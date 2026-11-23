Românii vor avea parte de o vreme capricioasă la final de noiembrie și început de decembrie.

Vremea de 1 Decembrie Foto: arhivă

Potrivit celei mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul 23 noiembrie - 6 decembrie va fi marcat de oscilații termice, precipitații frecvente și o răcire accentuată în majoritatea regiunilor țării.

Vreme de iarnă în multe zone ale țării

În Transilvania, Maramureș și Moldova, răcirea va fi una dintre cele mai accentuate. În Transilvania, maximele vor coborî spre 0 grade, iar în a doua parte a intervalului vor oscila între 0 și -1 grad. Minimele ar putea ajunge până la -6 grade, în timp ce precipitațiile vor deveni predominant sub formă de ninsoare, potrivit Agerpres.

Și în Maramureș sunt așteptate ninsori pe parcursul aproape întregii perioade analizate. Temperaturile maxime vor coborî spre 1 grad, iar nopțile vor aduce valori de până la -6 grade.

În Moldova, vremea va deveni din ce în ce mai rece spre începutul lunii decembrie. Maximele vor scădea treptat de la aproximativ 5 grade până la -5 grade, iar minimele pot ajunge la -8 grade. Ninsorile sunt prognozate aproape zilnic, cu un risc mai mare pentru precipitații consistente în intervalul 27-29 noiembrie.

Meteorologii anunță că temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în numeroase zone, iar ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, mai ales în regiunile intracarpatice și la munte.

Ninsori și lapoviță în Banat și Crișana

În vestul țării, temperaturile vor oscila de la o zi la alta. În Banat și Crișana, vremea se va răci la începutul intervalului, apoi va urma o scurtă încălzire înainte de o nouă scădere a valorilor termice.

La începutul lunii decembrie, maximele vor coborî spre 2 grade, iar minimele spre -4 grade. Vor fi perioade cu ploi, lapoviță și ninsoare, iar cantitățile de precipitații ar putea fi mai însemnate spre finalul primei săptămâni.

În Muntenia și Oltenia, vremea va rămâne schimbătoare. Dacă la începutul intervalului se vor înregistra maxime de 10-12 grade, spre 1 Decembrie valorile termice vor coborî spre 0 grade, iar nopțile vor deveni geroase, cu minime de până la -6 grade.

Meteorologii estimează că precipitațiile vor fi frecvente și vor apărea sub toate formele, de la ploaie la lapoviță și ninsoare. Cele mai mari cantități de apă sunt așteptate în perioada 27-29 noiembrie.

Și în Dobrogea vremea se va răci semnificativ. După maxime de până la 15 grade la începutul perioadei, valorile termice vor coborî spre 0 grade la începutul lunii decembrie, în timp ce minimele vor ajunge la -4 grade. Sunt prognozate ploi, lapoviță și, izolat, ninsori.

Iarnă autentică la munte

La munte, vremea va avea caracter predominant hibernal. Temperaturile maxime vor coborî până la -7 grade încă din primele zile ale intervalului, iar minimele vor atinge frecvent -10 grade.

Ninsorile vor fi prezente pe aproape întreaga perioadă analizată, cele mai însemnate cantități fiind estimate pentru 28 și 29 noiembrie. Stratul de zăpadă ar putea crește semnificativ în unele masive montane.

Potrivit prognozei ANM, începutul lunii decembrie va aduce temperaturi apropiate de pragul înghețului sau chiar negative în multe regiuni ale țării. În centrul, nordul și estul României sunt așteptate ninsori și condiții de iarnă, în timp ce în sud precipitațiile vor fi mixte, pe fondul unei răciri accentuate.