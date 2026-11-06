Horoscop bilunar: 6-19 noiembrie 2026. Trecutul cere socoteală, iar viitorul aduce oportunități neașteptate

Mercur retrograd aduce în lumină situații și persoane din trecut, iar influența lui Venus și Saturn testează relațiile, stabilitatea financiară și echilibrul emoțional. Între 6 și 19 noiembrie sunt preconizate schimbări de orientare, discuții cruciale și șanse neprevăzute. Conform prezicerilor astrologului Click!, Lorina, nativii unor zodii au, cu toate acestea, o perioadă norocoasă, cu șanse bune de reușită în dragoste.

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Horoscop 6-19 noiembrie

Berbec

Partenerul continuă să vă irite că e grăbit și dă totul peste cap, iar treburile de acasă nu vă dau pace, mai ales că doriți ca acolo totul să decurgă perfect. Totuși, dispuneți de atâta creativitate încât sunteți capabile să depășiți orice obstacol. Lăsați temerile în urmă și scoateți la suprafață copilul vostru interior, sentimentele și talentul! Preocupările intelectuale vor fi comune cu ale partenerului, dialogurile fiind vii și animate.

Taur

Forța lui Saturn este ascunsă pentru voi, dar se manifestă din umbră, în inconștient. Relațiile cu mediul sunt tensionate, iar pe plan medical pot apărea probleme pe care nu trebuie să le neglijați. Venus în Balanță aduce profunzime în sentimente față de familie și apropiați. Este însă foarte important să vă controlați impulsivitatea emoțiilor când vine vorba despre profesie. Reacțiile excesive pot dăuna dezvoltării relațiilor de afaceri.

Gemeni

Sunteți grijulii și protectoare cu cei apropiați, având tendința de a lua lucrurile prea personal, de a reacționa sub influența orgoliului, dar și de a face excese ce pot afecta sănătatea. Sentimental, va fi nevoie să vă stabiliți corect criteriile după care vă selectați partenerii, fiindcă există tendința de a-i judeca după bani sau aspect fizic. De câte ori veți face alegerea doar în funcție de asta, veți primi lecții de viață de la astre.

Rac

Dacă există lucruri pe care nu le-ați spus celor dragi, vă puteți aștepta să se declanșeze conversații intense. S-ar putea să vă simțiți nervoase în legătură cu discuțiile serioase. Veți putea, în schimb, să găsiți și să creați frumusețe în cadrul unor sarcini simple. Veți obține plăcere făcând treburile casei, pornind de la curățenie și terminând cu reorganizarea. Jupiter reduce conflictul, făcând orice treabă cotidiană ușor de finalizat.

Leu

Este important să rămâneți conectate cu membrii familiei. Dacă unii nu sunt în apropiere, creați oportunități și faceți-vă timp pentru cei dragi! Nu este exclus ca un părinte să aibă nevoie de ajutorul vostru. Îngrijiți-vă și sănătatea! Veți fi concentrate pe aspectul personal, veți fi extrem de atrăgătoare și veți avea o personalitate magnetică. Puteți primi o mulțime de atenție de la persoane interesate de voi în mod romantic.

Fecioară

Veți lua decizii care vă vor aduce mai aproape de cine sunteți cu adevărat și vă vor îndepărta de ceea ce vă limitează. Nu totul va fi sub controlul vostru, unele evenimente trebuind acceptate așa cum sunt, având o componentă karmică. De vreme ce planeta guvernatoare Mercur se află încă în ciclul de retrogradare, este posibil ca, împreună cu o persoană din trecut care a revenit curând în viața voastră, să clarificați anumite lucruri importante.

Balanță

Sunt posibile conflicte la locul de muncă sau în familie, iar lipsa de timp pentru odihnă poate afecta sănătatea. Viața personală vine în prim-plan și vă puteți aștepta la întâlniri romantice, măcar pe calea undelor. Graba de a căuta plăcerea într-o călătorie ar putea fi cauza unui dezacord; cooperarea și reținerea ar trebui luate în considerare. S-ar putea dezvolta un sentiment iluzoriu de bine cu privire la resursele financiare comune.

Scorpion

Deși nu pot spune că nu aveți succes în ceea ce întreprindeți, nici nu pot confirma că el vine în cascadă. Vine ca un șuvoi pe un culoar strâmt, așa că nu e timpul să vă culcați pe o ureche. Va fi deosebit de important să vă hotărâți ce alegeți: ori continuați să trăiți simplu și comod, cu mai puține griji, ori vă înhămați la mai mult efort și stres, preluând ceea ce destinul vă oferă. În ambele cazuri, viața nu va fi ferită complet de nori.

Săgetător

Continuă o perioadă dificilă, deoarece multe din ce dețineți în interior și exterior sunt uzate. Se pare că s-au lămurit problemele din trecut și afacerile vechi care v-au ținut pe loc. Cu toate acestea, aveți deschidere să faceți planuri noi de viitor și se deschid perspective interesante. Vor veni idei mari și propuneri care, deși nu vă satisfac financiar pe deplin, dacă le veți accepta nu veți regreta, scăpând astfel de incertitudini.

Capricorn

Financiar, riscați să vă lăsați duse de idei nebunești și proiecte eșuate. Așa că încercați să vă păstrați cu picioarele pe pământ! Consultați-vă cu oameni competenți, profesioniști și cu experiență! Luați în calcul ideea că la mijloc de lună va trebui să sacrificați ceva pentru a rămâne pe linia de plutire și a nu pierderi o parte din venitul unei afaceri comune sau chiar al unui împrumut bancar. Fiți prudente și calculați totul cu atenție!

Vărsător

Situațiile se schimbă, puteți avea probleme financiare și va trebui să acceptați circumstanțele propuse de alții pentru a menține stabilitatea. Pot apărea dificultăți de natură familială sau amoroasă, provocate de lipsa de atenție față de cei dragi. Pe 17-19 noiembrie pot apărea restricții bruște. Trebuie să vă stabiliți obiective specifice și să mergeți spre ele în ritmul vostru. De succes vor fi activitățile din sfera socială.

Pești

Activitatea și vigoarea afacerilor vor scădea ușor. Totuși, este un moment bun pentru a efectua reforme în procesele de lucru, precum și pentru a începe proiecte promițătoare. Atenție la relațiile cu superiorii și colegii! Nu sunteți întotdeauna ghidate de obiectivitate în relația cu ceilalți și, drept urmare, unele dintre voi vor trebui să își asume o povară suplimentară de îndatoriri și responsabilități. Păstrați-vă calmul și obiectivitatea!

Editor: Raluca Toma