce produs folosești pentru curățenie.

Publicația Real Simple scrie că produsele agresive, mai ales cele pe bază de amoniac sau unele produse cu ingrediente citrice, pot afecta finisajele din poliuretan folosite pentru protejarea pardoselilor din lemn.

Deteriorarea nu se vede chiar după prima utilizare. Efectele pot apărea treptat, după luni sau ani de curățare repetată.

Parchetul poate deveni mat, iar în zonele circulate des stratul protector se poate uza mai repede.

Cum procedezi corect:

Alege un detergent pentru pardoselile din lemn, care este potrivit pentru tipul de finisaj. Respectă instrucțiunile producătorului și nu folosi mai mult decât este recomandat.

Nu toate produsele parfumate cu lămâie sunt rele. Compatibilitatea depinde de ingredientele și de formula produsului, nu doar de miros.

Nu spăla parchetul înainte să dai cu aspiratorul sau să mături!

O altă greșeală mare este folosirea mopului umed direct pe podea, fără să dai cu aspiratorul sau să mături înainte.

Praful, nisipul și particulele mici de murdărie pot avea un efect abraziv asupra suprafeței.

Când treci mopul peste ele, acestea sunt mișcate pe pardoseală și pot face zgârieturi foarte fine în stratul protector.

Efectul particulelor de nisip este similar cu cel al șmirghelului. După un timp, multe zgârieturi microscopice pot face ca parchetul să arate tern, chiar și după ce ai făcut curățenie.

Cum procedezi corect:

Înainte să folosești mopul, dă cu aspiratorul cu un accesoriu pentru parchet sau folosește o mătură cu peri moi.

Fii atentă la zonele de la intrare, unde se strânge mai ușor nisip și alte particule aduse de afară.

Poți reduce cantitatea de murdărie și dacă folosești covorașe de intrare și dacă te schimbi de încălțăminte când intri în casă.

Mutatul mobilei prin târâre poate lăsa urme care nu se mai duc

Când faci curățenie generală, este tentant să tragi scaunele, mesele sau alte piese de mobilier ca să ajungi în locurile greu accesibile.

Acest obicei poate zgâria și deteriora finisajul, mai ales dacă mobilierul este greu sau are picioare dure. Zgârieturile nu sunt mereu doar o problemă estetică, ele pot favoriza acumularea murdăriei și a umezelii, care în timp slăbesc stratul protector și afectează lemnul de dedesubt.

Cum procedezi corect:

Ridică mobilierul când îl muți, nu îl trage pe podea. Pentru piesele folosite des, cum sunt scaunele de la masa din bucătărie, poți pune protecții din pâslă pe picioare.

Verifică periodic aceste protecții, pentru că se pot uza sau se pot strânge particule abrazive pe ele.

Dacă vezi zgârieturi mici, folosește doar produse de retuș compatibile cu finisajul parchetului. Deteriorările mari pot avea nevoie de ajutorul unui specialist.

Apa vărsată pe parchet trebuie ștearsă imediat

Un pahar cu apă vărsat, câteva picături căzute lângă chiuvetă sau lichidul scurs dintr-un ghiveci pot părea probleme mici.

Dacă rămâne umezeală pe suprafața pardoselii, aceasta poate intra în rosturi sau în zonele în care finisajul este deteriorat.

La parchetul din lemn natural, expunerea îndelungată la apă poate face ca lamelele să se umfle, să se deformeze sau să se schimbe aspectul.

Experții spun că lichidele vărsate trebuie șterse imediat, cu o lavetă moale și absorbantă.

Cum procedezi corect:

Șterge lichidul imediat și usucă suprafața. Verifică dacă apa a intrat între lamele sau sub mobilier.

Lângă ghivece, folosește suporturi care nu lasă apa să se scurgă direct pe pardoseală.

De ce nu este bun mopul cu aburi

Mopurile cu aburi sunt bune pentru curățarea unor suprafețe dure, dar nu sunt bune pentru majoritatea pardoselilor din lemn.

Aburul folosește temperatura ridicată și umiditatea, iar acestea pot afecta finisajul și pot favoriza pătrunderea apei în îmbinări.

Cum procedezi corect:

Folosește un mop din microfibră, ușor umezit, și un produs de curățare bun.

Mopul nu trebuie să lase bălți, picături sau urme de apă pe podea care nu se duc.

Dacă producătorul pardoselii are instrucțiuni speciale de îngrijire, acestea trebuie respectate.

Cât de des trebuie curățat parchetul?

Cât de des trebuie curățat parchetul depinde de cât de mult este folosită camera, dacă sunt copii sau animale de companie și de câtă murdărie se strânge.

Îndepărtarea prafului și a particulelor abrazive poate fi făcută mai des, fără să fie nevoie să speli toată suprafața cu mopul.

Pentru pardoselile din lemn, este util să folosești periodic un produs special pentru acest material, aproximativ o dată pe lună, în funcție de nevoie.

Pentru îngrijirea parchetului:

- Dă cu aspiratorul sau cu mătura cu o perie moale când se strânge praf și nisip.

- Șterge imediat petele și lichidele vărsate.

- Folosește mopul ușor umezit doar când este nevoie, după cum spune producătorul.

- Nu folosi detergenți universali agresivi, înălbitori și produse care nu sunt bune pentru lemn.

- Protejează zonele folosite des cu covorașe bune și mobilierul cu accesorii care nu lasă zgârieturi.

Parchetul laminat se curăță la fel ca cel din lemn natural?

Recomandările experților citați de Real Simple sunt pentru pardoselile din lemn natural, dar unele măsuri de precauție sunt bune și pentru parchetul laminat.

Acesta are o structură diferită, cu un strat decorativ și unul protector, dar îmbinările pot fi vulnerabile la umezeală.

La parchetul laminat obișnuit, apa strânsă la rosturi poate face ca marginile să se umfle și plăcile să se strice.

De aceea, este bine să nu folosești mopul foarte ud și să folosești produse recomandate pentru acest tip de pardoseală.

Modelele care rezistă la apă pot avea instrucțiuni de îngrijire diferite. Rezistența la umezeală nu înseamnă însă că orice pardoseală laminată poate fi spălată cu multă apă.

Editor: Raluca Toma