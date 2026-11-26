Gordon Ramsay trăiește o bucurie uriașă în familie! Fiica sa, Holly Ramsay, în vârstă de 26 de ani, a devenit mamă pentru prima dată. Tânăra și soțul ei, înotătorul olimpic Adam Peaty, în vârstă de 31 de ani, au anunțat că au întâmpinat pe lume o fetiță, pe care au numit-o Daphne June. Vestea a fost făcută publică pe rețelele sociale, iar celebrul bucătar a împărtășit, la rândul său, emoția de a deveni bunic.

Gordon Ramsay a sărbătorit venirea pe lume a nepoatei Foto: X

Cei doi au devenit părinți la aproape un an de la căsătorie, după ce și-au unit destinele în decembrie 2025, într-o ceremonie organizată la Bath Abbey. Venirea pe lume a micuței Daphne reprezintă un moment special pentru familia Ramsay, mai ales pentru Gordon, care până acum nu avea nepoți. Nașterea a avut loc pe 25 noiembrie 2026, iar Holly și Adam au publicat un mesaj în care au vorbit despre bucuria de a-și ține fiica în brațe, scrie Daily Mail.

Holly Ramsay și Adam Peaty au devenit părinți. Ce nume au ales pentru fetiță

Holly Ramsay și Adam Peaty au anunțat venirea pe lume a fiicei lor printr-o postare pe Instagram, în care au dezvăluit și numele micuței. Cei doi au ales Daphne June Ramsay-Peaty, iar mesajul transmis a fost unul plin de emoție și recunoștință.

„Daphne June Ramsay-Peaty, bun venit pe lume, 25/11/2026. Vei fi pentru totdeauna fetița noastră frumoasă și surioara lui George. Le mulțumim tuturor doctorilor, asistentelor și moașelor care s-au asigurat că suntem în siguranță, sănătoși și fericiți. Le vom fi mereu recunoscători”, au scris cei doi.

Adam Peaty mai are un băiat, George, în vârstă de șase ani, din relația anterioară cu Eirianedd Munro. Cei doi s-au despărțit în august 2022, iar acum sportivul și-a mărit familia alături de Holly Ramsay.

Gordon Ramsay, primul mesaj după ce a devenit bunic

Celebrul chef nu și-a ascuns entuziasmul după ce fiica sa a născut. Gordon Ramsay a publicat o fotografie cu Holly, Adam și nou-născuta Daphne, realizată după naștere, și a transmis un mesaj de felicitare pentru cei doi părinți.

„Bun venit, domnișoară Daphne! Felicitări lui Adam și Holly și mulțumim pentru cadoul perfect de Crăciun, primit puțin mai devreme. #bunicul și bunica, în sfârșit”, a scris Gordon Ramsay.

În urmă cu câteva zile, bucătarul vorbise deja despre faptul că familia urma să se mărească, în contextul ceremoniei sale de pe Hollywood Walk of Fame. Holly nu a putut participa la eveniment, deoarece era foarte aproape de momentul nașterii.

„Familia Ramsay devine tot mai mare. Vom avea primul nostru nepot în câteva zile”, declara Gordon atunci.

Holly este unul dintre cei șase copii ai lui Gordon și Tana Ramsay. Familia îi mai include pe Megan, Jack, Tilly, Oscar și Jesse, iar venirea lui Daphne marchează o nouă etapă pentru celebrul cuplu și copiii lor.

Adam Peaty și Holly Ramsay, în centrul unui conflict familial

Căsătoria lui Holly Ramsay cu Adam Peaty a fost însoțită de tensiuni în familia sportivului. Ceremonia din decembrie 2025 a avut loc într-un context complicat, după ce relațiile dintre înotător și mai mulți membri ai familiei sale s-au deteriorat. Părinții lui Adam nu au participat la nuntă, iar conflictul a continuat și după eveniment.

Disensiunile ar fi început încă din perioada pregătirilor pentru ceremonie, inclusiv în urma unor neînțelegeri legate de petrecerea de dinaintea nunții. Situația a escaladat în noiembrie 2025, când fratele lui Adam, Jamie, ar fi fost arestat în urma unor acuzații privind amenințări adresate sportivului în timpul petrecerii burlacilor.

Adam Peaty a vorbit și despre posibilitatea unei reconcilieri cu familia sa, afirmând că, din perspectiva credinței creștine, iertarea este importantă, însă nu înseamnă că trebuie să uite ceea ce s-a întâmplat.

„Pentru mine trebuie să existe iertare. Nu înseamnă că trebuie să uiți, dar iertarea necesită timp”, a declarat sportivul într-un interviu pentru The Guardian.

Înotătorul a mai spus că o eventuală împăcare ar trebui să vină în urma unor schimbări și a unei comunicări deschise, fiind de părere că relațiile pot fi reparate dacă există disponibilitate din partea celor implicați.