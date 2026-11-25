Cătălin Botezatu se bucură de un succes răsunător în industria modei, domeniu în care și-a construit o carieră impresionantă. Deși viața profesională îi aduce numeroase satisfacții, viața personală a creatorului de modă continuă să stârnească interesul publicului.

Cum se înțelege Cătălin Botezatu cu tatăl său Foto: click.ro

Recent, acesta a făcut dezvăluiri despre copilăria sa, relația cu părinții și, în special, legătura pe care o are cu tatăl său. Mai mult, designerul a povestit despre o perioadă extrem de dificilă, în care atât el, cât și părintele său au fost diagnosticați cu cancer și au trecut prin intervenții chirurgicale complicate.

Cătălin Botezatu, amintiri din copilărie. Cine l-a crescut pe creatorul de modă

Invitat în emisiunea „La cină”, Cătălin Botezatu a vorbit cu mândrie despre originile sale și despre orașul Alexandria, din județul Teleorman, locul în care a copilărit. Designerul a rememorat anii petrecuți alături de familie și a povestit că bunica sa, împreună cu mătușile din partea mamei, au avut un rol important în creșterea și educația sa.

Creatorul de modă spune că a avut o copilărie extraordinară și că răsfățul și atenția primite din partea femeilor din familie au contribuit la formarea omului care este astăzi.

„Eu mă mândresc cu originea mea. Alexandria este un oraş foarte frumos, dintr-un judeţ care a dat foarte multe valori, scriitori, pictori şi, de ce nu, politicieni. Este un oraş foarte frumos, în care am avut o copilărie extraordinară – mama o să mă certe acum, dar trebuie să spun că pe mine m-a crescut bunica mea, m-au răsfăţat bunica mea şi un întreg neam de femei, surorile mamei mele. Au contribuit la ceea ce sunt acum, la educaţia mea, pas cu pas”, a dezvăluit Botezatu în emisiunea „La cină”.

Cătălin Botezatu, despre relația complicată cu tatăl său

Când vine vorba despre relația cu tatăl său, Cătălin Botezatu recunoaște că lucrurile nu au fost întotdeauna simple. Designerul spune că amândoi au personalități puternice și temperamente vulcanice, motiv pentru care nu au avut întotdeauna o relație apropiată.

Părinții creatorului de modă au divorțat pe când acesta era foarte mic, iar tatăl său s-a recăsătorit de mai multe ori. Cu toate acestea, Cătălin Botezatu mărturisește că îl iubește și îl apreciază, chiar dacă nu este o persoană care își exprimă cu ușurință sentimentele față de cei dragi.

„Nu prea ne înţelegem foarte bine. Nu în sensul că, Doamne fereşte… Suntem două firi foarte puternice, la fel de vulcanice. Tatăl meu a divorţat de mama mea atunci când eu eram foarte mic, s-a recăsătorit de câteva ori, este un Don Juan, cred că îmi seamănă. (râde) Îl iubesc foarte tare, deşi nu ştiu să-i arăt asta, nu ştiu să-mi arăt afecţiunea faţă de părinţi. Întotdeauna am fost foarte rece, rar i-am spus mamei <<Te iubesc>>, poate în ultima perioadă… Dar nu-mi iese asta… Îi iubesc, mama e totul pentru mine, tatăl meu e tatăl meu, clar, şi-l iubesc, şi-l apreciez, şi am furat multe şiretlicuri de la el şi chestii de masculinitate”, a adăugat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu și tatăl său au fost operați de cancer în aceeași zi

Una dintre cele mai dificile perioade din viața creatorului de modă a fost cea în care atât el, cât și tatăl său au primit diagnosticul de cancer. Cătălin Botezatu a povestit că intervențiile chirurgicale au avut loc în aceeași zi, el fiind operat în Turcia, în timp ce tatăl său se afla în România, unde a suferit o intervenție la plămâni.

„Am trecut amândoi, din nefericire, prin nişte cumpene extraordinare, când am fost operaţi amândoi de cancer! Gândeşte-te că, în aceeaşi zi, s-a nimerit să fiu eu, în Turcia, operat de acel cancer nenorocit şi făceam o operaţie periculoasă de tip hightech, iar el făcea, în România, o operaţie la fel de periculoasă la plămâni, de cancer. Deci a fost foarte greu. El s-a îmbolnăvit înainte, cu un an şi ceva, foarte grav, am reuşit să-l salvez efectiv pe ultima sută de metri. Şi-a revenit, numai că boala a recidivat într-un mod destul de urât şi, deşi l-am trimis prin spitale, eu am plecat, m-am îmbolnăvit şi eu, neştiind exact ce am, pentru că m-am dus la un singur control, se ştie asta”, a mai precizat Cătălin Botezatu.

Ce spunea Cătălin Botezatu despre educația primită de la părinți

Într-un interviu mai vechi acordat presei, Cătălin Botezatu a vorbit și despre diferențele dintre stilurile de educație ale părinților săi. Designerul îl descria pe tatăl său drept un părinte permisiv, în timp ce mama sa era mult mai autoritară și nu ezita să îl pedepsească atunci când considera că este necesar.

Cu toate acestea, creatorul de modă spune că disciplina primită în copilărie a contribuit la formarea sa și că îi este recunoscător mamei pentru educația pe care i-a oferit-o.

„Tata era cel mai permisiv și niciodată nu mă bătea, mama era mai autoritară și mă mai altoia din când în când, dar asta nu însemna că nu mă iubea. Din contră! Datorită ei sunt ceea ce sunt și ei îi datorez această educație poate uneori spartană primită la vremea aceea, dar care mi-a priit”, a spus Cătălin Botezatu pentru viva.ro.