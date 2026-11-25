Actrița americană Hayden Panettiere a lăsat în urmă o avere de peste 6,2 milioane de dolari pentru fiica ei în vârstă de 11 ani, Kaya, după ce s-a stins din viață în mod tragic la vârsta de doar 36 de ani.

Hayden Panettiere ar fi pregătit un viitor financiar sigur pentru fiica sa Foto: arhivă

Moștenirea de milioane de dolari a vedetei de la Hollywood se află acum în centrul unor proceduri legale inițiate de fostul ei logodnic, legenda boxului Wladimir Klitschko.

Ce avere a lăsat Hayden Panettiere

Potrivit actelor depuse în instanță și citate de TMZ, Hayden Panettiere a murit fără a lăsa un testament, deținând bunuri personale evaluate la aproximativ 5,2 milioane de dolari și proprietăți imobiliare în valoare de puțin peste 1 milion de dolari (un patrimoniu total estimat la circa 6,23 milioane de dolari).

Pentru a proteja drepturile fiicei lor, Wladimir Klitschko, în vârstă de 50 de ani, a solicitat instanței ca un consilier financiar și fiscal, Melissa Moskal Bencivenga, să fie numit administrator al averii.

Anterior, în luna septembrie, fostul campion mondial la box ceruse să fie desemnat tutore legal al averii fiicei sale, subliniind că Kaya este singura moștenitoare și are dreptul la întregul patrimoniu al mamei sale, iar luna trecută judecătorii i-au acordat deja tutela temporară.

Ancheta privind moartea actriței, închisă oficial

Demersurile privind moștenirea vin după ce poliția din Carolina de Sud a închis oficial ancheta în cazul decesului actriței. Hayden Panettiere a fost găsită fără suflare într-un apartament pe 16 august, iar luna trecută Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville a stabilit că moartea a fost un accident provocat de efectele toxice ale unei combinații de substanțe — printre care fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol și quetiapină.

„Pe baza concluziilor medicului legist și a rezultatelor investigației, decesul lui Hayden Panettiere a fost declarat accidental. Departamentul de Poliție din Greenville și-a încheiat ancheta”, au transmis oficialii poliției din Greenville.

La scurt timp după dispariția actriței, Wladimir Klitschko îi adusese un omagiu emoționant pe Instagram, mărturisind șocul și durerea prin care trece familia și promițându-i fiicei lor că îi va păstra vie amintirea mamei sale:

„Familia noastră trece printr-o perioadă de șoc și durere profundă. Anunțul morții tragice a lui Hayden mă întristează nespus. A plecat din această lume mult prea devreme. Deși nu mai era partenera mea, Hayden a fost o parte importantă a vieții mele și mama fiicei noastre, Kaya. Fiicei noastre, Kaya, îi voi vorbi întotdeauna cu respect despre mama ei și mă voi asigura că își va aminti cine a fost ea. Transmit cele mai profunde condoleanțe părinților lui Hayden, prietenilor și fanilor ei, care sunt, de asemenea, în doliu astăzi. Oameni tineri și talentați precum Hayden nu ar trebui să părăsească această lume atât de devreme”, a scris Wladimir Klitschko.