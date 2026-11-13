Ce l-a emoționat pe Anghel Damian la spectacolul soției sale, Theo Rose: „Am descoperit încă o parte din sufletul femeii pe care o iubesc”

Anghel Damian i-a transmis un mesaj plin de iubire și admirație soției sale, Theo Rose, după ce a avut ocazia să o descopere într-o nouă ipostază artistică.

Mesajul emoționant transmis de Anghel Damian Foto: Arhivă

Actorul și regizorul a mărturisit că spectacolul „Acorduri ample” i-a dezvăluit o altă latură a femeii alături de care își împarte viața, deși avea impresia că o cunoaște foarte bine.

Mesajul transmis de Anghel Damian

Declarația emoționantă a fost publicată pe Instagram, unde Anghel Damian a vorbit despre experiența de a-și vedea partenera într-un proiect artistic profund, care explorează teme precum memoria, trecerea timpului, oamenii și amintirile care ne definesc.

„E un sentiment extrem de frumos, dar și puțin ciudat, să fii surprins de femeia cu care îți împarți viața și pe care ai sentimentul că o cunoști atât de bine. Săptămânile astea, odată cu „Acorduri ample”, am descoperit-o pe Theo încă o dată.

Spectacolul este un manifest muzical, de o sensibilitate și o profunzime extraordinare, care vorbește despre o epocă, despre oameni, despre memorie și despre tot ce rămâne în noi odată cu trecerea timpului.

Dar, dincolo de spectacol, am descoperit încă o parte din sufletul femeii pe care o iubesc. Cred că e un mare privilegiu să poți descoperi mereu lucruri noi în omul alături de care ai ales să-ți trăiești viața. Sunt mândru de tine și norocos că te am”, a mărturisit producătorul.

Dincolo de aprecierea pentru valoarea artistică a spectacolului, actorul a mărturisit că cea mai importantă descoperire a fost una personală: o nouă perspectivă asupra femeii pe care o iubește.

Theo Rose, despre familie și presiunea proiectelor profesionale

Recent, Theo Rose a vorbit și despre felul în care implicarea în proiectele sale profesionale ajunge uneori să o epuizeze. Artista a recunoscut că este perfecționistă și că își dorește ca lucrurile pe care le face să iasă cât mai bine, însă această presiune poate avea efecte asupra stării sale fizice și psihice.

„Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Ce piatră? Păi, din când în când, mă hazardez… nu «dezazardez», cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez”, a povestit Theo Rose.

Artista a explicat că, după momentele în care se lasă absorbită complet de muncă, familia o ajută să-și pună lucrurile în perspectivă.

„Și după mă întorc la ăștia doi și-mi amintesc că viața cel puțin a unuia chiar depinde de mine. Și că restul, oricât de important pare când sunt în mijlocul lui, e bonus”, a mai spus Theo Rose.