Administrația Națională de Meteorologie vine cu o serie de avertizări, printre care și un cod roșu. România urmează să fie măturată de ploi și de vijelii puternice. Rafalele pot depăși 140 km/h în anumite zone.

Avertizări meteo de vânt puternic și ploi, emise de ANM. Foto: shutterstock

Cele mai severe fenomene meteorologice sunt așteptate în noaptea de joi spre vineri. Care sunt zonele vizate de codurile galbene, portocalii și roșii.

Cod galben de vânt puternic și ploi

ANM anunță vreme rea. Meteorologii susțin că în ziua de joi, 19 noiembrie, ora 10.00 și până la ora 18.00 avem de a face cu un cod galben de vânt la munte. În acest interval, vijeliile se vor intensifica la munte. În zonele mai înalte se vor înregistra și rafale de 90-120 de km/h.

Până mâine dimineață avem în vigoare tot un cod galben, de data aceasta pentru ploi însemnate cantitativ. Avertizarea este valabilă pentru județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Maramureș și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali.

„În intervalul menționat în județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Maramureș și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 35...40 l/mp”, a transmis ANM.

Pentru ce județe s-a emis codul portocaliu

Meteorologii nu se opresc aici cu veștile proaste. La noapte, până la ora 1.00, avem un cod galben de vânt în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Dolj, zona joasă a județelor Cluj, Sălaj, Sibiu, Mehedinți și zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea. Aici, rafalele ajung la 50-70 km/h, iar la munte de peste 80-100 km/h.

Codul portocaliu este valabil de la ora 18.00, până la noapte, ora 1.00. Vor fi intensificări puternice ale vântului, în zona joasă a județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba cu rafale de 70...90 km/h, iar în Carpații Occidentali și Meridionali cu rafale de 100...110 km/h și la altitudini mari de 120 - 140 km/h, mai spune sursa menționată.

Alertă de cod roșu

În Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei vor fi vijelii până mâine dimineață, 20 noiembrie, ora 10.00, de până la 50-70 km/h. Tot în această noapte, în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană la altitudini între 800 și 1200 m, vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, iar la munte de 100...130 km/h,

ANM a emis și un cod roșu de vânt puternic în județul Vrancea, precum și în zona de munte la altitudini de peste 1200 m. Alerta este valabilă în noaptea de joi spre vineri, de pe 20 noiembrie, ora 1.00, până dimineață, la ora 10.00.

„Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120...140 km/h”, mai spune ANM.

Cod roșu de vânt puternic. Foto: ANM

În același timp, până mâine la ora 16.00 ne așteaptă un cod galben în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul, centrul și sudul Munteniei, precum și în Carpații Occidentali, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali de intensificări ale vântului.

„În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul, centrul și sudul Munteniei, precum și în Carpații Occidentali, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Vor fi viteze de 50...70 km/h, iar la munte de peste 80...100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste”, conform meteorologilor,

De asemenea, tot pe parcursul zilei de vineri, 20 noiembrie, până la ora 16.00, natura va fi măturată în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

„În estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, iar la munte de 100...110 km/h și la altitudini mari de 120...140 km/h”, mai spune ANM. Experții spun că vor mai fi intensificări ale vântului în seara și noaptea de vineri spre sâmbătă (20-21 noiembrie) în Carpații Orientali.