Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține

Horia Brenciu a publicat un videoclip extrem de emoționant cu Theo Rose și mama ei. Artistul a recunoscut că nu s-a putut abține să nu posteze acel moment și a făcut câteva observații în legătură cu cele două.

Theo Rose și Horia Brenciu. Foto: Facebook

Theo Rose a avut un moment special la unul din concertele ei. Aceasta a chemat-o pe mama sa și au cântat împreună în fața publicului.

Horia Brenciu, emoționat de momentul lui Theo Rose

Horia Brenciu și-a cerut scuze public pentru faptul că a publicat un videoclip cu Theo Rose și mama sa. Artista a chemat-o pe scenă la unul dintre concertele sale pe femeia care i-a dat viață și a cântat împreună cu ea.

Astfel, artistul a făcut o mică analiză a videoclipului și a observat cum Theo Rose își susținea mama într-un mod extrem de blând. De asemenea, a observat cum „ trece subtil de la fiică la profesor și într-un final, la partener de duet”.

„Iartă-mă, Teodora, dar nu m-am putut abține să nu postez asta! Ce moment sublim! Theo Rose e în turneu... Și-a invitat mama pe scenă și cu cea mai mare delicatețe are grijă de emoțiile ei, conducând-o prin piesa.

Îi ține ritmul, bătând-o ușor pe spate, dar o și încurajează lăsând-o singură, când refrenul se repetă. Alături de mama sa, Teodora trece subtil de la fiică la profesor și într-un final, la partener de duet. Sper ca în 7 zile să se repete momentul ăsta și la Sala Palatului! Bravo, fata mea! Felicitări, mama frumoasă a Teodorei!”, se arată în descrierea videclipului postat de Horia Brenciu pe rețelele de socializare.

Theo Rose, în centrul unui scandal după ce a cântat la un eveniment organizat de un lider PSD

Theo Rose a fost sub un val de critici în mediul online, după ce a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Aceasta a și dat explicații cu privire la eveniment, susținând că nu știa nimic despre lista de invitați și că oamenii din echipa ei au nevoie de bani.

„Eu am cântat la un botez în Timișoara. Ca la orice botez la care sunt invitată să cânt, nu primesc dinainte lista invitaților. Am știut numele copilului, nu și cine urma să participe la eveniment. M-am dus împreună cu cei 15 oameni care pleacă cu mine la fiecare cântare, să ne facem treaba. Pe aceiași bani pe care îi luăm peste tot. Bani de care eu nu depindeam, e adevărat, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da.

Din asta își întrețin familiile, plătesc ratele și dările la stat. Înțeleg exemplele dvs., dar vorbim despre lucruri destul de diferite. N-am cântat la un eveniment politic și prezența mea acolo nu e sub nicio formă o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”, a scris Theo Rose pe TikTok.