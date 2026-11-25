Se spune că vârsta este doar un număr, iar pentru mai multe femei celebre din showbiz-ul internațional această vorbă se confirmă pe deplin. Multe staruri de la Hollywood au ales parteneri mai tineri și au explicat și care a fost motivul.

Cher, Madonna și Miley Cyrus. Foto: Instagram

De la Cher, care este cu 40 de ani mai în vârstă decât iubitul ei, până la proaspăt căsătorita Miley Cyrus sau Eva Mendes, iată 12 cupluri celebre în care femeia este mai mare decât partenerul său.

Miley Cyrus și Maxx Morando

Miley Cyrus și-a găsit fericirea alături de toboșarul Maxx Morando, cu care s-a căsătorit pe 21 noiembrie, într-o ceremonie romantică în Palm Springs. Cei doi formează un cuplu din decembrie 2021 și s-au logodit în 2025. Artista, cu șase ani mai mare decât partenerul ei a mărturisit că diferența de vârstă se simte doar în modul în care se raportează la tehnologie.

„Privește viața cu totul diferit față de mine. El a crescut cu un laptop. Eu aveam un calculator, pe care îl împărțeam cu frații și surorile mele”, a declarat Miley Cyrus pentru Harper’s Bazaar, în 2024. „Sincer, ne-am crescut câinele după sfaturile de pe Reddit. Eu îl întreb: «Ești sigur că așa trebuie să facem?», iar el îmi răspunde: «Pe Reddit scrie cutare și cutare»”, a adăugat cântăreața, scrie revista People.

Cher și Aelxander „AE” Edwards

La 80 de ani, Cher continuă să își trăiască viața după propriile reguli. Cântăreața are o relație de aproximativ patru ani cu producătorul muzical Alexander „AE” Edwards, în vârstă de 40 de ani. Cei doi au fost surprinși pentru prima dată ținându-se de mână în noiembrie 2022.

„Înainte să-l cunosc, mă plimbam prin casă și spuneam: «Îmi doresc un bărbat și un copil mic»”, a glumit artista în cadrul podcastului Armchair Expert, referindu-se la faptul că iubitul ei are un fiu de șase ani, Slash, din relația cu Amber Rose.

În privința criticilor legate de diferența de 40 de ani dintre ei, Cher a declarat categoric pentru CBS Mornings: „Nu-mi pasă. Nu își trăiesc ei viața în locul meu. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar ne distrăm de minune”.

Madonna și Akeem Morris

Regina muzicii pop, în vârstă de 68 de ani, are o relație cu fotbalistul de origine jamaicană Akeem Morris, în vârstă de 30 de ani. Zvonurile despre o posibilă relație au apărut pentru prima dată în august 2022, când tânărul a participat la o ședință foto pentru revista Paper Magazine, acolo unde și artista poza.

Gabriella Union și Dwyane Wade

Pentru actrița Gabrielle Union, diferența de nouă ani dintre ea și fostul baschetbalist Dwyane Wade nu a fost singurul obstacol atunci când s-au cunoscut, în 2007, la o petrecere de Super Bowl.

„Când l-am cunoscut pe Dwyane, CV-ul lui arăta groaznic: sportiv, în plin divorț, cu nouă ani mai tânăr decât mine. Nimic din toate astea nu spunea: «Hai să avem o relație de durată»”, a povestit actrița pentru Glamour.

Totuși, după o despărțire dureroasă, s-a răzgândit: „M-am gândit că nu poate fi mai rău dacă ies cu un fetus”, a glumit ea. Cei doi au început o relație în 2009 și s-au căsătorit în 2014.

Tilda Swinton și Sandro Kopp

Actrița Tilda Swinton formează un cuplu discret cu artistul Sandro Kopp încă din 2004. Kopp este cu 18 ani mai tânăr decât ea, iar cei doi își protejează cu strictețe viața privată. Într-un interviu acordat publicației neozeelandeze The Post, pictorul a mărturisit că actrița este muza lui.

„Nu poți epuiza niciodată modurile în care să pictezi pe cineva. Cred că aș putea face același tablou o dată pe zi, în fiecare zi, pentru tot restul vieții mele, și de fiecare dată ar fi un tablou diferit”, a spus el.

Kris Jenner și Corey Gamble

Kris Jenner, în vârstă de 70 de ani, și partenerul ei, Corey Gamble, în vârstă de 45 de ani, s-au cunoscut în august 2014 și au devenit un cuplu doar două luni mai târziu. „La început îl întrebam mereu pe Corey de ce vrea să iasă cu cineva mai în vârstă decât el”, a rememorat vedeta în emisiunea The Kardashians.

„Nu înțelegeam diferența de vârstă, apoi m-a învățat că vârsta este doar un număr. E un număr al naibii de mare, dar este doar un număr! Nu pot explica chimia dintre doi oameni sau de ce se îndrăgostesc, dar au trecut aproape 10 ani minunați și ne simțim grozav împreună”, a mai adăugat Kris Jenner.

Venus Williams și Andrea Preti

Jucătoarea de tenis Venus Williams, în vârstă de 46 de ani, și actorul și producătorul Andrea Preti, în vârstă de 38 de ani, s-au cunoscut în 2024, la o prezentare de modă Gucci din Paris. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2025 și s-au căsătorit recent în cadrul a două ceremonii, una organizată în Italia și cealaltă în Florida.

„Logodnicul meu este aici și chiar m-a încurajat să continui să joc. M-a ajutat să trec peste acest moment și este minunat să fiu aici. Nu m-a văzut niciodată jucând până acum”, declara sportiva în vara anului 2025, la revenirea sa în circuit la vârsta de 45 de ani.

Kim Cattrall și Russel Thomas

Actrița Kim Cattrall și Russell Thomas formează un cuplu din 2016, după ce s-au întâlnit la sediul BBC, unde vedeta avea o apariție televizată. Cei doi s-au căsătorit pe 4 decembrie 2025, într-o ceremonie restrânsă cu doar 12 invitați, la primăria Chelsea Old Town Hall din Londra.

„Mă simt foarte confortabil în preajma lui. Este plin de energie și are un simț al umorului grozav. Și arată și foarte bine!”, a declarat actrița pentru sursa citată despre soțul ei, cu 16 ani mai tânăr.

Priyanka Chopra-Jonas și Nick Jonas

Pentru actrița Priyanka Chopra-Jonas, deceniul care o desparte de soțul ei, artistul Nick Jonas, este irelevant. „Sincer, nu mă gândesc la asta. Cred că oamenii se gândesc mult mai mult decât o fac eu”, a declarat ea.

Cu umor, actrița a vorbit despre diferențele culturale dintre generațiile lor în cadrul emisiunii Jonas Brothers Family Roast de pe Netflix: „Sunt multe referințe din cultura pop a anilor ’90 pe care el nu le înțelege și trebuie să i le explic... El mă învață cum să folosesc TikTok, de exemplu, iar eu îl învăț cum arată o carieră de succes în actorie”.

Cameron Diaz și Benji Madden

A fost dragoste la prima vedere între actrița Cameron Diaz și muzicianul Benji Madden, membru al trupei Good Charlotte, care este cu șapte ani mai tânăr decât ea. Cei doi s-au cunoscut la un eveniment în mai 2014, s-au logodit șapte luni mai târziu și s-au căsătorit în ianuarie 2015.

„M-a învățat cu adevărat să mă prețuiesc mult mai mult. Prin căsnicia noastră am învățat cum să mă implic total. Nimic altceva nu este mai presus de asta. Nu este greu de făcut, pentru că mariajul nostru este cel mai valoros lucru pe care îl am”, a mărturisit Cameron Diaz în podcastul Rule Breakers.

Eva Mendes și Ryan Gosling

Unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood, Eva Mendes și Ryan Gosling, cu cinci ani mai tânăr decât ea, sunt împreună din 2011. Deși s-a crezut mult timp că s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „The Place Beyond the Pines”, actrița a dezvăluit în emisiunea The Drew Barrymore Show că s-au întâlnit, de fapt, într-un avion, „cu mult timp în urmă”.

Într-un interviu rar acordat publicației The Times în 2024, Eva Mendes a vorbit despre dinamica lor: „Felul în care bărbatul meu mă privește este pur și simplu... uneori îmi spun: «Doamne!». Poate că asta nu le pică bine tuturor, dar o mare parte din felul în care mă simt este o reflexie a ceea ce îmi oferă el”.

Miranda Kerr și Evan Spiegel

Fostul model Victoria’s Secret Miranda Kerr și fondatorul Snapchat, Evan Spiegel, s-au cunoscut la o cină organizată de Louis Vuitton în 2014. Cei doi s-au logodit în iulie 2016 și s-au căsătorit anul următor, într-o ceremonie intimă. La începutul relației, Miranda Kerr a explicat pentru publicația Net-a-Porter’s The Edit de ce diferența de vârstă dintre ei nu a contat niciodată.

„Are 25 de ani, dar se poartă ca la 50. Nu iese prin cluburi. Merge la muncă în Venice Beach, apoi vine acasă. Nu ieșim în oraș. Preferăm să stăm acasă, să luăm cina și să ne culcăm devreme. În unele privințe pare un bărbat tânăr... Vă spun sincer, am luat ce e mai bun din ambele lumi”, a spus fostul model.