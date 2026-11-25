Vești neașteptate despre Viviana Sposub și Iustin Chiroiu. După aproape doi ani de relație, cei doi ar fi pus capăt poveștii de dragoste, potrivit indiciilor apărute în ultima perioadă în mediul online.

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-ar fi despărțit Foto: instagram

Detaliul care i-a dat de gol pe cei doi

Deși au preferat să fie discreți în ceea ce privește relația lor, fanii au observat că aparițiile comune au devenit tot mai rare în ultimele luni. Dacă în trecut Viviana era prezentă frecvent în videoclipurile și postările lui Iustin Chiroiu, în ultima vreme aceasta a lipsit complet din conținutul publicat de influencer.

Ultimele imagini în care cei doi au apărut împreună datează din această vară, iar de atunci nu au mai fost văzuți în ipostaze de cuplu pe rețelele sociale.

Un alt indiciu care a atras atenția urmăritorilor este faptul că cei doi nu se mai urmăresc reciproc pe platformele de socializare, gest care de multe ori alimentează zvonurile privind o posibilă despărțire.

Mai mult, Iustin Chiroiu a făcut recent o declarație care a stârnit și mai multe semne de întrebare. Întrebat în cadrul unui eveniment monden cui îi cumpără primul cadou de Crăciun, influencerul a lăsat să se înțeleagă că statutul său sentimental s-a schimbat.

„Cred că familiei, nu știu. Înainte era iubita, dar s-au produs niște schimbări, deci cred că familiei”, a declarat acesta, potrivit Spynews.

O relație trăită departe de ochii publicului

Povestea de iubire dintre Viviana Sposub și Iustin Chiroiu a început după despărțirea vedetei de George Burcea. Cei doi au ales să își trăiască relația într-un mod discret, fără să ofere prea multe declarații despre viața lor personală.

Înainte de relația cu Iustin Chiroiu, Viviana a format timp de aproximativ cinci ani un cuplu cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. La momentul respectiv, despărțirea lor a surprins publicul, mai ales că mulți se așteptau ca cei doi să facă pasul către căsătorie.

Andreea Bălan, despre Viviana Sposub: „Ea era doar o victimă a insistențelor lui”

După divorțul de George Burcea, Andreea Bălan a recunoscut că a fost deranjată de anumite situații apărute cât timp fetițele ei au interacționat cu Viviana Sposub, partenera lui George Burcea, însă a subliniat că nu o consideră pe aceasta vinovată.

„Ele au fost și sunt victime colaterale (n. red. – partenerele foștilor ei iubiți). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu, fosta tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele, mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a mai povestit artista.