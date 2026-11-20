Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. În perioada 23 noiembrie - 20 decembrie 2026 un val de aer rece va cuprinde țara noastră.

Vremea în intervalul 23 noiembrie-20 decembrie 2026. Foto: arhivă

Astfel, temperaturile scad de la o zi la alta și vor ajunge chiar sub valorile normale pentru această perioadă a anului. Mai mult decât atât, în unele regiuni vor ajunge până la -10 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 - 30 noiembrie

Meteorologii spun că valorile termice deja încep să se situeze sub cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în zonele montane și sub-montane. Ploile își fac apariția în regiunile vestice și centrale. În rest cantitatea de precipitații va fi în general apropiată de cea normală pentru această perioadă.

Ce se întâmplă în perioada 30 noiembrie - 7 decembrie

Temperaturile rămân scăzute și la început de decembrie. Va fi mai frig decât de obicei în regiunile sud-estice, însă în rest vor fi valori apropiate de cele normale. În această săptămână, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării. Locuitorii din regiunile vestice, sudice și din zonele montane nu vor vedea ploaie.

Estimările pentru intervalul 7 - 14 decembrie

În a doua săptămână de decembrie temperaturile mai urcă puțin, cât să fie apropiate de cele normale pentru acest interval. Acest lucru se va întâmpla în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță că vor fi ceva mai multe precipitații în regiunile sudice. În general, cantitățile vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 14 - 21 decembrie

„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări”, au transmis meteorologii ANM.

Avertizările care sunt în vigoare

Până la ora 15.00 sunt în vigoare avertizări de cod galben și portocaliu de vânt. Codul galben afectează sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei și local la munte.

„În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în sudul și estul Transilvaniei Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei și local la munte. Vor fi viteze de 50...70 km/h, iar la munte de peste 80...100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste”, conform ANM.

De asemenea, codul portocaliu afectează estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. „ În estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 90...110 km/h, iar la altitudini mari de 120...140 km/h”, scrie sursa menționată.

De asemenea, este un cod galben tot de vijelii până la ora 23.00, valabil în Carpații orientali și în Munții Apuseni. „În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Carpații Orientali și în Munții Apuseni. Vor fi viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini mari de 90...120 km/h”