Au fost momente tensionate în curtea bisericii lui Gigi Becali. Patronul FCSB a acordat un interviu jurnaliștilor, însă un reporter a fost îmbrâncit, jignit și alungat după ce i-a pus o întrebare ce l-a deranjat teribil.

Gigi Becali. Foto: captură video YouTube

Gigi Becali a avut o reacție halucinantă la întrebarea unui reporter de la Antena 1. Patronul FCSB a fost atât de deranjat încât nu a mai dorit să discute cu jurnalistul. Imaginile au devenit virale.

Gigi Becali, reacție agresivă la adresa unui jurnalist

Totul s-a întâmplat în curtea bisericii sale, după slujba de luni dimineață. Acesta a abordat situația echipei FCSB de după remiza cu FC Argeș, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Afaceristul a spus că, de acum înainte, el va lua toate deciziile legate de echipa sa, iar un reporter l-a întrebat dacă nu cumva acest lucru îl va deranja pe antrenorul FCSB, Laurențiu Reghecampf. Atunci, Gigi Becali a răbufnit. L-a certat, l-a jignit, l-a îmbrâncit și l-a gonit pe jurnalist.

„Bine mă, hai… Ești tu de la Antenă… Bine, băi cârcoteală… Am venit să îmi spun punctul de vedere, nu îmi pui tu mie întrebări. Ce ești tu? Chestionator? Pui întrebări ca să ce? Să faceți mizerii, ca să mergeți să inventați numai minciuni, că vezi, Doamne, câștigă banii Becali, nu știu câte milioane…

Nu te mai primesc, aici e proprietate! Ești obraznic! Bine, băi, gata, băi, lasă-mă în pace, că nu îmi fac nervi cu tine acum! Hai, ia-ți astea de aici și pleacă, hai! Te bruschez că ești un vagabond obraznic! Hai pleacă de aici, că n-ai voie să stai aici, că e aici proprietate. Ești obraznic! Vii să faci nervi la om? Dacă sunteți televiziune, trebuie să vă dați voi importanți. Veniți, luați punct de vedere și cu asta-basta, vagabonților!”, a spus Gigi Becali.

Patronul FCSB și-a cerut scuze

Ulterior, Gigi Becali s-a mai calmat și și-a cerut scuze. De asemenea, afaceristul a declarat că trebuie să se ducă să se spovedească din nou după acest episod, în care și-a ieșit din fire.

„Să mă iertați că s-a întâmplat așa. Și eu vreau să vorbim frumos, nu să vii și să pui întrebări… iertați-mă, e colegul vostru. Dar ce să fac? Sunt și eu om, voi sunteți mulți. Dacă e și unul agresiv… Acum mă duc să mă spovedesc din cauza la vagabond. Hai, să fiți sănătoși!”, a mai spus patronul FCSB.

Nu este primul incident de acest fel

Un incident asemănător, în care a fost agresiv față de un reporter, a avut loc pe 25 iunie. Atunci, Gigi Becali și-a sărbătorit vârsta de 68 de ani și a avut loc o conferință de presă organizată în fața unei biserici.

În timp ce vorbea despre efectele rețelelor sociale, patronul FCSB fost acuzat că ar avea cont de TikTok. Reporterul a tot insistat pe subiect, așa că Becali l-a lovit cu palma.