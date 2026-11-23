O amplă intervenție a echipajelor de urgență a avut loc duminică pe aeroportul din Frankfurt, după ce aproximativ 40 de pasageri aflați la bordul a două avioane venite din Republica Dominicană au acuzat stări de rău. Autoritățile au declanșat o alertă pentru un incident cu victime multiple, iar numeroase echipaje medicale și pompieri au fost mobilizați pentru a-i prelua pe călători.

Mai multe ambulanțe au sosit la fața locului Foto: Profimedia

Potrivit primelor informații, există suspiciunea unei infectări cu norovirus, un virus extrem de contagios care provoacă afecțiuni gastrointestinale, însoțite de greață, vărsături și diaree. Alarma a fost dată în jurul orei 9:19, după aterizarea celor două aeronave.

Personalul medical a urcat imediat la bord pentru a evalua starea pasagerilor. În cazul primului avion, o persoană a fost transportată la spital, însă problemele sale nu aveau legătură cu simptomele semnalate inițial.

Mulți dintre pasageri au fost împreună în croazieră

Un alt pasager, aflat în cea de-a doua aeronavă, a fost dus la spital pentru investigații suplimentare. Potrivit publicației germane Bild, compania aeriană Condor a confirmat intervenția și a precizat că a fost informată după ce mai mulți călători au anunțat că se simt rău.

Ca măsură de precauție, aeroportul a fost alertat, iar la sosirea aeronavelor, echipele medicale și pompierii erau pregătiți să intervină. Ulterior, compania a anunțat că și pasagerii unui al treilea zbor au acuzat greață. Aeronava respectivă a aterizat însă la Düsseldorf, nu la Frankfurt. U

n detaliu important este că pasagerii celor trei curse se întorceau în Germania din Republica Dominicană, iar mulți dintre ei participaseră la aceeași croazieră.

Nava AidaBella acostase în portul La Romana cu câteva ore înainte de plecarea avioanelor, după o călătorie de 27 de zile. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că la bordul vasului s-ar fi produs un focar de norovirus, însă această posibilitate este luată în calcul.

Norovirusul este extrem de contagios și provoacă gastroenterită acută. Infecția se poate răspândi rapid în spații în care se află multe persoane, precum navele de croazieră, hotelurile sau mijloacele de transport.

În cele mai multe cazuri, simptomele dispar în câteva zile, însă deshidratarea poate deveni periculoasă, în special pentru copii și persoanele în vârstă.