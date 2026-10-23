 Ce poți cumpăra în China cu doar 50 de lei? Experiența „ireală” a unui vlogger român
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Ce poți cumpăra în China cu doar 50 de lei? Experiența „ireală” a unui vlogger român

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În timp ce românii resimt din plin efectele inflației și scumpirile galopante la alimentele de bază, transport și servicii, o călătorie în marile orașe din Asia poate aduce surprize de proporții pentru buzunarul unui turist european.

Cum te descurci în China cu 50 de lei pe zi
Cum te descurci în China cu 50 de lei pe zi Foto: tiktok

Într-un experiment inedit, un vlogger de călătorii a demonstrat ce înseamnă puterea de cumpărare reală în China, reușind să își acopere transportul, mesele, gustările de stradă, cafeaua și suvenirurile pe durata unei zile întregi cu un buget de doar 50 de lei (aproximativ 10 euro). 

Curățenie impecabilă în piețe și mâncare gătită pe saturate cu 16 lei

Una dintre cele mai mari prejudecăți demontate la fața locului ține de aspectul piețelor locale și de calitatea aerului.

Contrar miturilor despre poluare extremă și haos, turistul a remarcat un aer surprinzător de curat și o igienă riguroasă în zonele comerciale tradiționale, fără mirosurile înțepătoare sau neplăcute asociate adesea piețelor stradale asiatice.

Prețurile alimentelor crude sunt aproape simbolice în comparație cu cele din supermarketurile românești. În piața locală, două fructe mari de pomelo au costă doar 3 lei. Un cofraj cu aproximativ 9 ouă a fost cumpărat cu echivalentul a 5 lei. O sticlă de suc răcoritor cumpărată din mers a costat infima sumă de 1,2 lei.

Masa de prânz a reprezentat o adevărată revelație culinară și financiară. Cu doar 16 lei, meniul complet a inclus o porție generoasă de supă caldă, carne de porc la grătar, un ou fiert aromat, orez la abur și o garnitură proaspătă de spanac sotat, un prânz consistent și hrănitor imposibil de găsit în restaurantele din România la acest nivel de preț.

Metrou la 1,8 lei și un desert exotic: bilanțul complet al celor 50 de lei

Infrastructura de transport public oferă la rândul ei tarife imbatabile: o călătorie completă cu o rețea ultramodernă de metrou a costat doar 1,8 lei, mult sub tariful unei călătorii similare din marile capitale europene.

După prânz, a urmat încercarea deserturilor tradiționale. O prăjitură specifică, cu textură apropiată de o budincă fină, a costat 8,8 lei.

Vloggerul a mărturisit că gustul este surprinzător pentru papilele gustative occidentale: „Se simte foarte puternic fasolea, e un fel de budincă cu vanilie, dar vanilia se simte foarte puțin”, gustul dulce obținut din pastă de fasole roșie fiind o emblemă a cofetăriei asiatice.

„Cu un buget de 50 de lei am luat 2 călătorii la metrou, prânzul, un magnet, desert, o cafea, un suc și un ceai.”

Trăgând linie la finalul zilei, bugetul de doar 50 de lei s-a dovedit mai mult decât generos pentru ritmul unui călător

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