 Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Horia Brenciu a publicat un videoclip extrem de emoționant cu Theo Rose și mama ei. Artistul a recunoscut că nu s-a putut abține să nu posteze acel moment și a făcut câteva observații în legătură cu cele două.

Theo Rose și Horia Brenciu.
Theo Rose și Horia Brenciu. Foto: Facebook

Theo Rose a avut un moment special la unul din concertele ei. Aceasta a chemat-o pe mama sa și au cântat împreună în fața publicului. 

Horia Brenciu, emoționat de momentul lui Theo Rose

Horia Brenciu și-a cerut scuze public pentru faptul că a publicat un videoclip cu Theo Rose și mama sa. Artista a chemat-o pe scenă la unul dintre concertele sale pe femeia care i-a dat viață și a cântat împreună cu ea.

Astfel, artistul a făcut o mică analiză a videoclipului și a observat cum Theo Rose își susținea mama într-un mod extrem de blând. De asemenea, a observat cum „ trece subtil de la fiică la profesor și într-un final, la partener de duet”.

„Iartă-mă, Teodora, dar nu m-am putut abține să nu postez asta! Ce moment sublim! Theo Rose e în turneu... Și-a invitat mama pe scenă și cu cea mai mare delicatețe are grijă de emoțiile ei, conducând-o prin piesa.

Îi ține ritmul, bătând-o ușor pe spate, dar o și încurajează lăsând-o singură, când refrenul se repetă. Alături de mama sa, Teodora trece subtil de la fiică la profesor și într-un final, la partener de duet. Sper ca în 7 zile să se repete momentul ăsta și la Sala Palatului! Bravo, fata mea! Felicitări, mama frumoasă a Teodorei!”, se arată în descrierea videclipului postat de Horia Brenciu pe rețelele de socializare.

Theo Rose, în centrul unui scandal după ce a cântat la un eveniment organizat de un lider PSD

Theo Rose a fost sub un val de critici în mediul online, după ce a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Aceasta a și dat explicații cu privire la eveniment, susținând că nu știa nimic despre lista de invitați și că oamenii din echipa ei au nevoie de bani.

„Eu am cântat la un botez în Timișoara. Ca la orice botez la care sunt invitată să cânt, nu primesc dinainte lista invitaților. Am știut numele copilului, nu și cine urma să participe la eveniment. M-am dus împreună cu cei 15 oameni care pleacă cu mine la fiecare cântare, să ne facem treaba. Pe aceiași bani pe care îi luăm peste tot. Bani de care eu nu depindeam, e adevărat, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da.

Din asta își întrețin familiile, plătesc ratele și dările la stat. Înțeleg exemplele dvs., dar vorbim despre lucruri destul de diferite. N-am cântat la un eveniment politic și prezența mea acolo nu e sub nicio formă o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”, a scris Theo Rose pe TikTok.

Ghid de cumpărături

banner Cristina Bâtlan jpg
#Exclusiv Click!
VideoCristina Bâtlan s-a căsătorit civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o Vedete românești
Cristina Bâtlan cununie civilă
#Exclusiv Click!
Bombă culinară la nunta Cristinei Bâtlan! Ce preparate speciale au primit invitații la petrecerea de lux Interviurile Click!
image
Fiul lui Marcel Ciolacu, promovat asistent universitar la UMF „Carol Davila” pe disciplina coordonată de Alexandru Rafila adevarul.ro
image
„Măicuțul” deghizat, prins la cerșit a 12-a oară. Câți bani face pe zi: „Nu prea mai pun oamenii botul” adevarul.ro

Parteneri

image
﻿Marius Mitran, euforic după Craiova – Egnatia 2-0: „Știința bate tot, Coelho știe mult!” www.fanatik.ro
image
Românii îşi pot monta panouri fotovoltace în balcon. Facturile scad cu peste 50% observatornews.ro
image
Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească www.antena3.ro
image
Guvernul Niculescu pregătește noi scheme de sprijin pentru populație și companii. Ce măsuri se mențin în această iarnă www.gandul.ro
image
Vești pentru pensionari înainte de sărbători! Poșta Română a anunțat data de la care începe plata pensiilor în decembrie www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Orașul mare din România în care șoferii nu primesc amenzi de la radarele fixe. Sistemul a costat 43 de milioane de lei, dar nu funcţionează playtech.ro
image
Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!” www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
razvan botezatu jpg
Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost” Vedete românești
image png
Andreea Berecleanu și Constantin Stan au împlinit 10 ani de căsnicie: „Sănătoși și împreună în iubire” Vedete românești
banner nucile din coliva jpg
#Exclusiv Click!
Au explodat prețurile la nuci, pentru coliva de „Moșii de toamnă”: „Fără, n-are gust!” Cu ce le înlocuim și de ce arpacașul se spală în 9 ape? Vedete românești
Adela Popescu și Radu Vâlcan, la Șușani
Adela Popescu, nostalgică după vremurile de la Șușani: „Totul e fix la fel, doar că altfel” Vedete românești
alex gilca, valerie lungu si catalin bordea jpg
Alex Gîlcă a răbufnit la adresa lui Cătălin Bordea după ce a râs de Valerie Lungu. Ce i-a cerut în mod public Vedete românești
Inna și Deliric, sursă foto: Instagram
Inna și Deliric au trăit o experiență neașteptată în vacanță! Ce i-a surprins pe cei doi artiști Vedete românești
erika isac si mgl jpg
Erika Isac a spus adevărul despre despărțirea de M.G.L. Ce le-a transmis fanilor care speră la o împăcare Vedete românești
banner dragos dolanescu jpg
#Exclusiv Click!
Scandalul moștenirii lui Ion Dolănescu nu a fost uitat! Dragoș rupe tăcerea despre relația tatălui cu Ionuț Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net