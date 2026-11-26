Călătoria lui SNIK în Qatar nu a început tocmai așa cum și-ar fi imaginat. Cunoscutul creator de conținut le-a povestit urmăritorilor săi că a avut parte de un moment neașteptat chiar la scurt timp după sosirea în statul din Golf, după ce a fost abordat de polițiști din cauza ținutei sale.

Snik, oprit de poliție în Qatar Foto: instagram

De ce a fost oprit de poliție

Influencerul, urmărit de milioane de persoane în mediul online, a explicat într-un videoclip publicat pe TikTok că nu cunoștea regulile vestimentare aplicate în anumite spații publice din Qatar. Astfel, acesta a ieșit îmbrăcat în maiou, lucru care a atras atenția autorităților locale.

„Am ajuns în Qatar și primul lucru care mi s-a întâmplat a fost să mă ia poliția. Eu nu știam că nu ai voie în maiou și a venit garda”, a povestit SNIK în filmarea postată pe rețelele sociale, citat de Spynews.

Vloggerul a tratat situația cu umor și le-a explicat fanilor că incidentul s-a produs din necunoașterea regulilor locale, nu din rea intenție. În multe zone din Qatar, turiștii sunt sfătuiți să adopte o ținută decentă în spațiile publice, respectând normele culturale ale țării.

Cine este SNIK

În spatele numelui de scenă SNIK se află Kevin-Lucian Zuld, unul dintre cei mai populari creatori de conținut din România. Acesta și-a construit notorietatea prin videoclipuri virale, podcasturi și interviuri publicate pe YouTube.

Canalul său a depășit 2,3 milioane de abonați și a adunat sute de milioane de vizualizări de-a lungul anilor, transformându-l într-unul dintre cei mai urmăriți influenceri români.

Succesul din mediul online s-a reflectat și în afacerile sale. Prin compania SNIK MEDIA SRL, specializată în producție video și cinematografică, creatorul de conținut a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de peste 1,3 milioane de lei și un profit net de aproape 900.000 de lei.

De-a lungul carierei, SNIK a colaborat cu mai multe nume importante din online-ul românesc. Printre acestea se numără Dorian Popa, alături de care a realizat numeroase materiale video.

Totodată, acesta a participat și la show-ul „La bine și la Roast”, difuzat de PRO TV, dar și la proiectul „Fugiți de acasă”, inițiat de Selly, unde a concurat alături de fratele său.

Speculațiile privind relația cu Andreea Bostănică

Numele lui SNIK a ajuns recent în atenția publicului și după aparițiile sale alături de Andreea Bostănică. Fotografiile și videoclipurile publicate de cei doi au alimentat zvonurile privind o posibilă relație.

Spre exemplu, în luna iulie, cei doi au fost surprinși discutând apropiați pe o bancă în timp ce se uitau la un telefon, moment care a aprins imaginația fanilor. Chiar dacă fotografiile apărute ulterior pe rețele au fost catalogate drept trucaje realizate cu AI, colaborările lor profesionale rămân o certitudine.

Cu toate acestea, Andreea Bostănică a evitat să ofere detalii despre legătura dintre ei, precizând doar că este vorba despre un subiect personal și că preferă să vorbească despre el la momentul potrivit.

„Momentan nu prea vreau să vorbesc prea multe despre asta. E o chestie mai personală, dar cu timpul o să se afle”, a declarat Andreea Bostanică pentru Spynews.ro.