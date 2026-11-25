Nidia Moculescu, fiica Marianei și a regretatului compozitor Horia Moculescu, a făcut mărturisiri dureroase despre lupta cu depresia și despre felul în care gestionează momentele dificile din viața sa.

Nidia, fiica regretatului compozitor Horia Moculescu Foto: Arhiva Click!

Tânăra traversează o perioadă delicată, mai ales după pierderea tatălui său, care s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025. Recent, aceasta a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă, dar și despre planurile sale de viitor. Iată ce a dezvăluit!

Nidia Moculescu se luptă cu depresia încă de la 16 ani. Ce a mărturisit despre problemele sale

Într-un interviu acordat presei, Nidia Moculescu a dezvăluit că se confruntă cu depresia încă din adolescență, de când avea doar 16 ani. Tânăra a pus această suferință pe seama stresului și a experiențelor prin care a trecut de-a lungul vieții, făcând referire, într-o manieră ironică, la perioada pe care a descris-o drept una „frumoasă”.

Întrebată despre această luptă, fiica regretatului compozitor a vorbit fără rețineri despre problemele sale.

„Eu mă lupt cu depresia de la 16 ani. Am făcut-o din cauza vieții «frumoase» pe care am avut-o! Din cauza stresului”, a mărturisit Nidia, potrivit Cancan.ro.

Are depresia legătură cu relația pe care a avut-o cu tatăl său? Ce răspuns a oferit Nidia Moculescu

În cadrul discuției, Nidia Moculescu a fost întrebată dacă problemele emoționale ar putea avea legătură cu eventuale neînțelegeri pe care le-ar fi avut cu tatăl său. Tânăra a negat însă această posibilitate și a ținut să precizeze că nu s-a certat niciodată cu regretatul Horia Moculescu.

„Nu, eu cu tata nu m-am certat în viața mea. Niciodată.”

De asemenea, întrebată dacă urmează ședințe de terapie sau un tratament pentru depresie, Nidia a răspuns că nu și a explicat că, în prezent, alege pur și simplu să își trăiască viața.

„Nu. Pur și simplu, trăiesc viața.”

Nidia Moculescu vrea să se concentreze pe muzică. Ce planuri are pentru anul viitor

Dincolo de problemele personale, tânăra își dorește să își continue drumul în muzică, un domeniu de care este pasionată și care o leagă, într-un mod special, de tatăl său. Nidia a dezvăluit că pregătește mai multe evenimente pentru anul viitor și că intenționează să interpreteze inclusiv piese din repertoriul regretatului compozitor.

„Da, eu asta fac. Vreau să mă concentrez pe muzică. De anul viitor o să am și evenimente. Cânt și piese de-ale tatălui meu.”

Mesajul sfâșietor transmis de Nidia Moculescu după moartea tatălui său

Nidia Moculescu a avut o relație extrem de apropiată cu tatăl său, iar vestea că Horia Moculescu s-a stins din viață, pe 12 noiembrie 2025, a reprezentat o lovitură cumplită pentru ea. La scurt timp după pierderea acestuia, tânăra și-a exprimat durerea pe rețelele de socializare, printr-un mesaj emoționant în care a vorbit despre golul imens lăsat de dispariția părintelui său.

Cuvintele sale au impresionat profund, Nidia mărturisind că nu știe cum să își continue viața fără omul care a reprezentat pentru ea sprijinul și lumina de care avea nevoie.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi, tăticule, o singură bătaie de inimă, care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii? Erai zâmbetul meu...Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou.

Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii. Sunt o fiică care nu mai știe să fie. Și te caut în fiecare colț de tăcere, în fiecare adiere, în fiecare vis. Dar nu te mai găsesc. Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț Tată asta?”.