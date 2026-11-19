Un moment surprins la summitul APEC din China a devenit rapid viral pe rețelele sociale. Donald Trump a fost filmat cu ochii închiși timp de aproximativ 10 secunde, în timp ce liderul chinez Xi Jinping susținea un discurs în fața participanților. Secvența a provocat reacții atât din partea criticilor președintelui american, cât și a susținătorilor săi, care au invocat oboseala acumulată în timpul turneului diplomatic.

Președintele american Donald Trump a atras atenția în timpul reuniunii liderilor economici din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizată la Shenzhen, în China. Camerele de filmat l-au surprins într-o ipostază care a alimentat speculațiile privind starea sa de oboseală: avea ochii închiși și capul ușor înclinat în timp ce Xi Jinping se adresa participanților la eveniment.

Imaginile au fost distribuite rapid pe platforma X, unde utilizatorii au dezbătut dacă liderul de la Casa Albă a ațipit în timpul intervenției omologului său chinez. Episodul a devenit subiect de comentarii ironice și a readus în discuție vârsta președintelui american, dar și rezistența sa fizică în timpul evenimentelor oficiale cu program solicitant.

Donald Trump, filmat cu ochii închiși în timpul discursului lui Xi Jinping

Momentul controversat s-a petrecut în timpul sesiunii plenare a summitului APEC, când președintele Chinei, Xi Jinping, vorbea despre necesitatea menținerii unui comerț liber și deschis, precum și despre perspectivele economice ale regiunii Asia-Pacific.

În imaginile transmise de televiziunea publică chineză CCTV, Donald Trump apare stând la masa reuniunii, cu mâinile împreunate și capul ușor aplecat. Pentru aproximativ 10 secunde, președintele american a fost surprins cu ochii închiși, ceea ce a alimentat comentariile potrivit cărora ar fi adormit în timpul discursului.

Secvența a fost preluată de mai multe conturi de pe rețelele sociale. Printre cei care au distribuit imaginile s-a numărat și organizația „Republicans Against Trump”, cunoscută pentru pozițiile critice la adresa liderului republican.

Reprezentanții grupului au descris episodul drept „jenant pe scena mondială”. La rândul său, comentatorul politic Brian Krassenstein a catalogat imaginile ca fiind „jenant pentru fiecare american”.

Un alt videoclip, filmat din zona în care se aflau reprezentanții presei, surprinde aceeași secvență, inclusiv momentul în care imaginile cu Donald Trump sunt afișate pe ecranele mari din sala de conferințe.

Până la apariția informațiilor în presă, Casa Albă nu transmisese o reacție oficială cu privire la imaginile devenite virale.

Susținătorii lui Trump invocă diferența de fus orar și oboseala acumulată

Dacă adversarii politici au profitat de moment pentru a-l ironiza pe președintele american, susținătorii acestuia au oferit o altă explicație pentru imaginile de la Shenzhen.

Mai mulți comentatori au susținut că Donald Trump ar putea fi afectat de diferența de fus orar dintre Statele Unite și China. Oboseala provocată de călătoria internațională, cunoscută drept jet lag, ar putea explica lipsa de energie în timpul unei reuniuni care face parte dintr-un program diplomatic solicitant.

Discuțiile au depășit însă episodul de la summit și au readus în atenție tema vârstei liderului american și a capacității sale de a face față unui program intens.

Donald Trump are 80 de ani și este cel mai în vârstă președinte care a ocupat vreodată funcția supremă în Statele Unite. La începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie 2025, acesta a depășit recordul de vârstă deținut anterior de Joe Biden la momentul preluării mandatului.

Donald Trump l-a ironizat pe Joe Biden pentru că părea să adoarmă

Imaginile de la summitul APEC au o semnificație aparte și prin prisma atacurilor pe care Donald Trump le-a lansat în trecut la adresa predecesorului său.

În timpul campaniilor electorale, republicanul l-a ironizat în repetate rânduri pe Joe Biden, folosind porecla „Sleepy Joe” („Somnorosul Joe”), prin care sugera că fostul președinte era prea obosit pentru a-și exercita atribuțiile.

Ulterior, și Donald Trump a fost surprins în mai multe situații în care părea să ațipească sau să aibă dificultăți în a-și menține ochii deschiși în timpul unor evenimente oficiale. Astfel de imagini au circulat inclusiv după întâlniri televizate desfășurate la Casa Albă, în lunile septembrie și octombrie 2025.

Echipa guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a profitat de aceste momente pentru a-l ironiza pe președintele american, atribuindu-i porecla „Dozy Don”.

Întrebat în luna ianuarie despre imaginile în care părea că adoarme în timpul unor reuniuni, Trump a respins această interpretare. Președintele a spus că respectivele ședințe i se par „relaxante” și a susținut că, de fapt, doar „clipea”.

Summitul APEC, un moment important pentru relațiile diplomatice dintre marile puteri

Incidentul în care a fost implicat Donald Trump s-a produs într-un context diplomatic important, reuniunea de la Shenzhen reunind lideri și reprezentanți ai principalelor economii din regiunea Asia-Pacific.

Agenda președintelui american a inclus discuții la nivel înalt și întâlniri cu lideri importanți, printre care președintele chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin.

În acest context, imaginile cu Trump surprins cu ochii închiși au atras atenția publicului internațional, chiar dacă momentul în sine nu confirmă că președintele american a adormit efectiv.

Secvența a devenit însă un nou subiect de dezbatere politică, într-un moment în care fiecare apariție publică a liderului de la Casa Albă este atent urmărită și analizată.