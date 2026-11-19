Theo Rose a ajuns în centrul unui val de controverse după concertul „Acorduri ample”, organizat la Sala Palatului. Un moment artistic în care mai mulți copii au apărut pe scenă îmbrăcați în uniforme de pionieri a stârnit numeroase reacții în mediul online, artista fiind acuzată de unii spectatori că ar promova simboluri ale comunismului. Secvența a devenit virală și a împărțit publicul în privința mesajului transmis. În urma criticilor, cântăreața a decis să explice ce a stat în spatele reprezentației și care a fost intenția sa.

Theo Rose rupe tăcerea după acuzațiile de propagandă comunistă la concertul „Acorduri ample” Foto: Facebook

Momentul controversat a durat aproximativ două minute. Pe scenă au urcat mai mulți copii cu flori în mâini, îmbrăcați în uniforme de pionieri, care au interpretat melodia „Noi în anul 2000”.

Imaginile au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, iar părerile au fost împărțite. În timp ce o parte dintre internauți au considerat că folosirea acestor simboluri reprezintă o glorificare a regimului comunist, alții au susținut că scena trebuie analizată în contextul întregului spectacol, al cărui mesaj ar fi unul critic la adresa dictaturii.

Subiectul a ajuns și în atenția publică după ce Germina Nagâț, membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a distribuit un fragment din reprezentație și a criticat alegerea artistică.

Contactată de Edupedu.ro, Theo Rose a respins acuzațiile și a vorbit despre valorile în care crede, subliniind importanța libertății și a sacrificiilor făcute pentru obținerea acesteia.

„Sunt împotriva oricărui regim care îi ia omului libertatea, demnitatea și dreptul de a gândi și de a se exprima. Eu trăiesc astăzi dintr-o libertate pentru care alții au plătit cu viața. Nu am cum să fiu nostalgică după regimul care le-a luat-o”, a declarat artista.

Germina Nagâț, critică la adresa momentului cu pionieri de la concertul Theo Rose

Reacțiile au fost amplificate după ce Germina Nagâț a atras atenția asupra simbolurilor folosite în cadrul spectacolului „Acorduri ample”.

Reprezentanta CNSAS a criticat prezența copiilor în uniforme de pionieri și a explicat că acestea amintesc de mecanismele prin care regimul comunist urmărea să influențeze societatea încă de la vârste fragede.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, aceasta a susținut că „libertatea de expresie nu poate servi ca justificare a propagandei în favoarea dictaturii comuniste”.

Astfel, fragmentul din spectacol a generat o dezbatere mai amplă despre felul în care simbolurile unei perioade istorice dureroase pot fi reprezentate într-o producție artistică. Theo Rose consideră însă că secvența a fost interpretată greșit tocmai pentru că a fost desprinsă de restul poveștii prezentate pe scenă.

Theo Rose explică semnificația scenei cu pionieri

Artista a oferit detalii despre construcția momentului care a provocat scandalul și a explicat că reprezentația nu s-a rezumat la copiii îmbrăcați în uniforme de pionieri.

Potrivit acesteia, în timpul scenei erau proiectate imagini de la Revoluție și numele celor care și-au pierdut viața pentru libertate. Totodată, personajul Nicolae Ceaușescu era îndepărtat de pe scenă de un personaj securist.

Theo Rose a explicat că toate aceste elemente aveau rolul de a transmite un mesaj despre trecutul României și despre sacrificiile făcute pentru libertate.

„Niște copii îmbrăcați în pionieri intră pe scenă cu flori în mâini și cântă «Noi în anul 2000». În spatele lor sunt proiectate imagini de la Revoluție și numele oamenilor care au murit pentru libertatea noastră. În același timp, personajul Ceaușescu este scos din scenă de către personajul securist.

Mi se pare unul dintre cele mai puternice contraste din spectacol. Copiii cântă despre viitor, în timp ce în spatele lor vedem prețul plătit pentru ca acel viitor să poată exista. Nu sunt acolo ca să glorifice comunismul. Sunt acolo ca să reprezinte o generație care avea să trăiască sfârșitul lui”, a explicat artista.

Cântăreața susține că scena urmărea să evidențieze contrastul dintre copiii care cântau despre viitor și imaginile celor care au murit în timpul Revoluției. În acest context, uniformele de pionieri aveau o semnificație simbolică, reprezentând o generație care a trăit în timpul dictaturii și a fost martoră la sfârșitul acesteia.

Ce spune despre acuzațiile de propagandă comunistă

Un alt aspect asupra căruia Theo Rose a insistat a fost modul în care un fragment artistic poate fi perceput atunci când este prezentat separat de întreaga producție.

Artista consideră că imaginile distribuite pe internet nu reflectă în totalitate mesajul spectacolului, deoarece scenele au fost concepute să se completeze și să transmită împreună o anumită poveste.

Pentru a-și argumenta punctul de vedere, cântăreața a făcut o comparație cu un film despre Holocaust, explicând că o secvență extrasă din context poate conduce la interpretări complet diferite de intenția realizatorilor.

„Cred că e o diferență foarte mare între un mesaj ambiguu și un mesaj căruia i se elimină contextul. Dacă dintr-un film despre Holocaust decupezi o scenă în care niște oameni dansează, nu înseamnă că filmul glorifică nazismul. Spectacolul are o construcție dramaturgică. Scenele comunică între ele, se completează și capătă sens împreună. Dacă extragi câteva secunde, poți obține aproape orice interpretare dorești”, a mai spus ea.

Theo Rose a explicat astfel că momentul cu pionierii trebuie privit alături de celelalte secvențe din „Acorduri ample”. În viziunea sa, imaginile de la Revoluție și reprezentarea căderii regimului comunist sunt esențiale pentru înțelegerea mesajului artistic.

Theo Rose, despre copilăria din comunism

În cadrul explicațiilor oferite, artista a vorbit și despre semnificația uniformelor de pionieri și despre felul în care copiii erau implicați în structurile promovate de regimul comunist.

Theo Rose a subliniat că cei care făceau parte din organizația de pionieri erau, înainte de toate, copii care nu aveau posibilitatea să aleagă în mod liber activitățile și principiile pe care trebuiau să le urmeze. Potrivit cântăreței, regimul încerca să le formeze convingerile încă de la vârste fragede, solicitându-le loialitate față de partid, fără ca aceștia să poată înțelege pe deplin implicațiile politice.

„Pionierii erau niște copii. Copii obișnuiți, ca cei de astăzi, dar care făceau lucruri pe care nu le alegeau ei. Regimul încerca să-i formeze după propriile principii și convingeri și le cerea loialitate și obediență față de un partid politic, deși nu aveau vârsta la care să înțeleagă ce presupune asta și nici libertatea de a pune la îndoială ce li se spunea. Mi se pare trist că până și copilăria devenise un instrument de propagandă”, a mai declarat Theo Rose pentru sursa citată.

Prin aceste precizări, artista a explicat că prezența copiilor în uniforme de pionieri nu a avut scopul de a celebra organizația sau regimul comunist. Dimpotrivă, momentul a fost gândit ca o reprezentare a unei copilării trăite într-o perioadă în care ideologia politică era impusă inclusiv celor mai tineri membri ai societății.