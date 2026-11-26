Noi detalii tulburătoare ies la iveală despre trecutul lui Ionuț Eriksen, soțul prezentatoarei TV Magda Pălimariu, chiar în ziua în care instanța analizează prelungirea ordinului de protecție solicitat de procurori pentru vedetă.

Cum a ajuns soțul Magdei Pălimariu în fața judecătorilor Curții Supreme din Norvegia Foto: Instagram/arhivă

Potrivit unor documente judiciare ajunse în posesia cancan.ro, afaceristul cu o carieră construită în Norvegia ar fi fost condamnat la închisoare cu executare în urmă cu mai bine de un deceniu.

Condamnarea la 30 de zile de închisoare cu executare pentru Ionuț Eriksen

Din actele judiciare citate de cancan.ro reiese că, în anul 2010, anul în care a divorțat de prima soție, Ionuț Eriksen și-ar fi agresat fizic fiica în vârstă de doar doi ani și jumătate, în două rânduri, în propria locuință.

Pe 1 martie 2013, bărbatul ar fi primit o sentință de 30 de zile de închisoare cu executare, iar într-o decizie emisă de Serviciul Norvegian de Executare a Pedepselor pe 2 septembrie 2013, autoritățile au subliniat vârsta fragedă a copilei și rolul de protector pe care tatăl ar fi trebuit să îl aibă.

„În evaluarea noastră, am ținut cont de faptul că ați fost condamnat pentru două episoade de violență asupra propriei fiice, cu care locuiați împreună, fapte care, în plus, au fost comise în propria dumneavoastră locuință. Instanța a reținut, ca circumstanță agravantă, faptul că violențele au fost comise asupra fiicei condamnatului, care, la momentul faptelor, avea doar doi ani și jumătate, și că acestea au fost exercitate de tată, persoana de încredere a victimei, care, în mod normal, ar trebui să-i ofere siguranța și îngrijirea necesare”, se arată în documentul obținut de sursa citată.

Cum a încercat să evite penitenciarul prin monitorizare electronică

Prin intermediul avocatului său, Ionuț Eriksen ar fi încercat să evite încarcerarea, solicitând să execute pedeapsa cu brățară de monitorizare electronică și invocând relația apropiată cu fetița.

Oficialii Serviciului Norvegian de Executare a Pedepselor din Oslo au respins însă solicitarea, apreciind că gravitatea faptelor impune executarea pedepsei în penitenciar, menționând totodată că bărbatul mai era vizat la acel moment de o investigație a poliției din Oslo pentru o altă faptă, fără a avea calitatea de persoană pusă sub acuzare.

„Am evaluat interesul superior al copilului și înțelegem că ar putea exista nevoia prezenței tatălui în locuință, însă nu considerăm că acest aspect are o greutate suficientă pentru a face o excepție în această cauză. Serviciul Norvegian de Executare a Pedepselor din Oslo consideră că gravitatea și natura faptelor penale impun să nu fie aprobată executarea pedepsei sub monitorizare electronică. (...) Veți fi convocat acum pentru executarea pedepsei în penitenciar”, au consemnat autoritățile norvegiene.

Ulterior, Ionuț Eriksen ar fi contestat condamnarea până la Curtea Supremă a Norvegiei, însă cei trei judecători i-au respins cererea în unanimitate. Opt ani mai târziu, în 2021, afaceristul s-a căsătorit cu Magda Pălimariu, alături de care are un băiețel.