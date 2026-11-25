Mai multe vedete au vorbit despre documentarul Prințesei de Wales, Kate Middleton, denumit „Heal”, care urmează să apară la sfârșitul lunii. Una dintre ele s-a confruntat cu un tip de cancer și a susținut că nu se mai simte singură. Acestea s-au declarat inspirate și sunt sigure că va ajuta mai multe persoane care se luptă cu o astfel de boală. Cine a comentat noua proiecție.

Kate Middleton, în noul ei documentar „Heal”. Foto: captură video YouTube

Dansatoarea Amy Dowden, jurata „Britain's Got Talent” Amanda Holden, prezentatorul Piers Morgan și jurnalista Hoda Kotb au comentat pe marginea documentarului Prințesei Kate Middleton, referitor la lupta ei cu cancerul. Ce au spus despre noua proiecție.

Amy Dowden, supraviețuitoare în fața cancerului, despre documentarul lui Kate Middleton

Amy Dowden a declarat că documentarul care va fi lansat de Kate Middleton, Prințesa de Wales, despre parcursul ei cu cancerul, a făcut-o să se simtă „mai puțin singură”. Dansatoarea, care a avut și apariții TV în cadrul emisiunii „Strictly Come Dancing”, a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiul 3 la vârsta de 32 de ani, în 2023.

Dowden a fost supusă chimioterapiei și a două mastectomii și, deși a anunțat la începutul anului 2024 că scanările au arătat că boala nu a reapărut, ea a continuat să se ocupe de controale și de tot ceea ce ține de prevenție.

Dansatoarea a lăudat documentarul lui Kate Middleton și a spus cum „oricine poate primi lovitura devastatoare a unui diagnostic de cancer”. Tot ea a afirmat că „Heal” va fi „atât de important” în a arăta „adevărul și efectele cancerului”, scrie The Independent.

„Mulțumesc, Prințesă Catherine, pentru că ai făcut asta”, a mai spus ea.

Jurata de la „Britain's Got Talent”, emoționată de povestea Prințesei de Wales

Amanda Holden, jurata de la „Britain's Got Talent”, susține că noul documentar i-a readus aminte despre ceea ce s-a întâmplat în familia ei. Ea s-a numărat printre cei invitați să vizioneze documentarul în această săptămână, care o urmărește pe Prințesă în timp ce participă la provocarea extenuantă „Three Peaks Challenge”, pe care o finalizează în 24 de ore. După ce a participat la aceeași provocare în urmă cu câțiva ani, Amanda a recunoscut că vizionarea filmărilor a fost deosebit de emoționantă, scrie Express.

Nu doar provocarea fizică a impresionat-o pe Amanda Holden. A fost deosebit de impresionată de cât de deschisă a fost Kate Middleton să vorbească despre parcursul ei cu cancerul, despre impactul diagnosticului și despre cum acea experiență a schimbat-o ca persoană.

Este atât de elocventă, atât de caldă și atât de vulnerabilă în tot acest timp, vorbind despre perioada în care a trecut prin cancer, despre lupta cu el, despre cum se simte acum și despre cum te schimbă acest lucru ca persoană pentru totdeauna. Este pur și simplu o persoană minunată. Cred că oricum știm cu toții asta”, a spus jurata emisiunii.

Tot ea a dezvăluit că „Heal” a avut un impact mare deoarece tatăl ei fusese diagnosticat cu cancer la colon. Amanda Holden a explicat că părinții ei nu au vrut niciodată ca ea să vorbească public despre diagnostic.

„Nu am mai vorbit despre asta până acum, dar tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer la colon acum un an, luna aceasta. Și, în mod bizar, mama mi-a trimis un mesaj în timp ce mă îndreptam spre vizionarea documentarului.

Am primit mesajul care spune: „Doar ca să știi, că tata a făcut controlul. Nu mai are cancer”. Nu au vrut niciodată să vă împărtășesc asta, dar acum vă împărtășesc vestea bună”, a declarat ea.

Piers Morgan, mesaj emoționant pentru Kate

Piers Morgan a reacționat acum la anunțul noului documentar al familiei regale. Gazda emisiunii „Uncensored”, în vârstă de 61 de ani, a apelat la rețelele de socializare pentru a-i transmite un mesaj sincer Prințesei Kate înainte de premiera documentarului său de la BBC.

„Uau... un trailer incredibil de puternic și emoționant. Se pare că va fi un film foarte important și cu impact. Felicitări Alteței Sale Regale pentru realizarea lui”, a scris Piers Morgan pe rețelele de socializare.

Jurnalista Hoda Kotb: „Superb, superb!”

Jurnalista și fosta prezentatoare Hoda Kotb a vorbit despre documentarul pe care l-a văzut la emisiunea TODAY din 25 noiembrie, spunându-le lui Craig Melvin și Savannah Guthrie că este un documentar „superb, superb”, scrie today.com.

„Nu știm prea multe despre partea cu cancerul, a păstrat asta în secret. Dar această parte a vindecării, pare să vrea cu adevărat să o împărtășească cu oamenii”, a spus jurnalista.

Chiar ea a fost într-o situație similară. Jurnalista a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2007 și a spus că această experiență a făcut-o să nu se mai teamă de nimic.

Când se va difuza documentarul „Heal”

Documentarul „Heal” va avea premiera pe 29 noiembrie la BBC în Marea Britanie, înainte de a fi difuzat la nivel internațional prin NBCUniversal în Statele Unite pe 30 noiembrie, Channel 9 în Australia pe 1 decembrie și CTV în Canada pe 7 decembrie.

Acesta va dezvălui cum i-a schimbat cancerul perspectiva asupra vieții lui Catherine. „Cancerul te schimbă”, a spus ea în trailer. „Îți schimbă corpul. Te schimbă fizic, dar există o parte mult, mult mai profundă a schimbării în tine după un diagnostic de cancer”.

Știi, vindecarea este o călătorie. Cum să te reconectezi cu lucrurile pe care le-ai știut odată și cum să găsești un sentiment de speranță și bucurie alături de incertitudine. Este clar că nu suntem meniți să ducem singuri provocările vieții”, a mai spus Prințesa de Wales.

Kate Middleton a fost diagnosticată cu cancer la începutul anului 2024. A făcut ședințe de chimioterapie, iar în ianuarie 2025 a anunțat că boala este în remisie.