De la marile podiumuri internaționale la un centru rezidențial pentru seniori din România, celebrul designer Cătălin Botezatu a transformat moda într-o experiență despre frumusețe, feminitate și bucuria de a fi admirat, demonstrând că eleganța nu are vârstă.

1/12 Cătălin Botezatu, de pe marile podiumuri ale lumii, pe podiumul seniorilor Foto: click.ro

Moda a trecut astăzi dincolo de convențiile obișnuite și a oferit o lecție autentică despre frumusețe, curaj și incluziune.

Designerul Cătălin Botezatu a organizat, în premieră națională, evenimentul „Moda nu are vârstă”, un concept original în care protagonistele podiumului nu au fost modele profesioniste, ci senioarele Centrului Rezidențial Perla Snagov, parte a rețelei Affinity.

Pe 18 noiembrie 2026, rețeaua de centre rezidențiale a găzduit un eveniment inedit, cu o puternică încărcătură emoțională: o prezentare de modă în care protagoniștii nu au fost modele profesioniste, ci chiar seniorii care locuiesc în cadrul rețelei.

Cu această ocazie, Cătălin Botezatu a creat o colecție vestimentară special concepută pentru vârsta a treia, realizată din tricotaje și gândită pentru a îmbina eleganța, confortul și rafinamentul. Intitulată „Amavi&Elis Collection – Luxury by Cătălin Botezatu”, colecția a adus în prim-plan o perspectivă diferită asupra modei: frumusețea nu este definită de vârstă, ci de atitudine, personalitate și felul în care fiecare om alege să se exprime.

Pentru câteva momente, senioarele au părăsit rolul de spectatoare și au devenit protagonistele unui adevărat spectacol de modă. Cu emoție, eleganță și naturalețe, acestea au pășit pe podium, demonstrând că bucuria de a fi admirat, de a purta haine frumoase și de a trăi experiențe memorabile nu dispare odată cu trecerea anilor.

Evenimentul a reprezentat mai mult decât o prezentare vestimentară. A fost o celebrare a feminității la orice vârstă, o experiență care a pus în valoare identitatea, personalitatea și demnitatea seniorilor, oferindu-le ocazia de a se bucura de o experiență rezervată, de cele mai multe ori, podiumurilor profesioniste.

Cătălin Botezatu a fost unicul designer care a acceptat să facă o astfel de prezentare, într-un centru de seniori

A fost o prezentare emoționantă, nu a făcut nimeni niciodată nici în România, nici în Europa așa ceva, mai ales că e vorba de niște seniori dintr-un centru de seniori, e destul de greu pentru că trebuie să ținem cont că au fost doamne peste 90 de ani iar ziua a început de dimineață, a fost destul de obositor pentru ei/ele, s-a deplasat o armată de oameni, la machiaj am adus aproape omul și manechina, am adus echipa de la Laurent Tourette.

Am făcut coafuri speciale adaptate vârstei, părului pe care îl aveau, au fost niște machiaje frumoase și dacă în prima fază au fost stresate și emoționate de cum o să arate, în partea a doua când au văzut transformarea, au fost emoționate până la lacrimi. Am făcut repetiții cu ele, s-au comportat foarte frumos, ca niște adevărate modele, pe măsură ce trecea timpul erau din ce în ce mai emoționate.

A fost un melanj din tot ceea ce fac eu și colaboratorii mei. A fost foarte emoționant, pe măsură ce ieșeau pe scenă dansau, valsau, se simțeau într-o altă lume, a fost o muzică tipică prezentărilor mele. Una dintre ele era balerină, alta actriță, a fost foarte emoționant, când s-au văzut și cu blănurile pe ele se simțeau ca niște adevărate prințese. Pentru mine a fost emoționant, până la lacrimi.

Mi-au dat lacrimile la final. A fost foarte dificil să le îmbraci și să le dezbraci. Au venit colegi care m-au ajutat special. Am avut și 3 bărbați, le-am adus cămăși, tricouri, lenjerie intimă și parfumuri. Doamnelor le-am adus bluze cu dantelă, parfumuri, colega mea le-a făcut treninguri de catifea, am avut sponsori care au făcut pachete substanțiale pentru toți cei 200 de oameni din centrul de seniori, nu doar pentru cele 22 de modele. Erau foarte fericiți cu toții!”, ne-a declarat Botezatu exclusiv pentru Click!

Prin această inițiativă, Cătălin Botezatu a propus o schimbare de perspectivă asupra felului în care societatea privește îmbătrânirea. Seniorii nu trebuie să devină invizibili odată cu trecerea timpului. Ei continuă să aibă stil, personalitate, dorințe, sensibilitate și dreptul de a se bucura de frumusețe și de experiențe care le aduc satisfacție și încredere.

„Moda nu are vârstă” transmite un mesaj simplu, dar puternic: eleganța nu se măsoară în ani, iar podiumul poate aparține oricui are curajul să pășească pe el.

Evenimentul nu a fost doar o simplă prezentare de modă, ci rezultatul unei pregătiri minuțioase, realizate cu profesionalism și sensibilitate.

Încă de la ora 9 dimineața, echipa de specialiști care l-a însoțit pe Cătălin Botezatu, formată din stiliști și profesioniști în machiaj și coafură, a început pregătirea seniorilor, acordându-le aceeași atenție oferită modelelor înaintea marilor prezentări de modă.

Fiecare detaliu a contat. De la ținute și machiaj până la coafură, atitudine și pășirea pe podium, seniorii au fost tratați cu respectul, atenția și profesionalismul pe care le merită.

Pentru câteva ore, aceștia au devenit adevărate vedete, demonstrând că eleganța, curajul și bucuria de a fi admirat nu dispar odată cu înaintarea în vârstă.

Doamnele au defilat cu grație și au purtat cu foarte multe elegantă blănurile prezentate în colecție. A fost o adevărată provocare! Chiar și cu doamne care depășeau vârstă de 91 de ani! O prezentare de modă emoționantă și cu o puternică încărcătură de toate felurile.

„Mulțumesc, doamnelor! Mulțumesc, domnilor! Ați fost minunate! Sunteți cele mai frumoase femei pe care le-am văzut în viața mea. În seara asta demonstrăm că moda nu are vârstă! Și toți seniorii din România o fac oriunde sunt ei!

A fost o pregătire groaznică, de dimineață, cu cea mai bună echipă de make-up artiști și hairstyliști din România!”, a declarat celebrul designer la sfârșitul prezentării sale de modă care s-a bucurat de un real succes, dar a și bucurat sufletul celor implicați în acest eveniment și care au și defilat pe podium.

Bote le-a oferit doamnelor și domnilor de la centrul de vârstnici haine din colecția lui, parfumuri și lenjerie intimă, tot felul de cadouri de care s-au bucurat cu toții.

Un proiect născut dintr-o relație de încredere și din dorința de a aduce bucurie

Un rol esențial în inițierea și pregătirea acestui eveniment l-a avut psihologul Mirela Dinică, cea care, prin relația profesională și personală construită de-a lungul anilor cu designerul Cătălin Botezatu, a reușit să transforme o idee îndrăzneață într-un eveniment de excepție.

Seniorii nu au fost simpli spectatori, ci protagoniștii unei experiențe în care au primit atenție, admirație și apreciere.