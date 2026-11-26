Claudia Pătrășcanu a trăit momente cu emoții amestecate de ziua fiului său cel mare, Gabriel, care a împlinit 12 ani. Artista i-a organizat o petrecere aniversară în Constanța, însă bucuria evenimentului a fost umbrită de absența lui Nicolas, fratele său mai mic.

Gabriel, fiul cel mare al Claudiei Pătrășcanu și al lui Gabi Bădălău, a împlinit 12 ani Foto: Instagram

Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre dorul de a-și avea ambii copii aproape.

Gabriel a împlinit 12 ani. Cum a sărbătorit fiul Claudiei Pătrășcanu

Zi specială în familia Claudiei Pătrășcanu! Gabriel, fiul cel mare al artistei, a împlinit 12 ani, iar mama sa a pregătit un eveniment pe măsura momentului. Chiar dacă traversează o perioadă delicată din punct de vedere personal, vedeta a făcut tot posibilul ca aniversarea băiatului să fie una frumoasă, înconjurată de oameni dragi.

Petrecerea a fost organizată într-un loc de joacă din Constanța, orașul în care Gabriel locuiește alături de mama sa. La eveniment au participat prieteni, colegi de școală și persoane apropiate familiei, care au dorit să îi fie alături sărbătoritului într-o zi atât de importantă.

Dincolo de zâmbete, cadouri și momentele frumoase surprinse cu ocazia aniversării, a existat însă și o absență care a cântărit greu în sufletul Claudiei Pătrășcanu.

Nicolas nu a fost prezent la aniversarea fratelui său

Pentru prima dată, cei doi frați nu și-au putut petrece ziua de naștere unul lângă celălalt. Nicolas, fiul cel mic al artistei, nu a fost prezent la aniversarea lui Gabriel, în condițiile în care, de câteva luni, locuiește alături de tatăl său, Gabi Bădălău.

Absența băiatului a fost resimțită puternic de artistă, care nu și-a ascuns tristețea. Într-o postare publicată pe Instagram, Claudia Pătrășcanu a distribuit o fotografie și a însoțit-o de un mesaj emoționant, în care a mărturisit cât de dificil a fost să se bucure de aniversarea unuia dintre copii, în timp ce dorul de celălalt îi apăsa sufletul.

„Pentru prima dată în viața lor, băieții mei nu au fost împreună de ziua de naștere a unuia dintre ei. Astăzi, Gabriel a împlinit 12 ani, iar Nicolas ne-a lipsit enorm.

Mi-e greu să descriu în cuvinte ceea ce simt ca mamă. Să mă bucur de zâmbetul unui copil, în timp ce sufletul meu îl caută și pe celălalt…

Nicolas, iubirea mea, știu cât de mult îți iubești fratele. V-am văzut crescând împreună și cunosc legătura voastră încă din prima zi în care v-ați întâlnit... Pe 24 ianuarie 2017, imediat după ce te-ai născut, l-ai întâlnit pe Gabriel, fratele tău.

Chiar dacă nu ai putut fi prezent, oriunde mergem și orice am face, te purtăm mereu în sufletele noastre.”

Mesajul transmis de colegii lui Gabriel pentru Nicolas

Un detaliu aparte din mesajul artistei este și faptul că prietenii și colegii de școală ai lui Gabriel nu l-au uitat pe Nicolas. Aceștia i-au transmis un gând bun și i-au arătat că este în continuare parte din grupul lor, chiar dacă nu a putut participa la aniversarea fratelui său.

„Astăzi, prietenii voștri, colegii de la școală, ți-au transmis un mesaj din inimă: «Nicolas, te iubim și ne gândim la tine!»

Știu că acolo, sus, Dumnezeu vede tot, cunoaște durerea sufletului meu și îmi aude rugăciunile. Am credința că în curând vom fi din nou toți trei împreună.

La mulți ani, Gabriel, sufletul meu bun! Voi doi sunteți cele mai frumoase binecuvântări ale vieții mele. Pentru voi voi găsi întotdeauna puterea de a merge înainte.”