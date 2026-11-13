Două persoane, aceeași zodie, caractere opuse. Ce spune astrologia despre diferențele dintre ele?

Știi o persoană în aceeași zodie cu tine, însă observi că nu aveți aproape nimic în comun. Cum e posibil să fii organizată și precaută, în timp ce ea este spontană și impulsivă? Sau cum se poate să-ți exprimi cu ușurință sentimentele, în timp ce ea preferă să le țină pentru sine? Astrologii spuncă răspunsul nu se află doar în zodia în care v-ați născut, ci în întreaga hartă natală. Semnul solar este doar o parte din interpretarea astrologică a personalității.

Foto: Magnific

De ce nu toate persoanele din aceeași zodie sunt la fel

Când te întreabă cineva ce zodie ești, cel mai probabil răspunzi în funcție de ziua și luna în care te-ai născut. Dacă te-ai născut la sfârșitul lunii septembrie, de exemplu, zici că ești Balanță. Dacă ziua ta este la începutul lunii aprilie, te identifici cu Berbecul.

Cu toate acestea, descrierile generale ale zodiilor nu se potrivesc întotdeauna cu felul în care se comportă oamenii în realitate.

Poți întâlni două persoane născute în zodia Leu, una dintre care adoră să fie în centrul atenției, iar cealaltă este rezervată și evită expunerea. De asemenea, două persoane din zodia Fecioară pot avea atitudini foarte diferite față de ordine, muncă sau relații.

Într-un articol publicat de Parade, astrologul MaKayla McRae spune că semnul zodiacal cunoscut de majoritatea oamenilor reprezintă doar poziția Soarelui în momentul nașterii.

În astrologie, personalitatea este interpretată prin analiza mai multor elemente ale hărții natale, inclusiv pozițiile Lunii, ascendentului și planetelor.

Aceste interpretări sunt de natură astrologică, un sistem simbolic ale cărui afirmații despre personalitate nu au fost demonstrate științific.

Zodia ta este, de fapt, semnul solar

Semnul solar este cel mai cunoscut element astrologic, deoarece poate fi determinat, în majoritatea cazurilor, doar pe baza datei nașterii.

În astrologie, Soarele este asociat cu identitatea, voința, motivele personale și modul în care o persoană vrea să se exprime.

De exemplu, Berbecul este descris ca energic și curajos, Taurul este asociat cu stabilitatea, Gemenii cu adaptabilitatea și Racul cu sensibilitatea.

Aceste caracteristici sunt, însă, descrieri generale, care nu pot cuprinde toate particularitățile unei persoane.

Două persoane născute în aceeași zodie au Soarele în același semn zodiacal, dar pot avea poziții complet diferite ale celorlalte planete.

De aceea, astrologii nu se limitează la semnul solar când interpretează o hartă natală.

Ascendentul poate schimba modul în care te prezinți celorlalți

Unul dintre elementele importante ale hărții natale este ascendentul, semnul zodiacal care se ridica la orizontul estic în momentul nașterii.

În interpretarea astrologică, acesta este asociat cu prima impresie pe care o lași, reacțiile spontane și modul în care te raportezi la lumea din jur.

Ascendentul depinde de ora și locul nașterii și se modifică aproximativ la fiecare două ore, deși intervalul exact variază.

De aceea, două persoane născute în aceeași zi, dar la ore diferite, pot avea ascendente diferite.

De exemplu, o persoană din zodia Balanță, cu ascendent în Berbec, poate fi descrisă astrologic drept directă, energică și dornică să ia inițiativa.

O altă Balanță, cu ascendent în Rac, poate fi interpretată ca fiind mai rezervată, protectoare și preocupată de siguranța emoțională.

Ambele au Soarele în Balanță, dar ascendentul introduce, potrivit astrologiei, nuanțe diferite în interpretarea comportamentului lor.

Luna arată cum îți exprimi emoțiile

În astrologie, Luna este asociată cu lumea interioară, nevoile afective, reacțiile emoționale și modul în care o persoană caută siguranță.

Spre deosebire de Soare, care petrece aproximativ o lună într-un semn zodiacal, Luna traversează un semn în aproximativ două zile și jumătate.

De aceea, chiar și persoanele născute la câteva zile distanță pot avea semne lunare diferite.

De exemplu, două persoane din zodia Capricorn pot avea moduri distincte de a-și manifesta sentimentele.

Un Capricorn cu Luna în Gemeni poate fi descris ca având nevoie de comunicare, schimb de idei și varietate pentru a-și procesa emoțiile.

În schimb, un Capricorn cu Luna în Scorpion poate fi interpretat ca fiind mai intens emoțional, discret și preocupat de încrederea în relațiile apropiate.

Aceste diferențe explică, în cadrul interpretării astrologice, de ce persoane cu aceeași zodie pot reacționa diferit la stres, conflicte sau situații afective.

Cele trei elemente astrologice care descriu personalitatea

În astrologia occidentală, Soarele, Luna și ascendentul sunt cunoscute drept cele trei componente principale ale hărții natale, denumite adesea „Big Three”.

Fiecare are o semnificație distinctă:

Soarele este asociat cu identitatea, voința și motivele personale.Luna este asociată cu emoțiile, nevoile afective și reacțiile interioare.Ascendentul este asociat cu modul de exprimare, reacțiile spontane și imaginea proiectată în exterior.

De exemplu, două persoane născute în zodia Pești pot avea combinații astrologice foarte diferite.

Prima poate avea Luna în Taur și ascendentul în Fecioară, combinație interpretată drept o nevoie de stabilitate, prudență și organizare.

A doua poate avea Luna în Berbec și ascendentul în Săgetător, asociate simbolic cu spontaneitatea, independența și dorința de explorare.

Deși ambele aparțin aceleiași zodii, interpretarea astrologică a personalității lor poate fi foarte diferită.

Și celelalte planete au un rol în harta natală

Dincolo de Soare, Lună și ascendent, astrologii analizează și pozițiile celorlalte planete.

Mercur este asociat cu gândirea și comunicarea, Venus cu relațiile, afecțiunea și valorile personale, iar Marte cu energia, inițiativa și modul de acțiune.

De exemplu, două persoane din zodia Taur pot avea stiluri diferite de comunicare dacă Mercur se află în semne zodiacale diferite.

În mod asemănător, Venus este folosită în astrologie pentru interpretarea preferințelor afective și a modului în care o persoană își exprimă interesul romantic.

Marte este asociat cu motivația, ambiția și reacțiile în situații conflictuale.

Astrologii iau în considerare și pozițiile lui Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto, precum și relațiile unghiulare dintre planete, cunoscute drept aspecte astrologice.

Contează și casa astrologică în care se află Soarele

Harta natală este împărțită, în majoritatea sistemelor astrologice, în 12 case, fiecare fiind asociată cu anumite domenii ale vieții.

Acestea includ identitatea personală, resursele materiale, comunicarea, familia, creativitatea, munca, relațiile, transformările, studiile, cariera, prieteniile și viața interioară.

Astfel, două persoane cu Soarele în aceeași zodie pot avea această poziție în case astrologice diferite.

De exemplu, Soarele în casa a X-a este asociat, în interpretarea astrologică, cu vizibilitatea publică, cariera și dorința de recunoaștere profesională.

Soarele în casa a IV-a este pus în legătură cu familia, rădăcinile și nevoia de stabilitate în viața personală.

Semnul solar rămâne același, dar domeniul asupra căruia astrologii consideră că se concentrează expresia acestuia este diferit.

Cum îți poți calcula harta natală

Pentru a afla ce poziții astrologice aveau Soarele, Luna și celelalte planete la naștere, ai nevoie de trei informații:

Data nașterii, pentru identificarea pozițiilor planetare. Ora nașterii, cât mai exactă, pentru calcularea ascendentului și a caselor astrologice. Localitatea nașterii, necesară pentru stabilirea poziției orizontului și a împărțirii caselor.

Aceste date pot fi introduse într-un calculator astrologic online, care generează o hartă natală.

Dacă nu cunoști ora nașterii, poți calcula o parte dintre pozițiile planetare, însă ascendentul și casele astrologice nu pot fi stabilite cu precizie. În anumite situații, nici semnul lunar nu poate fi determinat sigur fără ora exactă.

Pentru început, poți compara semnul solar, semnul lunar și ascendentul tău cu cele ale unei alte persoane născute în aceeași zodie.

Editor: Raluca Toma