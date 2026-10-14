 Cât te costă două cafele pe zi: la cafenea vs acasă. Diferența de preț e considerabilă
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Cât te costă două cafele pe zi: la cafenea vs acasă. Diferența de preț e considerabilă

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Cafeaua face parte din rutina zilnică a multor oameni, dar obiceiul de a cumpăra una sau două cești în oraș poate cântări serios în bugetul lunar. La un preț de 16 lei pentru o cafea, două porții pe zi ajung să coste 960 de lei într-o lună, în timp ce prepararea cafelei acasă poate reduce considerabil cheltuiala. Diferența se simte mai ales în cazul celor care își cumpără cafeaua în fiecare dimineață, înainte de serviciu, și mai beau una în timpul zilei. Dincolo de preț, contează însă și cantitatea consumată: cafeaua poate îmbunătăți atenția și reduce temporar oboseala, dar prea multă cofeină poate provoca insomnii, agitație și palpitații. 

Când este mai bine să bei ultima cafea din zi
Când este mai bine să bei ultima cafea din zi Foto: Freepik

Cât plătești la cafenea și cât economisești dacă bei cafeaua acasă

O cafea băută în oraș în fiecare dimineață pare o cheltuială mică, dar adunată pe parcursul unei luni, suma poate fi considerabilă. Dacă plătești 16 lei pentru o cafea și bei două pe zi, ajungi să cheltuiești 32 de lei zilnic, adică 960 de lei pe lună. La un preț de 12 lei pentru o cafea, cheltuiala lunară este de 720 de lei, iar dacă plătești 18 lei pentru fiecare ceașcă, suma ajunge la 1.080 de lei.

Dacă îți prepari cafeaua acasă, economisești considerabil. De exemplu, un pachet de cafea de 250 de grame, care costă între 15 și 25 de lei, poate fi suficient pentru aproximativ 30 de cești, dacă folosești câte 8 grame pentru fiecare. Pentru două cafele pe zi, ai nevoie de aproximativ două pachete pe lună, ceea ce înseamnă 30-50 de lei pentru cafea. Dacă adaugi lapte, zahăr și costul energiei electrice, suma crește, dar rămâne mult sub cea plătită la cafenea. 

Câte cafele poți bea pe zi și ce beneficii are cafeaua

Cafeaua te poate ajuta să te trezești mai ușor dimineața, să te concentrezi și să te simți mai energic. Efectul se datorează cofeinei, care stimulează sistemul nervos și reduce temporar senzația de oboseală. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), adulții sănătoși pot consuma până la 400 de miligrame de cofeină pe zi fără ca această cantitate să ridice, în general, probleme de siguranță. În practică, 2-3 cafele pe zi pot fi suficiente, în funcție de cât de tari sunt și de mărimea ceștilor.

Asta nu înseamnă că există un număr fix de cafele potrivit pentru toată lumea. O cafea poate conține mai multă cofeină decât alta, în funcție de sortiment și de modul în care este preparată. Pentru mulți adulți sănătoși, două cafele pe zi reprezintă un consum moderat, atât timp cât nu exagerează și cu alte băuturi care conțin cofeină. Contează și ce adaugi în ceașcă: cafeaua simplă are puține calorii, dar zahărul, frișca și siropurile pot crește considerabil aportul caloric. 

Prea multă cafea poate provoca insomnii și palpitații

Depășirea cantității de cofeină pe care organismul o tolerează poate duce la agitație, anxietate, tremurături, dureri de cap, palpitații și probleme digestive. „Unele persoane sunt mai sensibile și pot avea asemenea simptome chiar și după una sau două cești. De asemenea, cofeina poate întârzia adormirea și poate reduce calitatea somnului, mai ales dacă este consumată în a doua parte a zilei.

Din acest motiv, cei care observă că dorm greu sau se trezesc obosiți pot încerca să reducă numărul cafelelor și să evite consumul înainte de culcare. În cazul femeilor însărcinate, al persoanelor cu anumite afecțiuni sau al celor care iau medicamente ce pot interacționa cu cofeina, recomandările trebuie adaptate situației individuale", explică nutriționistul Ana Vale. 

Pentru cei care vor să reducă aportul de cofeină, cafeaua decofeinizată poate fi o alternativă. Aceasta nu este complet lipsită de cofeină, dar conține, de regulă, cantități mult mai mici decât cafeaua obișnuită. Poate fi o opțiune mai ales pentru persoanele care vor să bea o cafea și după-amiaza, dar observă că băuturile cu cofeină le afectează somnul.

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