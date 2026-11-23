Gest șocant pentru credință, făcut de sătenii dintr-un sat vasluian. Nemulțumiți că preotul ortodox ajunge la ei foarte rar, credincioșii au luat în stăpânire biserica și au început să țină slujbele singuri. Începutul a fost făcut duminică, 22 noiembrie. Cum nimeni nu dorea de frică să țină locul preotului, pe post de cititoare de rugăciuni a fost enoriașa Veruța, om de bază în comunitate.

Sătenii au ascultat cuminți în biserică rugăciuni citite de o vecină. Foto: vremeanoua.ro Foto: vremeanoua.ro

De ce au ocupat credincioșii biserica

Reorganizarea și febra economiilor a lovit și biserica ortodoxă și a ajuns până la Episcopia Hușilor. Aceasta a reorganizat serviciul religios în comuna Bunești-Averești, ceea ce a nemulțumit mai ales credincioșii din satul Podu Oprii, care au decis să rezolve singuri problema.

„Nu este normal ca un singur preot să se ocupe de cinci sate, părintele nu va mai putea participa la Sfânta Liturghie decât o dată pe lună sau chiar mai rar. Noi am investit în biserică tocmai pentru a se ține slujbele”, s-au plâns sătenii credincioși la mai marii Episcopiei Hușilor, dar deocamdată fără niciun rezultat.

Clopotarul din Podu Oprii, Vasile Macovei, are 75 de ani si spune cã bate clopotele si îngrijeste lãcasul, împreunã cu familia sa, de 25 de ani. „Noi, tot satul, abia asteptãm slujba la bisericã. Nici doctor nu ne trebuie, dacã venim la slujbã, ascultãm cuminti, ne rugãm, aprindem o lumânare. Pãrintele ne mai învatã, ne mai spune. Venim greoi si plecam cu inima usoarã. Am asteptat ca sâmbãtã seara sã mi se spunã, ca sã trag frumos cloptele.

Acum îl tragem noi, dupã socoteala noastrã, ce sã facem? Sã stiti cã noi mereu am fost aproape de bisericã. Tot ce a trebuit, noi am pus bani si am cumpãrat, asa cum am putut, ca niste oameni în etate. Vrem pãrintele sã vinã mai des la noi, nu o datã la lunã sau la o lunã si jumãtate”, a declarat pentru vremeanoua.ro, clopotarul Vasile Macovei.

Ce spun credincioșii

Printre cei mai înverșunați credincioși, a fost Veruța Mălăncuș, o moldovenacă aprigă.„Noi avem cheia de la bisericã, noi ne gospodãrim cu toate eforturile noastre. Noi vrem sã ne închinãm la icoane, sã auzim o rugãciune, în sfânta zi de duminicã.(...) O enoriașã de-a noastrã a citit o parte din Paraclisul Maicii Domnului si ne-am închinat. O sã mai intrãm. Nu lãsãm biserica goalã, venim sã ne rugãm noi singuri”, a spus Veruța Mãlãncuș, conform sursei citate.

Ce trebuie să știți despre comuna Bunești Averești

Comuna Bunești – Averești este situată în partea de nord-est a județului Vaslui și este formată din satele: Averești, Armașeni, Bunești, Plopi, Podu Oprii, Roșiori si Tăbălăești. Reședința comunei, satul Averești, se află la 72 km depărtare de municipiul Vaslui și la 24 km de orasul Huși. Conform ultimului recensământ, cel din 2021, în comună trăiesc aproape 2100 de locuitori.