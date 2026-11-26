Bătăile inimii se accelerează înainte de un interviu, te simți neliniștită când trebuie să vorbești în public sau te agiți înainte de un eveniment mare. Deși ești obișnuită să privești stresul ca pe un inamic al sănătății, să știi că unele reacții ale organismului te pot ajuta să te concentrezi, să te mobilizezi și să te confrunți cu provocările.

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De ani buni, recomandările referitoare la controlul stresului s-au concentrat pe diminuarea lui. Cercetările din domeniul psihologiei ne arată că și modul în care interpretăm reacțiile organismului contează. Stresul de scurtă durată poate juca un rol de adaptare, pregătindu-ne pentru momentele stresante.

Asta nu înseamnă că stresul cronic este bun sau că trebuie să ignorăm consecințele sale asupra sănătății.

Ce se ascunde în spatele stresului

În cadrul unui articol publicat de Psychology Today, Karla McLaren spune că intensitatea stresului poate reflecta importanța pe care o acordăm unei anumite situații. Emoțiile pe care le simțim înainte de un examen, de o întâlnire profesională sau de o decizie în familie pot fi legate de lucrurile care sunt importante pentru noi.

În cartea ei „The Upside of Stress”, cercetătoarea Kelly McGonigal ne propune un exercițiu prin care putem identifica valorile noastre. Când ne simțim copleșiți de o situație, ar trebui să ne întrebăm de ce acea situație este atât de importantă pentru noi. Ar putea fi vorba despre siguranța familiei, despre dorința de a fi independenți sau despre nevoia de a crește profesional.

Înțelegerea acestor motivații ne poate ajuta să privim altfel propriile reacții.

Emoția puternică nu e semn de slăbiciune

Sportivii și actorii pot avea emoții puternice chiar și după ani de experiență. Deosebirea dintre ei și noi constă uneori în felul în care interpretează aceste senzații. În loc să vadă accelerarea pulsului sau agitația ca pe niște obstacole, ei învață să le perceapă ca pe o formă de pregătire pentru ceea ce urmează.

Înaintea unei prezentări importante, de exemplu, s-ar putea să ne gândim la emoții ca la un semn că organismul se mobilizează. O astfel de schimbare de perspectivă poate reduce teama suplimentară pe care o provocă reacțiile noastre.

Identificați emoția pe care o simțiți

Ne plângem deseori că suntem stresați, dar ce simțim de fapt? Ar putea fi teamă, furie, frustrare sau neliniște.

Cercetările realizate de Lisa Feldman Barrett și colegii ei sugerează că dacă putem identifica cu precizie emoțiile pe care le simțim, atunci le putem gestiona mai bine.

Când înțelegem ce ne neliniștește, ne este mai ușor să găsim o soluție. Teama de eșec poate necesita o pregătire suplimentară, iar frustrarea pe care o simțim pentru că avem prea multe responsabilități poate indica nevoia de a stabili limite.

Creierul anticipează ceea ce va urma

Creierul folosește informațiile pe care le-a adunat din experiențele anterioare ca să anticipeze evenimentele viitoare. De aceea, modul în care am învățat să interpretăm situațiile stresante poate influența modul în care ne pregătim pentru ele.

Dacă asociem fiecare reacție puternică cu un posibil eșec, s-ar putea să ne intensificăm neliniștea. În schimb, dacă reinterpretăm senzațiile fizice ca parte a procesului de adaptare, s-ar putea să ne ajute în anumite situații.

Când devine stresul periculos

Există o diferență mare între stresul temporar, care ne mobilizează înainte de o provocare, și cel persistent, însoțit de epuizare, probleme cu somnul, iritabilitate sau dificultăți de concentrare.

Stresul cronic poate afecta sănătatea noastră fizică și psihică. În astfel de situații, schimbarea perspectivei nu este de ajuns. Pentru a ne menține sănătatea, este important să reducem factorii de presiune, să ne odihnim, să facem activități fizice și, când este nevoie, să apelăm la un specialist.

Editor: Raluca Toma